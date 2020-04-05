Koronavirüs günlük konuşmada saçılan aerosoller ile bulaşabilir

Tam Boyutta Gör

University of California kurumunda aerosol bilimi üzerinde uzmanlık sahibi olan araştırmacılara göre koronavirüs ile enfekte olan asemptomatik kişiler, konuştuklarında diğer insanları da enfekte edebilecek kadar aerosol partiküllerini havaya saçıyor. Bu sebeple uzmanlar kişileri sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Aerosol parçacıkları

Tam Boyutta Gör

Aerosol parçacıkları havada taşınabilecek kadar küçük partikülleri oluşturuyor. Normal, günlük konuşma sırasında oldukça yüksek miktarda aerosol parçacığı havaya saçılıyor ve risk barındırıyor.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgınında 1 milyon eşiği aşıldı

Solunum yoluyla alınan partiküller genellikle bir mikron veya bir mikrometre genişliğinde ve kalınlığında bulunuyor yani bu parçacıklar insan gözü tarafından seçilemiyor ancak içerisinde oldukça fazla miktar virüs barındırabiliyor.

Ayrıca yüksek sesle konuşan insanların normal ses düzeyinde konuşan insanlara göre 10 kat daha fazla parçacık yaydığı belirtilmekle birlikte bu kişilere bilim dilinde ''süper yayıcılar'' olarak isim bile verilmiş.

Ayrıca Bkz. "NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor"

Bu sebeple kişilerin günlük yaşamda sosyal mesafe kurallarına uymaları ve uzmanların önerilerini ciddiye alıp, önerilere uyum sağlamaları gerekiyor.

https://medicalxpress.com/news/2020-04-important-speech-transmitting-coronavirus.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.