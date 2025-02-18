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    Galaxy Z Flip 7’de kırışıklık daha az belirgin olacak

    Katlanabilir akıllı telefonlar için en büyük sorunlardan biri hala kırışıklık izinin fazlasıyla belirgin olması. Ancak başta Galaxy Z Flip 7 olmak üzere yeni modellerde bu sorun kısmen aşılmış olacak.

    Galaxy Z Flip 7’de kırışıklık daha az belirgin olacak Tam Boyutta Gör

    Samsung'un katlanabilir telefon serisine ekleyeceği yeni model Galaxy Z Flip 7 hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Tasarım anlamında büyük bir yenilik sunmasa da, özellikle menteşe mekanizmasındaki iyileştirmeler dikkat çekiyor. Gelen sızıntılara göre, Samsung’un bu modelde ekranın katlanma noktasında oluşan kırışıklığı azaltan bir menteşe sistemi geliştirdiği söyleniyor. Bu da, katlanabilir telefon kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği bir soruna çözüm getirebilir.

    Samsung’un katlanabilir ekran teknolojisini sürekli olarak geliştirdiği biliniyor. Z Flip 6 modelinde de menteşe tarafında bazı iyileştirmeler yapılmıştı, ancak yeni modelin bu konuda daha ileri bir seviyeye taşınması bekleniyor. Eğer sızdırılan bilgiler doğru çıkarsa, Galaxy Z Flip 7’de daha az belirgin bir ekran kıvrımıyla karşılaşabiliriz.

    Öte yandan, donanım tarafında ise bazı soru işaretleri mevcut. Samsung’un bu modelde Qualcomm yerine kendi geliştirdiği Exynos 2500 çipsetini kullanabileceği konuşuluyor. Exynos serisi, geçmişte performans ve verimlilik konusunda eleştirilmişti. Bu nedenle, yeni modelin kullanıcı deneyimine nasıl etki edeceği merak konusu.

    Cihazın hızlı şarj desteği konusunda da büyük bir yenilik getirmesi beklenmiyor. Tıpkı önceki model gibi 25W kablolu şarj hızına sahip olacağı söyleniyor. Rakip markaların artık daha hızlı şarj teknolojileri sunduğu düşünüldüğünde, Samsung’un bu noktada geride kalma ihtimali yüksek görünüyor. Bunun yanı sıra, genel tasarım anlayışında büyük bir değişiklik yapılması beklenmiyor, ancak cihazın biraz daha ince bir profile sahip olacağı iddia ediliyor.

    Yazılım tarafında ise Samsung’un son dönemde büyük önem verdiği yapay zeka destekli özelliklerin bu modele entegre edileceği düşünülüyor. Amiral gemisi modellerde gördüğümüz AI tabanlı yeniliklerin, Flip 7’de de kullanıcı deneyimini iyileştirmesi bekleniyor. Ancak, bu özelliklerin gerçekten faydalı mı olacağı yoksa sadece pazarlama stratejisi mi olduğu henüz net değil.

    Galaxy Z Flip 7’nin tanıtımının yaz aylarında yapılacak Samsung Unpacked etkinliğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Lansman tarihine kadar cihaz hakkında daha fazla detayın gün yüzüne çıkması muhtemel. Samsung’un, yeni modelde beklenenden daha büyük sürprizler yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

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