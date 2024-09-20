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    Çelik Kubbe’nin lazer gücü: Roketsan ALKA NEW

    Günümüz dünyasının modern savaşları modern çözümler istiyor. Bu bağlamda Roketsan, geliştirdiği ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) ile dron tehditlerini engelliyor.
    Çelik Kubbe’nin lazer gücü: Roketsan ALKA NEW Tam Boyutta Gör
    Roketsan, modern savaş sahasının asimetrik tehditlerine karşı geliştirdiği ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) ile dron ve mini/mikro insansız hava araçlarına yönelik savunmada önemli bir adım atıyor. ALKA, sahip olduğu lazer teknolojisiyle özellikle askeri tesisler ve devlet kurumlarının korunmasında etkili bir kalkan oluşturuyor.

    ALKA NEW geliyor

    ALKA YESS, dron tehditlerini algıladıktan sonra lazer silahıyla etkisiz hale getirebilme yeteneğine sahip. Bu ileri teknoloji, özellikle geleneksel silahlarla durdurulması güç olan kamikaze FPV dronlarına karşı güçlü bir savunma aracı olarak öne çıkıyor. 2023 yılında seri üretim çalışmalarına başlanan ALKA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tek enerji silahı olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

    Çelik Kubbe’nin lazer gücü: Roketsan ALKA NEW Tam Boyutta Gör
    2019'dan bu yana çeşitli asimetrik tehditlere karşı geliştirilen ve sürekli yeni yeteneklerle donatılan sistem, sürü dron saldırıları gibi toplu tehditlere karşı da üstün bir koruma sağlayabiliyor zira aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor. 750 metreden (2.5 kilovat) 1500 metreye (5 kilovat) kadar menzil sunabilen ALKA, gündüz ve gece operasyonlarında aktif olarak kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra, meskun mahallerdeki bombalı tuzaklar, yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcılar ve patlamamış mühimmatların imha edilmesinde de etkili bir rol oynuyor.

     

    Çelik Kubbe’nin lazer gücü: Roketsan ALKA NEW Tam Boyutta Gör
    Roketsan, birden fazla ALKA YESS'in aynı noktaya yönlendirilebilmesini sağlayacak ALKA NEW Lazer Silahı Sistemi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, ALKA'nın konvansiyonel silahlarla engellenemeyen FPV dronlarını etkisiz hale getirilebilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti. İkinci, ALKA ile kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının dron tehditlerinden tam olarak korunmasının sağlanabileceğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

    "Üzerinde bulunan tespit radarı ile birçok hedefi aynı anda takip edebilen ve hızla etkisiz hale getirebilen ALKA, sürü dron saldırılarına karşı savunma yapabilmesiyle öne çıkıyor. Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe Projesi'nin de bir parçası olan ALKA'nın seri üretim çalışmalarına devam ediyoruz. TSK envanterine kazandırdığımız ALKA'nın dost ve müttefik ülkelere ihracatına dair de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/roketsanin-alka-lazer-silahi-dron-tehditlerine-karsi-kalkan-oluyor/3335262 https://www.roketsan.com.tr/tr/urunler/alka-new-ag-yetenekli-silah
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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