Casio, iki ikonik tasarımını yeni bir seride birleştiriyor

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Casio, G-Shock serisini Fine Metallic Series adını verdiği yeni modellerle genişletiyor. Seride, ikonik kare tasarımlı GM-5600 ve sekizgen şekilli GM-2100 modelleri yer alıyor. Paslanmaz çelik kasaların dayanıklılığı, silikon kayışların sunduğu konforla birleştirilerek kullanıcıya estetik ve işlevselliği bir arada sunan bu yeni modeller, özellikle şıklığı ve sağlamlığıyla dikkat çekiyor.

Yeni seride kullanılan paslanmaz çelik kasalar, dövme, kesme ve cilalama gibi ileri tekniklerle üretiliyor. Aynı zamanda ayna ve mat yüzeylerin dengeli bir şekilde bir araya getirildiği bir tasarım anlayışı benimsenmiş. Silikon kayışlar ise esneklik ve aşınmaya karşı direnç sağlamak amacıyla özel bir poliüretan tabakayla güçlendirilmiş. Metalik kasaları tamamlayan altın ve gümüş kaplamalar, tasarımda sofistike bir görünüm yaratıyor.

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Seride yer alan modeller, klasik G-Shock özelliklerini barındırıyor. Darbelere karşı dayanıklılık sağlayan yapısı, günlük kullanımdaki olası kazalara karşı koruma sunuyor. 20 bar su geçirmezlik özelliği, su aktivitelerinde güvenli bir kullanım imkânı tanıyor. Ayrıca güçlü bir LED ışıkla donatılmış Super Illuminator özelliği sayesinde karanlık ortamlarda bile saatin okunabilirliği sağlanıyor. GM-5600 modeli yalnızca dijital ekranını aydınlatırken, GM-2100 hem kadranı hem de dijital ekranı aydınlatıyor.

Fine Metallic Series, altın ve gümüş kaplama seçenekleriyle dört farklı model sunuyor. GM-2100YM-8A (gümüş) yaklaşık 271 dolardan, GM-2100YMG-9A (altın) yaklaşık 308 dolardan satışa çıkarken, GM-5600YM-8 (gümüş) 252 dolar ve GM-5600YMG-9 (altın) 290 dolar fiyat etiketine sahip. GM-5600, geleneksel dijital ekran tasarımını korurken, GM-2100 hibrit analog-dijital bir ekranla modern bir dokunuş sunuyor. Serideki bu saatler, hem günlük hem de özel anlarda kullanılabilecek şık ve dayanıklı aksesuarlar olarak öne çıkıyor.

Şu an yalnızca belirli bir bölgede satışa sunulan bu modellerin uluslararası pazara açılıp açılmayacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak, dayanıklılığı ve estetik tasarımı bir araya getiren bu seri, G-Shock severler için güçlü bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

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