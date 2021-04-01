Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Siri artık varsayılan olarak kadın sesine sahip olmayacak: İki yeni seçenek eklendi

    Apple'ın iOS 14.5'e yaptığı yeni bir güncelleme ile sesli asistan Siri artık varsayılan olarak kadın sesiyle kullanılmayacak. Şirket Siri'ye iki yeni ses seçeneği ekledi.
    01 Nisan 2021, 14:30 (1 hf.)
    1,9b
    2
    13
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Siri artık varsayılan olarak kadın sesine sahip olmayacak: İki yeni seçenek eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın tescilli ses asistanı Siri'nin artık varsayılan olarak kadın sesine sahip olmayacağı bildirildi. Değişiklik, 31 Mart'ta iOS 14.5'in altıncı beta sürümünün yayınlanmasıyla kullanıma sunuldu.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı telefonlar verilerimizi her 4.5 dakikada bir paylaşıyor"

    Kurulum aşamasında varsayılan ses seçilebilecek

    Bu nedenle, en son güncelleme tüm kullanıcılar tarafından cihazlarına yüklendiğinde, iPhone ve iPad sahiplerinden, cihazın kurulumu sırasında bağımsız olarak kadın veya erkek Siri sesi seçmeleri istenecek. Daha önce, ses asistanı Siri'nin varsayılan olarak bir kadın sesiyle konuştuğunu hatırlayın ve bunu değiştirmek için, bu işlemden sonra ayarlara gitmek gerekiyordu.

    Siri artık varsayılan olarak kadın sesine sahip olmayacak: İki yeni seçenek eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Gelen bilgilere göre Apple, Siri asistanı için tamamen yeni iki ses ekledi. Gerçek zamanlı olarak üretilen ifadeler sayesinde bu konuşmaların kulağa daha doğal geldikleri belirtiliyor. Bununla birlikte, yeni seslerin yalnızca İngilizce'yi desteklediğini de söyleyelim. Apple'ın yaptığı bu yenilik, büyük teknoloji şirketlerinin dijital ses asistanlarında herhangi bir toplumsal cinsiyet ilişkisinden nasıl kurtulmaya çalıştıklarının bir başka örneği olarak gösteriliyor.



    https://9to5mac.com/2021/03/31/ios-14-5-siri-no-longer-defaults-to-a-female-voice-two-new-voices-added/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    şimdi eşcinseller gelecek niye lgbt sesi yok diyecek.
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aysensS 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şiveli şivesiz genç yaşlı filanda gelir yakında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bebek seside alabilir miyiz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iPhonedo videosundaki ses tonlarından anladığım kadarıyla
    1 beyaz erkek
    1 beyaz kadın
    1 siyah erkek
    1 siyah kadın
    sesi yapılmış.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eL1te (. .) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kadın düşmanları bunu beğendi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) eL1te
    Kadinlar icin aslinda ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K Kayaa__h 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çığır açan yenilik :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vay be YENİLİĞİN BU KADARI.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    şimdi eşcinseller gelecek niye lgbt sesi yok diyecek.
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Fenomenon
    LGBT bireylerinin farklı bir sesi olduğunu düşünmüyorum. Her iki cinse ait ses seçilebiliyor ise zaten öncelikle bu durum erkek ve kadın kullanıcıları sonra da LGBT bireyleri mutlu edecektir zaten. Konuyu daha da açık anlatmaya gerek görmüyorum;))
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Onun yerine zekasını artırsınlar.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Global iletişim liderlerinden Nokia, Dünya devlerine İstanbul’dan teknik destek sağlıyor 1 hf. "Çip krizi ikinci el otomobil fiyatlarını artırabilir" 1 hf. FIFA 21, EA Play'e ekleniyor; Xbox Game Pass sahipleri de oynayabilecek 1 hf. watchOS 7.4 sürümünde Apple Watch ile kilit açma özelliği geliyor 1 hf. Kullanıcılar, 2021'in ilk çeyreğinde uygulamalara 32 milyar dolarlık rekor harcama yaptı 1 hf. Mobil RTX 3050 ve 3050 Ti’ın performansı sızdı 1 hf. Elon Musk tweet’ledi, Dogecoin yükselişe geçti 1 hf. TV+ da kendi içeriklerini hazırlamaya başlıyor; ilk yapımları "Ölüm Kime Yakışır" olacak 1 hf. Google'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: Pixel Buds A 1 hf. Maliye Bakanlığı, kripto para işlemlerinin takip edildiğini doğruladı 1 hf. Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı 1 hf. AMD Ryzen 5000G’nın detayları sızdı 1 hf. Casio, G-Shock serisinin ilk Wear OS akıllı saati olan GSW-H1000'i tanıttı 1 hf. Söylentiye göre sevilen korku oyunu Alan Wake'in ikinci oyunu yolda; Epic Games yayınlayacak 1 hf. Gigabyte dizüstü, alınır mı peki? “Gigabyte Aero 15 KC incelemesi“ 1 hf. TSMC çip krizini çözmek için harekete geçti: 100 milyar dolarlık yatırım yapacak 1 hf. Apple, iOS 14.5'e pil kalibrasyon özelliği ekledi: İşte detaylar 1 hf. LinkedIn, Clubhouse benzeri sesli sohbet özelliği geliştirdiğini duyurdu 1 hf. Hyundai'nin yeni pickup modeli Santa Cruz'dan ipucu görselleri geldi 1 hf. Netflix'in distopik temalı yerli dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı; ilk detaylar paylaşıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Siri artık varsayılan olarak kadın sesine sahip olmayacak: İki yeni seçenek eklendi Sonraki Kablosuz kulaklık ve giyilebilir cihaz pazarı yükselişte, liderler farklı 1 hf. Eski Mercedes ve Volkswagen tasarımcısı Murat Günak, TOGG'un Tasarım Lideri oldu 1 hf. NZXT Kraken X53 incelemesi - Daha büyük ekran! 1 hf. Realme'den 5G destekli bütçe dostu telefon: V13 5G 1 hf. Netflix, rekor ücrete Daniel Craig'li Knives Out'un devam filmlerinin yayın hakkını satın aldı 1 hf. Samsung Galaxy A82'in ilk görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı 1 hf. PUBG'nin ücretsiz versiyonu PUBG Lite kapanıyor 1 hf. Mutasyona karşı etkili yerli koronavirüs aşısında Faz 1 aşamasına geçildi 1 hf. COMPUTEX 2021 yine çevrim içi düzenlenecek 1 hf. Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin vizyon tarihi ertelendi 1 hf. Cyberpunk 2077, PlayStation Mağazası'na yakın zamanda tekrar eklenecek 1 hf. Minimalist bulmaca oyunu Blixi, ücretsiz bir şekilde iOS için yayınlandı 1 hf. Google, yeni belge tarayıcısını başlattı: Stack 1 hf. Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı 1 hf. Apple Haritalar'da, havalimanlarının COVID-19 yönergeleri görüntülenebilecek 1 hf. Mi Box S'nin yeni bir varyantı geliyor 1 hf. Google Haritalar daha kullanışlı hale geliyor: İç mekanlar için Live View, hava durumu katmanı ve daha fazlası 1 hf. Çip krizinin yeni kurbanı ev elektroniği oldu 1 hf. Yeni Renault Kangoo Fransa'da siparişe açılıyor: İşte Avrupa fiyatı ve detaylı görseller 1 hf. YouTube, videoların altındaki beğenmeme sayısını gizleyecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız