Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yayın tarihi belli oldu: Sonunda la!

Behzat Ç. Çekiç ve Gül ne zaman başlayacak?
Senaryosunu Ercan Uğur'un yazdığı, Devrim Yalçın'ın yönettiği, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, 6 Aralık’ta BluTV platformunda yayınlanacak.
Behzat Ç. Çekiç ve Gül oyuncuları
Emrah Serbes’in aynı adlı romanından esinlenerek hazırlanmış polisiye dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?
- Erdal Beşikçioğlu (Behzat)
- İnanç Konukçu (Hayalet)
- Berkan Şal (Akbaba)
- Ege Aydan (Şevket)
- Ayça Eren (Şule)
- Güven Kıraç (Memduh Başgan)
- Mehmet Ali Nuroğlu
- Esra Ronabar
- Burak Dakak
- Evliya Aykan
- Derin Beşikçioğlu
- Gökçe Eyüboğlu
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