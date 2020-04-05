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    Koronavirüs günlük konuşmada saçılan aerosoller ile bulaşabilir

    Yüksek sesle konuşan insanların normal ses düzeyinde konuşan insanlara göre 10 kat daha fazla parçacık yaydığı belirtilmekle birlikte bu kişiler ''süper yayıcılar'' olarak adlandırılıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Koronavirüs günlük konuşmada saçılan aerosoller ile bulaşabilir
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    University of California kurumunda aerosol bilimi üzerinde uzmanlık sahibi olan araştırmacılara göre koronavirüs ile enfekte olan asemptomatik kişiler, konuştuklarında diğer insanları da enfekte edebilecek kadar aerosol partiküllerini havaya saçıyor. Bu sebeple uzmanlar kişileri sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

    Aerosol parçacıkları

    Koronavirüs günlük konuşmada saçılan aerosoller ile bulaşabilir
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    Aerosol parçacıkları havada taşınabilecek kadar küçük partikülleri oluşturuyor. Normal, günlük konuşma sırasında oldukça yüksek miktarda aerosol parçacığı havaya saçılıyor ve risk barındırıyor.

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    Solunum yoluyla alınan partiküller genellikle bir mikron veya bir mikrometre genişliğinde ve kalınlığında bulunuyor yani bu parçacıklar insan gözü tarafından seçilemiyor ancak içerisinde oldukça fazla miktar virüs barındırabiliyor.

    Ayrıca yüksek sesle konuşan insanların normal ses düzeyinde konuşan insanlara göre 10 kat daha fazla parçacık yaydığı belirtilmekle birlikte bu kişilere bilim dilinde ''süper yayıcılar'' olarak isim bile verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor"

    Bu sebeple kişilerin günlük yaşamda sosyal mesafe kurallarına uymaları ve uzmanların önerilerini ciddiye alıp, önerilere uyum sağlamaları gerekiyor.



    https://medicalxpress.com/news/2020-04-important-speech-transmitting-coronavirus.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Artık konuşmayalım
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    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    bu kadar hızlı yayılmasının başka bir açıklaması olamazdı ztn
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 2 gün
    Bu yeni bir şey değil ki salgı Çin de başladığından beri biliniyor bu.

    İnsanlara boşuna mı sosyal mesafe koyun,yaklaşmayın diyoruz.

    Bütün dış alanlarda maske takılmalıdır.
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    extra34 2 gün
    Bu yüzden maske istisnasız mecburi olmalı. Evden çıkarken istisnasız herkes takarsa önüne geçebiliriz bence. Tabi maske fiyatları ucuzlayacak ve herkes adam gibi takacak. Çenesinin altına indirmeyecek, burnu açıkta bırakmayacak vs.
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    War Rock 2 gün yeni yorumcu extra34
    maske taksanda bulaşır bi şekilde maskeler yandan hava almıyor mu sanki
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    V4LKyR 2 gün
    Ama yine de kızamık hastalığına göre daha az bulaşıcı. Kızamık nedir öyle ya.
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    speed001 (Ramazan Çelik) 3 gün
    Zaten bu kadar hızlı yayılması damlacıkla olacak iş değil, nefes alıp vermeyle bile saçılıyor.
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    otuz3 (Sezgin Sencer) 3 gün
    Evet bunu soyluyorlar zaten bu kosede dursun belki bilmeyen biri gorur faydalanir
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