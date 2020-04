CDC Amerikan vatandaşlarını maske takmaları konusunda uyardı

Tam Boyutta Gör

The Centers for Disease Control and Prevention kurumu, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını, günlük yaşamda maske takmaları konusunda uyardı. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor.

Koronavirüs ile enfekte olan ancak asemptomatik yani herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen kişiler de virüsü sağlıklı insanlara bulaştırabiliyor. Bu sebeple uzmanlar maske takmanın ve kişisel alana mümkün olduğunda uymanın oldukça önemli olduğu belirtiyor.

Cerrahi maske şart değil

Cerrahi maskelerin ve N95 maskelerin öncelikle sağlık çalışanları için gerekli olduğunu açıklayan yetkiler bez masklerin veya evde bulanabilecek bandana, eşarp, havlu gibi bez bariyerlerin de kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Bez bariyerler maskeler gibi virüsün bulaşını %100 engellemiyor ancak bezin dış tarafında kalan aerosoller sebebiyle kişinin inhale ettiği virüs miktarı oldukça azalıyor. Bu sebeple yetkililer bariyer görevi gören herhangi bir malzemenin koruyucu olarak kullanılmasını öneriyor.

