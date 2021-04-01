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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Casio, G-Shock serisinin ilk Wear OS akıllı saati olan GSW-H1000'i tanıttı

    Japon devi Casio, şirketin G-Shock serisindeki ilk Wear OS yazılımına sahip akıllı saat modeli olma özelliğini taşıyan GSW-H1000 modelini duyurdu. Cihaz zor koşullara uygun olarak üretilmiş.
    01 Nisan 2021, 17:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    6,5b
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Casio, G-Shock serisinin ilk Wear OS akıllı saati olan GSW-H1000'i tanıttı
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    Casio, sporcular ve ekstrem sporcular için tasarlanmış G-Shock ürün ailesindeki GSW-H1000 akıllı kol saatini tanıttı. Cihaz, önümüzdeki ayın ortasında satışa çıkacak.

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    700 dolardan satılması bekleniyor

    G-Shock GSW-H1000, Wear OS işletim sistemini çalıştıran ilk G-Shock Casio akıllı saat oldu. Kullanıcılar, Google Play kataloğundan uygulamaları indirmenin yanı sıra Google Asistan ile de etkileşimde bulunabilecekler. Cihaz, iki katmanlı bir ekranla donatılmış: zamanın ve faydalı bilgilerin sürekli görüntülenmesi için tek renkli bir panel ve ayrıca navigasyon haritalarını, sensör verilerini vb. göstermek için renkli bir 1,32 inç ekran (320 × 300 piksel).

    Casio, G-Shock serisinin ilk Wear OS akıllı saati olan GSW-H1000'i tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Saat, zor koşullara mukavemet gösterebilecek şekilde tasarlanmış. Yan tarafta fiziksel kontrol düğmeleri yer alan G-Shock GSW-H1000, 200 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip. Cihaz kalp atış hızı sensörü, GPS alıcısı, barometre, altimetre vb gibi zengin bir sensör setine ek olarak çeşitli spor modları da sunuyor. G-Shock GSW-H1000, tahmini olarak 700 dolarlık fiyatla, siyah, mavi ve kırmızı renklerde satışa sunulacak. 



    https://www.slashgear.com/casio-g-shock-gsw-h1000-smartwatch-rocks-wear-os-01666628/
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    E emsalsszz (batu ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen BekirHan
    G-Shock serisinin ilki yazmış zaten
    Yanıtla +7
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    Öyle ama bu G-shock modeli dolayısı ile sağlamlık ön planda.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupali rahatlikla alabilir bu rakamlara 700 lira gibi dusunun.ama bizim ekonomi guclu oldugundan 700x8.10 lira vergisiz sadece doviz kurundan 5000 lira oldu.olsun ama avrupa bizi kiskaniyo
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saat güzel marka güzel fakat bu teknoloji bu fiyata çok yüksek mi fit bu teknolojiyi uygun fiyata alıcısı ile buluşturuyor ayrıca çok fazla özeliği ile bu hizmeti veriyor

    Kendi payima ne kadar teknolojiyi sevsem dahi bu parayı vermem veren için de niye bu parayı verip almış olduğunu şaşkınlıkla düşünür bı anlam veremem alana nedenini sorar öğrenirim
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    700 dolar kaliteli bir telefon parası fiyatı çok yüksek çok satacağını sanmıyorum
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    B batar (barış atasayan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    700 dolar nasıl bir fiyattır arkadaş , jp. bu fiyatlarla yakında silinip gidecek, kafayı çalıştıran bir iki firma var toyota gibi , gerisi saçma bir şekilde yönetiliyor, zaten, yabancılara satmak zorunda kalıyorlar firmalarını, bu zihniyet yüzünden.
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    frudi (ferdi istanbul) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beğendim.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ölü doğmuş.
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    S SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    nasıl akıllı saat yapılır ?casio bunu rakiplerine öğretecek.
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekrana nasıl dokunucaz
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sallamayın, eski modellerinde bile var WearOS, nasıl ilk saat..?

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    E emsalsszz (batu ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    G-Shock serisinin ilki yazmış zaten
    Yanıtla +7
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    K kayamtky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Casio kalitesine bir lafım yok, ama tasarım olarak bu kaba traktör tekerleği gibi çerçeveyi beğenen var mı gerçekten.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    D Drummerrrr (Redlm Gdd) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    Aynen . Baya eski ve kaba duruyor.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    Öyle ama bu G-shock modeli dolayısı ile sağlamlık ön planda.
    Yanıtla +5
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    S Symbianist 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    Ağır iş kollarında çalışanlar var. Öyle bir meslekte çalışan biri koluna Apple Watch takacak değil. Ayrıca dağcılık doğa yürüyüşü sporları yapanlar da bu ürünlere ihtiyaç duyuyor.
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    6525 kez okundu.
    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    casio, akıllı saat ve
    4 etiket daha wear os GSW-H1000 g-shock Mobil Teknolojiler
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