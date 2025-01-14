Nintendo Switch 2 hakkında bugüne kadar neler öğrendik?

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Nintendo’nun bir sonraki oyun konsolu için çalışmalar hız kazanmış gibi görünüyor. Uzun süredir dedikoduları dolaşan Nintendo Switch 2 hakkında, son sızıntılar ve raporlar konsolun yakında tanıtılacağına işaret ediyor. İşte bu yeni taşınabilir oyun konsolu hakkında bilinenler.

Son günlerde ortaya çıkan görsel sızıntılar, Nintendo Switch 2’nin tasarımını büyük ölçüde netleştirdi. Konsolun, iki tarafında Joy-Con kontrolörleri bulunan geniş bir ekrana sahip olacağı görülüyor. Joy-Con’lar, önceki modelde olduğu gibi yine çıkarılabilir yapıda ve aynı düğme düzenine sahip. Üst kısımda güç düğmesi, sağda ses kontrol tuşları, solda ise oyun kartı yuvası bulunuyor. Alt kısımda USB Type-C girişine yer verilirken, 3.5 mm kulaklık girişi de unutulmamış. Cihazın arka tarafında ise genişletilmiş bir destek ayağı bulunuyor. Bu tasarım, mevcut Switch OLED modeline göre önemli bir iyileştirme olarak öne çıkıyor.

Yeni model, daha büyük bir ekran sunabilir. Sızıntılara göre, Nintendo Switch 2’nin 8.4 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor. Mevcut OLED modelin ekranı 7 inç iken, standart Switch’te bu boyut 6.2 inç olarak sunulmuştu. Daha büyük bir ekran, oyun deneyimini güçlendirebilir. Ancak, OLED yerine yüksek çözünürlüklü bir LCD panel tercih edilmesi olasılığı da konuşuluyor.

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Performans açısından Nintendo Switch 2, ciddi bir yükseltme ile geliyor. İlk Switch modeli, duyurulduğu dönemde bile eski donanımlarla piyasaya sürülmüştü ve düşük çözünürlüklü oyunlarla sınırlı kalıyordu. Yeni konsolun ise PS4 veya Xbox One seviyesine yaklaşması bekleniyor. Hatta bazı raporlar, performansının Steam Deck’i geride bırakabileceğini öne sürüyor. 12 GB RAM ve daha yüksek bir depolama kapasitesinin yanı sıra, güçlü bir yonga seti ile gelmesi ihtimal dahilinde.

Nintendo’nun yeni konsolunun geliştirme sürecinde sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Tanıtımın 2025 yılının başlarında yapılacağı, hatta Mart ya da Nisan aylarında duyurulabileceği düşünülüyor. Fiyatlandırma hakkında net bir bilgi olmasa da, konsolun 400 ila 500 dolar aralığında bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Bu fiyat, mevcut Switch modellerinden daha yüksek, ancak güncel nesil konsollara kıyasla daha uygun olabilir.

Nintendo Switch 2, oyun dünyasında şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Daha fazla bilgi için gözler, Nintendo’dan gelecek resmi duyurularda.

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