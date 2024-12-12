Casio’nun yeni modeli hem şık hem de modern bir görünüme sahip

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Casio, Japonya'da tanıttığı yeni G-Shock Virtual Mix Koleksiyonu ile hem endüstriyel tasarım hem de modern estetiği bir araya getiriyor. Bu koleksiyon, gri ve neon yeşil tonlarıyla öne çıkan GA-B001MW-8AJF, GD-B500MW-8JF ve GA-2300MW-8A olmak üzere üç farklı modeli içeriyor.

Koleksiyonun öne çıkan modeli GA-B001MW-8AJF, karbon çekirdek koruma yapısı ve reçine kaplama ile dayanıklılığı artırıyor. Hibrit analog-dijital ekranı, parlak yeşil saat göstergeleriyle dikkat çekerken, geleneksel G-Shock saatlerinin hacimli tasarımından uzak, daha ince ve köşeli bir yapıya sahip. Bu model, akıllı telefonlarla Bluetooth üzerinden eşleşerek otomatik saat ayarı ve telefon bulma gibi özellikler sunuyor. İki yıla kadar pil ömrü sağlayan enerji tasarruf özellikleri ve düşük pil uyarılarıyla kullanıcıya pratik bir deneyim sunuyor.

GD-B500MW-8JF modeli, karbon yapı yerine daha sade bir tasarımı tercih ederken, adım sayar özelliğiyle spor takibine odaklanıyor. Akıllı telefonlarla senkronize olan bu özellik, fitness aktivitelerini destekliyor. Büyük boyutlu negatif LCD ekranı, koleksiyonun genel hatlarıyla uyumlu olarak yüksek bir okunabilirlik sağlıyor. Her iki modelde de dünya saatleri, 1/100 saniye hassasiyetinde kronometre ve birden fazla günlük alarm gibi G-Shock'un temel özellikleri korunuyor.

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Bu yeni seri, önceki G-Shock modellerine kıyasla tasarım anlamında önemli bir değişimi yansıtıyor. Saat kasalarının mimari esintiler taşıyan köşeli ve geometrik yapısı, modern teknoloji aksesuarları ve oyun donanımlarından ilham alınarak tasarlanmış gibi görünüyor. Mat gri gövde kaplaması, sofistike bir görünüm kazandırırken neon yeşil detaylar dinamizmi artırıyor.

GA-B001MW-8AJF'nin Japonya fiyatı 22.550 yen (150$) olarak belirlenmiş durumda. GD-B500MW-8JF ise 20.900 yen (139$) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Koleksiyondaki üçüncü model olan GA-2300MW-8A'nın tanıtım görsellerinde yer almasına rağmen fiyat ve erişilebilirlik bilgileri henüz açıklanmadı. Uluslararası satış tarihleriyle ilgili detaylar ise paylaşılmadı.

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