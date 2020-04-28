Casio yeni NASA temalı G-Shock saatini tanıttı

Casio’nun yeni DW5600NASA20 kodlu G-Shock saati, NASA temasıyla Apollo görevlerinin yıl dönümlerinde ve Ay’a tekrar dönüş planları yapılırken ilgilileri son derece mutlu etti.

Neredeyse tamamen beyaz gövdesiyle uzay mekiklerine benzemeye çalışan saat, NASA’nın logosunu ve yazılı olarak açılımını da üzerinde taşıyor. Saatin ekran ışığı yandığında ise arkaplanda Ay silüeti yer alıyor.

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Saatin kutusu da kendisi gibi tematik görünüme uyum sağlayarak Saturn V roketine bir gönderme yapıyor.

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NASA’nın logo kullanım haklarındaki kısıtlamalar sebebiyle, ajansın logosunu taşıyan bir ürün yoluyla reklam yapmaya izin verilmiyor. Bu sebeple Casio’nun kendi logosu, saatin ön yüzünün hiçbir yerinde görünmüyor. Casio’nun adını görebildiğimiz tek yer, saatin arka tarafı.

Casio’nun NASA temalı kol saatinin fiyatı 130 dolar seviyesinde ve diğer uzay temalı mekanik saatlerin fiyatları binlerce dolarla ifade edilirken bu modelin fiyatı oldukça ucuz kalıyor. Bu sebeple saatin ilk serisi çoktan tükenmiş durumda ve yeni siparişler en erken 6 Mayıs’ta kargolanabiliyor.

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