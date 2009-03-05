CeBIT Özel: Corsair'den Dominator GT serisi su soğutmalı DDR3 kit

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Yüksek performanslı sistem bellekleri ve güç kaynaklarıyla tanınan Corsair, CeBIT Hannover '09 fuarında, ürün gamının en yeni temsilcilerinden birisi olan Dominator GT serisi yüksek hızlı 3 kanal DDR3 bellek kitini de tanıtıyor. 2GHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde CL7 zamanlamalarıyla gelen üç kanal DDR3 bellek kitinin en önemli detaylarından biri olarak özel aksesuarları sayesinde farklı kullanım koşullarına kolayca adapte olması gösterilebilir. Zira fuarda özellikle bunu vurgulamak isteyen Corsair, su soğutmalı Dominator GT bellek sisteminin canlı demosunu sergiliyor.

Core i7 işlemci ve X58 anakart üzerinde gerçekleştirilen tanıtımda özellikle su soğutma desteği sayesinde daha yüksek hız aşırtma potansiyeli ve stabilite sağlanabildiği belirtiliyor. 2GB'lık 3 adet bellek modülünden oluşan Dominator GT kiti standart soğutmalı versiyonları da fuarda katılımcıların beğenisine sunulmuş durumda.