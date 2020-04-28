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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Casio yeni NASA temalı G-Shock saatini tanıttı

    Japon saati üreticisi Casio, G-Shock ailesi dijital saatlerine Apollo misyonlarının yıl dönümüne ithafen NASA temalı bir model ekledi. Saat, 130 dolar fiyatıyla satışa sunulduktan sonra tükendi.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Casio’nun yeni DW5600NASA20 kodlu G-Shock saati, NASA temasıyla Apollo görevlerinin yıl dönümlerinde ve Ay’a tekrar dönüş planları yapılırken ilgilileri son derece mutlu etti. 

    Neredeyse tamamen beyaz gövdesiyle uzay mekiklerine benzemeye çalışan saat, NASA’nın logosunu ve yazılı olarak açılımını da üzerinde taşıyor. Saatin ekran ışığı yandığında ise arkaplanda Ay silüeti yer alıyor.

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    Saatin kutusu da kendisi gibi tematik görünüme uyum sağlayarak Saturn V roketine bir gönderme yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "Ay'ın ilk kapsamlı jeolojik haritası yayınlandı!"

    NASA’nın logo kullanım haklarındaki kısıtlamalar sebebiyle, ajansın logosunu taşıyan bir ürün yoluyla reklam yapmaya izin verilmiyor. Bu sebeple Casio’nun kendi logosu, saatin ön yüzünün hiçbir yerinde görünmüyor. Casio’nun adını görebildiğimiz tek yer, saatin arka tarafı.

    Casio’nun NASA temalı kol saatinin fiyatı 130 dolar seviyesinde ve diğer uzay temalı mekanik saatlerin fiyatları binlerce dolarla ifade edilirken bu modelin fiyatı oldukça ucuz kalıyor. Bu sebeple saatin ilk serisi çoktan tükenmiş durumda ve yeni siparişler en erken 6 Mayıs’ta kargolanabiliyor. 



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 59 dk.
    Komik tasarım, çocuk saati gibi
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