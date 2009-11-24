Casio; suya, darbelere, toza, soğuğa dayanıklı dijital kamerasını duyurdu; EX-G1

Dijital kamera sektörünün önemli isimlerinden Casio, suya, darbelere, toza ve soğuğa dayanıklı tasarıma sahip EX-G1'i duyurarak Exilim ailesini genişletmeye devam ediyor.

3 metre derinliğindeki suya 1 saat kadar dayanabilen EX-G1'de, yaklaşık 2.13 metre yükseklikten düşmeye karşı da gereken önlemler alındığı belirtiliyor. Ayrıca kamera -10 derecelik ortamlarda dahi çalışmayı sürdürebiliyor. 104 x 64 x 20 mm boyutlarında ve 124 gram ağırlığında dizayn edilen EX-G1, bünyesinde 1/2.3 inç'lik 12 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensör ve 38-114 mm'lik (35 mm formatına göre) objektif barındırıyor. 38 mm'de diyaframı f/3.9'a; 114 mm'de ise f/5.4'e kadar açabiliyoruz.

3 kata kadar optik yakınlaştırmanın yanısıra 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen kamerada ISO seviyesi 64-3200 arasında ayarlanabiliyor ve kamerayla maksimum 848 x 480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedilebiliyor. Yaptığınız çekimleri kameranın 2.5 inç'lik (230.400 piksel) LCD ekranından kontrol edebiliyorsunuz. Ek olarak 35.7 MB dahili belleğe sahip kameranın belleği microSD / microSDHC kartlarla yükseltilebiliyor. Kameranın NP-80 kod adlı lityum iyon bataryası ise firmanın belirttiğine göre 300 adede kadar fotoğraf çekimine olanak tanımakta.

Casioa EX-G1'in aralık ayına doğru 299$ civarında satılması bekleniyor.