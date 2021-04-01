Siri artık varsayılan olarak kadın sesine sahip olmayacak: İki yeni seçenek eklendi

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Apple'ın tescilli ses asistanı Siri'nin artık varsayılan olarak kadın sesine sahip olmayacağı bildirildi. Değişiklik, 31 Mart'ta iOS 14.5'in altıncı beta sürümünün yayınlanmasıyla kullanıma sunuldu.

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Kurulum aşamasında varsayılan ses seçilebilecek

Bu nedenle, en son güncelleme tüm kullanıcılar tarafından cihazlarına yüklendiğinde, iPhone ve iPad sahiplerinden, cihazın kurulumu sırasında bağımsız olarak kadın veya erkek Siri sesi seçmeleri istenecek. Daha önce, ses asistanı Siri'nin varsayılan olarak bir kadın sesiyle konuştuğunu hatırlayın ve bunu değiştirmek için, bu işlemden sonra ayarlara gitmek gerekiyordu.

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Gelen bilgilere göre Apple, Siri asistanı için tamamen yeni iki ses ekledi. Gerçek zamanlı olarak üretilen ifadeler sayesinde bu konuşmaların kulağa daha doğal geldikleri belirtiliyor. Bununla birlikte, yeni seslerin yalnızca İngilizce'yi desteklediğini de söyleyelim. Apple'ın yaptığı bu yenilik, büyük teknoloji şirketlerinin dijital ses asistanlarında herhangi bir toplumsal cinsiyet ilişkisinden nasıl kurtulmaya çalıştıklarının bir başka örneği olarak gösteriliyor.

https://9to5mac.com/2021/03/31/ios-14-5-siri-no-longer-defaults-to-a-female-voice-two-new-voices-added/

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