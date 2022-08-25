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    Casper Excalibur G770, 12. Nesil Intel işlemci ve RTX 3050Ti ile oyunculara neler sunuyor?

    Bu videomuzda Casper'ın oyuncu bilgisayarı Casper Excalibur G770 oyunculara neler sunuyor, işlemci ve ekran katı tarafında ne gibi yenilikler var sorularının yanıtını arıyoruz.

    Casper'ın oyuncu dizüstülerinden Casper Excalibur G770 güncellendi ve işlemci tarafında 12. Nesil İntel i7 işlemciye geçiş yaptı. Ekran kartı tarafında ise Nvidia RTX 3000 serisine geçiş yaparak 3050 ve 3050Ti gibi modellerle satın alınabiliyor. Casper Excalibur G770 oyunculara neler sunuyor? 

    Ayrıca videoda bahsettiğimiz Intel Gamer Days kampanyasına da aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi 25 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında hem Casper Excalibur dizüstü serisinde indirim var hem de tüm Excalibur gaming bilgisayar satın alımlarında Call of Duty'nin bu yıl çıkacak oyunu Call of Duty Modern Warfare II oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.

    Intel Gamer Days Kapsamındaki Excalibur Gaming Bilgisayarlarda Çok Özel Fırsatlara https://www.casper.com.tr/kampanyalar/intel-gamer-days Linkinden Ulaşabilirsiniz.

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