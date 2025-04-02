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Tam Boyutta Gör CATL, Çinli petrol devi Sinopec ile güçlerini birleştirerek, bu yıl en az 500 elektrikli araç batarya değişim istasyonu kurmayı hedefliyor. Uzun vadede ise bu ağın büyüklüğü 10.000 istasyona ulaşacak. Bu işbirliği, elektrikli araçların batarya değişim altyapısını hızla geliştirerek, araç sahiplerine daha pratik bir şarj çözümü sunmayı amaçlıyor.

Bu anlaşma kapsamında, CATL, kendi geliştirdiği ‘choco-swap’ batarya değişim teknolojisini ve Qiji kamyon şasisi batarya değişim çözümünü sağlayacak. Bu sistemler, Sinopec’in mevcut akaryakıt istasyonlarına entegre edilecek. Böylece, Sinopec ile 2022 yılında başlatılan uzun vadeli stratejik ortaklık daha da genişlemiş olacak.

Sinopec için bu ilk batarya değişim işbirliği değil. 2021’de, elektrikli araç üreticisi Nio ile benzer bir anlaşma imzalayarak, batarya değişim istasyonları kurmaya başlamışlardı. 2023 yılı itibariyle, Sinopec ve Nio ortaklığı, 251 tesisi tamamlamış durumda. Bu tesisler arasında 102 batarya değişim istasyonu, 121 süper şarj istasyonu ve 28 varış noktası şarj istasyonu bulunuyor.

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CATL, bu iş birliğiyle yalnızca Sinopec ile değil, aynı zamanda Çin’de bir dizi başka şirketle de batarya değişim projeleri yürütüyor. En son Baidu ile batarya değişimi ve otonom sürüş alanlarında bir anlaşma imzaladı.

Ayrıca, Nio’nun yan kuruluşu Firefly de CATL’nin batarya değişim teknolojisini kullanmaya başlayacağını duyurdu. Volkswagen de Çinli batarya deviyle işbirliği yapmayı planlıyor ve bu konuda bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Bu adımlar, elektrikli araçların yaygınlaşması ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin artırılması açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

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Çinli CATL ve Sinopec, 10 bin batarya değişim istasyonu kuracak