Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    CATL, elektrikli kamyonlar için batarya değişim hizmetini genişletiyor

    CATL, elektrikli ağır vasıtalara yönelik batarya değişim teknolojisini tanıttı. 5 dakikada batarya değişimi yapılabilen sistem, 2025 sonuna kadar 300 istasyonla Çin genelinde yaygınlaştırılacak.

    CATL, elektrikli kamyonlar için 5 dk'da batarya değişimi sağlıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya devi CATL, bir süredir üzerinde çalıştığı batarya değişim sistemini geçtiğimiz yıl sonunda somutlaştırmış ve otomobiller için 20# ve 25# adlı standart batarya paketlerini tanıtarak 2025 yılı sonuna kadar Çin genelinde 1.000 batarya değişim istasyonu kurma hedefini açıklamıştı.

    Şirket şimdi de elektrikli kamyonlar için geliştirilen batarya değişim sistemini kamuoyuna sundu. Çin’in kuzeybatısındaki Shanxi eyaletinde yer alan Datong kentinde düzenlenen etkinlikte, ağır ticari araçlar için 75# kodlu standart batarya bloğu tanıtıldı. CATL’nin iştiraki Qiji Energy’nin CEO’su Yang Jun, kamyonlara ihtiyaca göre farklı sayıda batarya paketi takılabileceğini söyledi.

    CATL ayrıca, batarya değişim istasyonlarını kullanan elektrikli kamyonların, içten yanmalı motorlu kamyonlara kıyasla her 100 bin kilometrede yaklaşık 60.000 yuan (yaklaşık 325 bin TL) tasarruf sağlayabileceğini vurguladı.

    Haziran 2023’te kurulan Qiji Energy, elektrikli kamyonlarda batarya değişim sistemlerini yaygınlaştırma hedefiyle faaliyet gösteriyor. İlk açıklamalara göre sistem, CATL’nin LFP hücrelerini kullanan 171 kWh’lik batarya paketleriyle çalışacak şekilde tasarlandı. Bu durumun güncelliğini koruyup korumadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

    Qiji Energy CEO’su Yang’a göre, şu anda Çin'de bu sisteme uyumlu 30’dan fazla elektrikli kamyon modeli bulunuyor ve bu araçlar 12’den fazla üretici tarafından üretiliyor. Batarya değişim istasyonlarında 24 batarya paketi yer alıyor. CATL, 2025 yılı sonuna kadar yalnızca ağır vasıtalar için 300 batarya değişim istasyonu kurmayı planlıyor.

    CATL, 2030 yılına kadar elektrikli araçların enerji ihtiyacının üçte birinin batarya değişimi, ev tipi şarj ve halka açık şarj istasyonlarıyla karşılanacağını öngörüyor. Şirketin CEO’su Robin Zeng, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki üç yılda elektrikli ağır vasıta pazarında büyük bir sıçrama bekliyoruz. Karbon salımını azaltma hedefi ve lojistik maliyetlerini düşürme ihtiyacı nedeniyle sektörde yüzde 50 elektrikli araç kullanım oranına ulaşılabilir” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    TheLuBu 2 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

    Profil resmi
    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta san andreas türkçe yama dsg titreme çözüm arabanın kumandası kapıları açmıyor playstation cafe ruhsat şartları bir gecede çok fazla rüya görmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum