Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yayın tarihi belli oldu: Sonunda la!

Dijital platformlardan BluTV'de yayınlanacak olan yeni Behzat Ç. dizisi için yayın tarihi verildi. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlayacak? sonunda belli oldu.