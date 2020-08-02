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    CCleaner yine iş başında: Firefox eklentilerini siliyor

    CCleaner’in defteri istikrarlı bir şekilde kabarıyor.
    2 hf.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    CCleaner yine iş başında: Firefox eklentilerini siliyor
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    Geçtiğimiz günlerde Windows Defender’ın zararlı yazılımlar listesine alınan CCleaner bu sefer de tarayıcı eklentilerine zarar veriyor.

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    CCleaner eklentileri de uçuruyor

    Firefox 79’la birlikte Mozilla, sevilerek kullanılan tarayıcısının eklenti verilerini başka bir bölüme taşıdı. Kullanıcıların tepkilerine göre CCleaner bu duruma ayak uydurabilmiş değil. Zira CCleaner sözde temizleme/hızlandırma işlemleri esnasında Firefox’un eklenti verilerini de siliyor.

    İşin daha da kötü yanı ise geçtiğimiz ay henüz Firefox 79 beta sürecindeyken durumu farkeden kullanıcılar Piriform’a hatayı  bildirmiş. Buna karşın Piriform önemli hata bildirimine yönelik bir adım atmamış görünüyor ki kullanıcılar zarara uğruyor.

    Ayrıca Bkz. "CCleaner Windows Defender tarafından istenmiyor"

    Özellikle de eklentileriyle işlemlerinizi pratikleştiren Firefox’ta yol açtığı sorun nedeniyle Piriform bir kere daha tepki çekti. Son olarak sorunun çözümüne ek olarak bilgisayarınızı güvenli ve kararlı bir şekilde kullanabilmeniz adına CCleaner’ı bilgisayarınızdan kaldırmanız en etkili yol.



    https://mspoweruser.com/ccleaner-is-now-deleting-synched-firefox-extension-data/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Editörün Seçimi Yorum
    Sende sorun yok diye kimsede olmayacak diye bir şey yok. Yazılım dünyasında herkes aynı durumlari yaşamak zorunda değil
    Yorumu gör »     Rachsuchtig
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    Rachsuchtig 2 hf. en beğenilen editörün seçimi smyleface
    Sende sorun yok diye kimsede olmayacak diye bir şey yok. Yazılım dünyasında herkes aynı durumlari yaşamak zorunda değil
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    smyleface 2 hf.
    Arkadaş, neredeyse 15 senedir şu programı kullanıyorum hiç sorun yaşamadım. Bu haberin üzerine gittim firefox'un son sürümde olduğuna emin olup programı çalıştırdım hiçbir şey olamadı, eklentiler yerinde duruyor. Avast, yabancı basındaki köpeklerin kemiğini kesmiş belli ki son iki haftadır sürekli bi karalama yapıp duruyorlar. Siz de iddiaların doğru olup olmadığına bakmadan haber sanki doğruymuş gibi çevirip yayınlıyorsunuz. Fact checking yapmak bu kadar zor olmamalı.
    Arkadaş, neredeyse 15 senedir şu programı kullanıyorum hiç sorun yaşamadım. Bu haberin üzerine gittim firefox'un son sürümde olduğuna emin olup programı çalıştı...
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    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Nemesis-Prime 2 hf. KaleyDeskop
    Yaklaşık 5-6 yıl kadar önce bu tip programlarla bilgisayar hızlandırma numaralarına inanıyordum. Ta ki temiz kurulum yapıp Windows’a sadece ihtiyacım olan programları yükleyene kadar. Baktım ki gereksiz şeyler yüklemeyince ve Windows’un bize sunduğu ayarlar dışında değişiklik, özelleştirme vb yapmayınca sistem daha hızlı çalışıyor.
    Yaklaşık 5-6 yıl kadar önce bu tip programlarla bilgisayar hızlandırma numaralarına inanıyordum. Ta ki temiz kurulum yapıp Windows’a sadece ihtiyacım olan progr...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 hf.
    iki taraflı bakmak lazım , labaratuar analizi yapmak lazım , bunu yapabilcek babayiğit varsa buyursun , şirketlerin birbirlerinin kazına taş attığı şu dönemde , kim kime ne diyorsa önce bir durup düşünmek lazım .....
    Kullanıyorum ve memnunum , firefox ile ilgili tüm tikleri kaldırdım o yüzden ona dokunmadan diğer işleri yapıyor ...
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 hf.
    Enemy Ccleaner, spy rank hia 😂
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    DH Misafiri 2 hf.
    Belki Windows Xp zamanında bu tarz yazılımlar faydalı olmuştur. Lakin Windows işletim sistemleri Xp den sonra daha akıllı disk birleştirme gibi bazı görevleri arka planda otomatik yapıyor, ayrıca internet tarayıcıları da çerezleri ve geçmişi otomatik silme seçenekleri sunuyor. Bu tarz yazılımlar bence de gereksiz.
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    ugursimsek_03 (Uğur Şimşek) 2 hf.
    CCleaner kullandığım zamanlarda sistem geri yükleme sağlıklı çalışmıyordu. Kayıt defteri temizleyici kısmını kesinlikle kullanmayın.
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    kreat 2 hf.
    CCleaner Bey avast'a veri gönderiyor. Ss şu an atamam mobildeyim. Firewall kurup engeli basın programlara.
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    alpalp84 2 hf.
    Bu programları pek kullanmamak gerek. 1-2 ayda bir kere tarattırıyorum. Donanım hızlı değilse bir işe yaradıkları yok.
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    Aerosol 34 (Sezer ) 2 hf.
    Ccleanerı neredeyse 10 11 yildir pc de kurulu ve sürekli kullanırım ne sistemi çökertti ne yanlış bir işlem yaptı hic rastlamadım formattan sonra ilk kurduğum programlardan gerçi son 1 yildir setup exe sine yan uygulamaları kurmak için reklam yapıyorlar o biraz hoş olmamış
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    azizfikri 2 hf. Aerosol 34
    Haberi okumadınız sanıyorum. Sistem çökmesi hakkında bir cümle bulunmuyor.
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    hopeyoung 2 hf.
    Haber yalan.
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    snowtger (Eren ) 2 hf.
    Yaklaşık 10 yıl kullandıktan sonra 6 ay önce bıraktım ve hiç bir eksikliğini hissetmiyorum. Gerçekten gereksiz bir programmış.
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    drjacob (... ) 2 hf.
    bunu kötü yazılım olarak işaretlediler diye geçen haber okumuştum
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    5498 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    piriform, piriform ccleaner ve
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