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    Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yayın tarihi belli oldu: Sonunda la!

    Dijital platformlardan BluTV'de yayınlanacak olan yeni Behzat Ç. dizisi için yayın tarihi verildi. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlayacak? sonunda belli oldu.
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    Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman Tam Boyutta Gör
    Heyecanla, merakla ve coşkuyla beklenen yeni Behzat Ç. dizisinin "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" yayın tarihi duyuruldu. Dizinin yayınlanacağı dijital platform BluTV, diziyi sabırsızlıkla bekleyenler için yayınlanma tarihini Ankara ağzıyla “Sonunda la!” paylaştı.

    Behzat Ç. Çekiç ve Gül ne zaman başlayacak?

    Senaryosunu Ercan Uğur'un yazdığı, Devrim Yalçın'ın yönettiği, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, 6 Aralık’ta BluTV platformunda yayınlanacak.

    Behzat Ç. Çekiç ve Gül oyuncuları

    Emrah Serbes’in aynı adlı romanından esinlenerek hazırlanmış polisiye dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?

    • Erdal Beşikçioğlu (Behzat)
    • İnanç Konukçu (Hayalet)
    • Berkan Şal (Akbaba)
    • Ege Aydan (Şevket)
    • Ayça Eren (Şule)
    • Güven Kıraç (Memduh Başgan)
    • Mehmet Ali Nuroğlu
    • Esra Ronabar
    • Burak Dakak
    • Evliya Aykan
    • Derin Beşikçioğlu
    • Gökçe Eyüboğlu

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