Nio ve CATL’den stratejik ortaklık: Küresel batarya değişim ağı için önemli adım

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Tam Boyutta Gör Çinli CATL ve Nio, birlikte batarya değişim istasyon ağı kurmak için anlaşmaya vardı. Ülkenin en büyük batarya üreticisiyle yapılan bu anlaşma ile Nio'nun elektrikli araç pazarındaki yerini sağlamlaştırması ve hisselerinin yükselmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında iki şirket, dünyanın en büyük ve en gelişmiş batarya değişim hizmeti ağını oluşturmak, batarya değişim ağı paylaşımını artırmak ve birleşik batarya standartları temelinde batarya değişim hizmetlerinin benimsenmesini hızlandırmak için birlikte çalışacak.

CATL, Nio'nun batarya değişim ağını geliştirmesine destek verecek. Ayrıca, batarya değişim hizmetini daha yaygın hale getirecek Choco-Swap isimli teknoloji standardı ve ağını Nio'nun yeni alt markası Firefly'ın elektrikli araçlarına entegre edecek.

Bu iki batarya değişim ağı, paralel olarak çalışarak elektrikli araç kullanıcılarına daha sorunsuz ve verimli bir batarya değişim deneyimi sunacak. Böylece elektrikli araçlarla seyahat etmeyi daha kolay hale getirecek.

Tam Boyutta Gör CATL'in batarya değişim hizmeti için standart hale getirdiği iki farklı Choco-Seb batarya paketi

Taraflar ayrıca, Çin'de batarya değişim teknolojisine yönelik ulusal standartların geliştirilmesini ve benimsenmesini teşvik etmek için iş birliği yapacak, böylece farklı marka ve modeller arasında batarya uyumluluğunu artıracak.

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Ayrıca, batarya araştırma ve geliştirme, batarya değişim hizmetleri, varlık yönetimi, yeniden kullanım ve malzeme geri dönüşümünü içeren eksiksiz bir batarya yaşam döngüsü oluşturacaklar. Bu adımlar, yeni enerji araçları (NEV) değer zincirinin maliyetlerini düşürmeye ve verimliliğini artırmaya yardımcı olacak.

İki şirket aynı zamanda sermaye iş birliği de gerçekleştirecek. CATL, stratejik ortaklığı daha da sağlamlaştırmak için Nio Power’a 2,5 milyar RMB (346 milyon dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

Güney Koreli pazar araştırma şirketi SNE Research'e göre, CATL 2024 yılında %37,9 pazar payıyla dünyanın en büyük batarya üreticisi olmaya devam ediyor. Öte yandan, Nio, şu anda faaliyette olan 3.172 batarya değişim istasyonu ile en büyük batarya değişim ağına sahip.

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Nio ve CATL’den batarya değişim ağı için stratejik ortaklık