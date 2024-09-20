Çelik Kubbe’nin lazer gücü: Roketsan ALKA NEW

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Tam Boyutta Gör Roketsan, modern savaş sahasının asimetrik tehditlerine karşı geliştirdiği ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) ile dron ve mini/mikro insansız hava araçlarına yönelik savunmada önemli bir adım atıyor. ALKA, sahip olduğu lazer teknolojisiyle özellikle askeri tesisler ve devlet kurumlarının korunmasında etkili bir kalkan oluşturuyor.

ALKA NEW geliyor

ALKA YESS, dron tehditlerini algıladıktan sonra lazer silahıyla etkisiz hale getirebilme yeteneğine sahip. Bu ileri teknoloji, özellikle geleneksel silahlarla durdurulması güç olan kamikaze FPV dronlarına karşı güçlü bir savunma aracı olarak öne çıkıyor. 2023 yılında seri üretim çalışmalarına başlanan ALKA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tek enerji silahı olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör 2019'dan bu yana çeşitli asimetrik tehditlere karşı geliştirilen ve sürekli yeni yeteneklerle donatılan sistem, sürü dron saldırıları gibi toplu tehditlere karşı da üstün bir koruma sağlayabiliyor zira aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor. 750 metreden (2.5 kilovat) 1500 metreye (5 kilovat) kadar menzil sunabilen ALKA, gündüz ve gece operasyonlarında aktif olarak kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra, meskun mahallerdeki bombalı tuzaklar, yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcılar ve patlamamış mühimmatların imha edilmesinde de etkili bir rol oynuyor.

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Tam Boyutta Gör Roketsan, birden fazla ALKA YESS'in aynı noktaya yönlendirilebilmesini sağlayacak ALKA NEW Lazer Silahı Sistemi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, ALKA'nın konvansiyonel silahlarla engellenemeyen FPV dronlarını etkisiz hale getirilebilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti. İkinci, ALKA ile kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının dron tehditlerinden tam olarak korunmasının sağlanabileceğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Üzerinde bulunan tespit radarı ile birçok hedefi aynı anda takip edebilen ve hızla etkisiz hale getirebilen ALKA, sürü dron saldırılarına karşı savunma yapabilmesiyle öne çıkıyor. Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe Projesi'nin de bir parçası olan ALKA'nın seri üretim çalışmalarına devam ediyoruz. TSK envanterine kazandırdığımız ALKA'nın dost ve müttefik ülkelere ihracatına dair de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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