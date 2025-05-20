CATL, elektrikli kamyonlar için batarya değişim hizmetini genişletiyor

Şirket şimdi de elektrikli kamyonlar için geliştirilen batarya değişim sistemini kamuoyuna sundu. Çin’in kuzeybatısındaki Shanxi eyaletinde yer alan Datong kentinde düzenlenen etkinlikte, ağır ticari araçlar için 75# kodlu standart batarya bloğu tanıtıldı. CATL’nin iştiraki Qiji Energy’nin CEO’su Yang Jun, kamyonlara ihtiyaca göre farklı sayıda batarya paketi takılabileceğini söyledi.
CATL ayrıca, batarya değişim istasyonlarını kullanan elektrikli kamyonların, içten yanmalı motorlu kamyonlara kıyasla her 100 bin kilometrede yaklaşık 60.000 yuan (yaklaşık 325 bin TL) tasarruf sağlayabileceğini vurguladı.
Haziran 2023’te kurulan Qiji Energy, elektrikli kamyonlarda batarya değişim sistemlerini yaygınlaştırma hedefiyle faaliyet gösteriyor. İlk açıklamalara göre sistem, CATL’nin LFP hücrelerini kullanan 171 kWh’lik batarya paketleriyle çalışacak şekilde tasarlandı. Bu durumun güncelliğini koruyup korumadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.
Qiji Energy CEO’su Yang’a göre, şu anda Çin'de bu sisteme uyumlu 30’dan fazla elektrikli kamyon modeli bulunuyor ve bu araçlar 12’den fazla üretici tarafından üretiliyor. Batarya değişim istasyonlarında 24 batarya paketi yer alıyor. CATL, 2025 yılı sonuna kadar yalnızca ağır vasıtalar için 300 batarya değişim istasyonu kurmayı planlıyor.
CATL, 2030 yılına kadar elektrikli araçların enerji ihtiyacının üçte birinin batarya değişimi, ev tipi şarj ve halka açık şarj istasyonlarıyla karşılanacağını öngörüyor. Şirketin CEO’su Robin Zeng, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki üç yılda elektrikli ağır vasıta pazarında büyük bir sıçrama bekliyoruz. Karbon salımını azaltma hedefi ve lojistik maliyetlerini düşürme ihtiyacı nedeniyle sektörde yüzde 50 elektrikli araç kullanım oranına ulaşılabilir” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.