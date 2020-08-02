CCleaner yine iş başında: Firefox eklentilerini siliyor

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Geçtiğimiz günlerde Windows Defender’ın zararlı yazılımlar listesine alınan CCleaner bu sefer de tarayıcı eklentilerine zarar veriyor.

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CCleaner eklentileri de uçuruyor

Firefox 79’la birlikte Mozilla, sevilerek kullanılan tarayıcısının eklenti verilerini başka bir bölüme taşıdı. Kullanıcıların tepkilerine göre CCleaner bu duruma ayak uydurabilmiş değil. Zira CCleaner sözde temizleme/hızlandırma işlemleri esnasında Firefox’un eklenti verilerini de siliyor.

İşin daha da kötü yanı ise geçtiğimiz ay henüz Firefox 79 beta sürecindeyken durumu farkeden kullanıcılar Piriform’a hatayı bildirmiş. Buna karşın Piriform önemli hata bildirimine yönelik bir adım atmamış görünüyor ki kullanıcılar zarara uğruyor.

Ayrıca Bkz. "CCleaner Windows Defender tarafından istenmiyor"

Özellikle de eklentileriyle işlemlerinizi pratikleştiren Firefox’ta yol açtığı sorun nedeniyle Piriform bir kere daha tepki çekti. Son olarak sorunun çözümüne ek olarak bilgisayarınızı güvenli ve kararlı bir şekilde kullanabilmeniz adına CCleaner’ı bilgisayarınızdan kaldırmanız en etkili yol.

https://mspoweruser.com/ccleaner-is-now-deleting-synched-firefox-extension-data/

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