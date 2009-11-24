Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casio; suya, darbelere, toza, soğuğa dayanıklı dijital kamerasını duyurdu; EX-G1

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,1b
1
16
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dijital kamera sektörünün önemli isimlerinden Casio, suya, darbelere, toza ve soğuğa dayanıklı tasarıma sahip EX-G1'i duyurarak Exilim ailesini genişletmeye devam ediyor.

3 metre derinliğindeki suya 1 saat kadar dayanabilen EX-G1'de, yaklaşık 2.13 metre yükseklikten düşmeye karşı da gereken önlemler alındığı belirtiliyor. Ayrıca kamera -10 derecelik ortamlarda dahi çalışmayı sürdürebiliyor. 104 x 64 x 20 mm boyutlarında ve 124 gram ağırlığında dizayn edilen EX-G1, bünyesinde 1/2.3 inç'lik 12 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensör ve 38-114 mm'lik (35 mm formatına göre) objektif barındırıyor. 38 mm'de diyaframı f/3.9'a; 114 mm'de ise f/5.4'e kadar açabiliyoruz.

3 kata kadar optik yakınlaştırmanın yanısıra 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen kamerada ISO seviyesi 64-3200 arasında ayarlanabiliyor ve kamerayla maksimum 848 x 480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedilebiliyor. Yaptığınız çekimleri kameranın 2.5 inç'lik (230.400 piksel) LCD ekranından kontrol edebiliyorsunuz. Ek olarak 35.7 MB dahili belleğe sahip kameranın belleği microSD / microSDHC kartlarla yükseltilebiliyor. Kameranın NP-80 kod adlı lityum iyon bataryası ise firmanın belirttiğine göre 300 adede kadar fotoğraf çekimine olanak tanımakta.

Casioa EX-G1'in aralık ayına doğru 299$ civarında satılması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vyc 9 yıl
ürün gerçekten çok sağlam ve çok şık ama yurt dışında 300 $ türkiyede 900tl biraz pahalı burda ama almayı duşunuyorum elime alip inceledim gerçekten mükemmel bir makine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 10 yıl
güzel ürün hoşuma gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AYYUZLUM 10 yıl
tıpı baya guzel olmus gerceten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simplethinks 10 yıl
tasarim harika iyi iş çikarmişlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
CASIO nun bir harikası adeta prof. olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PlutosDaddy 10 yıl
Tasarım on numara da dayanıklılık bu sınıf için biraz zayıf kalmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
süper olmuş gercekden tasarım mükemmel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolyo 10 yıl
İnsanın hemen alıp kullanası geliyor çok güzel tasarım yapmışlar. Özellik olarakta fena sayılmaz kompakt makina için yeterli görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alidarkstone 10 yıl
Baretta gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 10 yıl
tipi karizma..içi nasıl acaba??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mushishi 10 yıl
Tasarımı çok şık olmuş. Ama video bakımından, HD çözünürlüklerde videoların yaygınlaştığı bu dönemde, diğer özelliklerinin yanında yetersiz kalmış bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tunç:TheBrother 10 yıl
askeri mühimmat gibi tipi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +68 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +43 frostburn +41 Askaparta +29 unknownartist +28 Nevfel +27 Johan Elmander +27 Wi Fi +26
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14093 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
casio
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Call Of Duty: Modern Warfare 2 İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
|
DH Forum
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim