Casio, G-Shock serisinin ilk Wear OS akıllı saati olan GSW-H1000'i tanıttı

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Casio, sporcular ve ekstrem sporcular için tasarlanmış G-Shock ürün ailesindeki GSW-H1000 akıllı kol saatini tanıttı. Cihaz, önümüzdeki ayın ortasında satışa çıkacak.

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700 dolardan satılması bekleniyor

G-Shock GSW-H1000, Wear OS işletim sistemini çalıştıran ilk G-Shock Casio akıllı saat oldu. Kullanıcılar, Google Play kataloğundan uygulamaları indirmenin yanı sıra Google Asistan ile de etkileşimde bulunabilecekler. Cihaz, iki katmanlı bir ekranla donatılmış: zamanın ve faydalı bilgilerin sürekli görüntülenmesi için tek renkli bir panel ve ayrıca navigasyon haritalarını, sensör verilerini vb. göstermek için renkli bir 1,32 inç ekran (320 × 300 piksel).

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Saat, zor koşullara mukavemet gösterebilecek şekilde tasarlanmış. Yan tarafta fiziksel kontrol düğmeleri yer alan G-Shock GSW-H1000, 200 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip. Cihaz kalp atış hızı sensörü, GPS alıcısı, barometre, altimetre vb gibi zengin bir sensör setine ek olarak çeşitli spor modları da sunuyor. G-Shock GSW-H1000, tahmini olarak 700 dolarlık fiyatla, siyah, mavi ve kırmızı renklerde satışa sunulacak.

https://www.slashgear.com/casio-g-shock-gsw-h1000-smartwatch-rocks-wear-os-01666628/

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