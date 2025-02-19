Casio G-Shock serisine iki yeni premium model geliyor

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Casio, G-Shock serisine iki yeni tam metal model eklemeye hazırlanıyor. GM-110D-8A ve GM-110BD-1A9 kod adlı bu saatlerin görüntüleri, sosyal medyada paylaşılan sızıntılarla ortaya çıktı. Şık ve dayanıklı tasarımlarıyla dikkat çeken bu modeller, paslanmaz çelik kasaları ve bilezikleriyle klasik G-Shock tarzına modern bir dokunuş getiriyor.

GM-110D-8A modeli, tamamen gümüş renkli bir kadrana sahipken, GM-110BD-1A9 modeli altın ve siyah tonlarının uyumuyla daha iddialı bir görünüm sunuyor. Saatlerin çerçeveleri dövme paslanmaz çelikten üretilmiş ve tokalı metal bilezikleriyle güvenli bir kullanım sağlıyor. Ayrıca, G-Shock'un hibrit analog-dijital ekran yapısı da bu modellerde korunuyor.

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Resmi duyuru henüz yapılmasa da, bu saatlerin GM-110 serisinin önceki modellerindeki temel özellikleri taşıması bekleniyor. Yüksek darbe dayanıklılığı, 200 metre su geçirmezlik, mineral cam kristal, dünya saatleri, kronometre, geri sayım sayacı, alarm, LED aydınlatma ve yaklaşık üç yıl pil ömrü gibi işlevler, bu modellerin güçlü yönleri arasında yer alıyor.

Fiyatlandırma konusunda ise sızıntıyı paylaşan kaynak, GM-110D-8A modelinin 399 dolar, GM-110BD-1A9 modelinin ise 457 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağını öne sürüyor. Casio'dan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bu kaynağın geçmişte paylaştığı bilgilerin çoğu doğrulanmıştı.

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Öte yandan, Casio'nun Master of G serisine de yeni bir koleksiyon eklediği belirtiliyor. "Caution Yellow" adı verilen bu özel seride, farklı kullanım alanlarına yönelik üç yeni model bulunuyor. Havacılık tutkunları için geliştirilen Gravitymaster GR-B300RY-1A9JF, Bluetooth bağlantısı, çift zaman göstergesi ve güneş enerjisiyle şarj olabilme gibi özellikler sunuyor. Zorlu koşullar için tasarlanan Mudman GW-9500MRY-1A9JF, çamura dayanıklı yapısı ve Triple Sensor teknolojisiyle outdoor meraklılarına hitap ediyor. Rangeman GPR-H1000RY-1A9JR modeli ise GPS, kalp atış hızı sensörü ve VO2 max ölçüm fonksiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Casio'nun bu yeni modelleri hakkında resmi bir duyuru yapması beklenirken, saat tutkunları şimdiden bu yenilikleri yakından takip etmeye başladı. G-Shock'un sağlamlık ve şıklığı bir araya getiren bu yeni modelleri, koleksiyonerlere ve teknoloji meraklılarına hitap eden güçlü seçenekler sunuyor.

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