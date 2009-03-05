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CeBIT Özel: Corsair'den Dominator GT serisi su soğutmalı DDR3 kit

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,8b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Corsair'den Dominator GT serisi su soğutmalı DDR3 kit
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Yüksek performanslı sistem bellekleri ve güç kaynaklarıyla tanınan Corsair, CeBIT Hannover '09 fuarında, ürün gamının en yeni temsilcilerinden birisi olan Dominator GT serisi yüksek hızlı 3 kanal DDR3 bellek kitini de tanıtıyor. 2GHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde CL7 zamanlamalarıyla gelen üç kanal DDR3 bellek kitinin en önemli detaylarından biri olarak özel aksesuarları sayesinde farklı kullanım koşullarına kolayca adapte olması gösterilebilir. Zira fuarda özellikle bunu vurgulamak isteyen Corsair, su soğutmalı Dominator GT bellek sisteminin canlı demosunu sergiliyor.

Core i7 işlemci ve X58 anakart üzerinde gerçekleştirilen tanıtımda özellikle su soğutma desteği sayesinde daha yüksek hız aşırtma potansiyeli ve stabilite sağlanabildiği belirtiliyor. 2GB'lık 3 adet bellek modülünden oluşan Dominator GT kiti standart soğutmalı versiyonları da fuarda katılımcıların beğenisine sunulmuş durumda.


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StreamRolleR 10 yıl
mükemmel bunlarla stabilite olur sizin denizi paraymiş değmez miş hikaye parası olan alır STABİLİTE. bende tek geçerim
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kaanaysel 10 yıl
Owwww, bunu yapmamalıydı işte Corsair. Şimdi ben bittim demektir. 3X2 alıcam 2000mhz alıcam diye kendini şartlandırmıştım, hadi buyrun burdan yakın. Bu nedir böyle canım? Bunu almadan ben rahat edemem. Anakart / İşlemci / Ram / Ekran Kartı zor beğenilir, pahallıya 1 kere alınır, uzun süre kullanılır. Bu yüzden sanırım benim tercihim belli oldu...
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Zimmerit 10 yıl
ne ocz nede başka bir marka corsair i tek geçerim
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adilazimdegilx 10 yıl
2000Mhz CL7... En yüksek performanslı DDR3 serisi. Ancak su soğutma takmalarına rağmen hız veya voltaj arttırımına gitmemeleri garpi olmuş. Fanlı modeli de bu hızlarda çalışıyordu.
Haber için de teşekkürler
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Zimmerit 10 yıl
ne ocz
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sraenceemp 10 yıl
Corsair Dominator serisi 3x2 1600 mhz le arasında fazla bi değer yok diye düşünüyorum. Biraz overclock la domintor de 7.8.7.20 zamanlamasında rahatlıkla çalışıabiliyor.. 400 mhz lik bi vark için 2 katından daha fazla bi para vermek....... boşluğu siz tamamlayın artık : )
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stradivardi 10 yıl
bu overclock işi fazla masraflı bence hiç gerek yok
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EcZaNeT 10 yıl
PARASI OLAN İÇİN GÜZEL SİSTEM .. AMA BU HIZ İÇİN DEĞİL ZEVK İÇİN YAPILACAK BİR UYGULAMA SIVI SOGUTMA BANA İTİCİ GELİYOR İÇERDİĞİ RİSK VE KURMA ZAHMETİ VERDİĞİ PERFORMANSA DEĞMİYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM..
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AtiMX4 10 yıl
ben anlamadım hangisi ram bölümü?
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Vuze 10 yıl
remler gercektende harika haber için teşekkürler
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max975 10 yıl
cl 7 olması harika bakalım sistemi seneye değiştireceğim zaman bu ramleri alabilirim..
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ugacomtr 10 yıl
sağ alt köşedeki göstergeden ben de istiom 4 tane :)
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ozzzy222 10 yıl
hayret yaw
hep ocz yapardı heveslenip almıştım 2 çift yanıyorlarda suyla soğutmak nasip olmamıştı sıkı o.c. oluyorsa hayırlı olsun bakalım :D
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