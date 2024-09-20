Çelik Kubbe’nin lazer gücü: Roketsan ALKA NEW

ALKA YESS, dron tehditlerini algıladıktan sonra lazer silahıyla etkisiz hale getirebilme yeteneğine sahip. Bu ileri teknoloji, özellikle geleneksel silahlarla durdurulması güç olan kamikaze FPV dronlarına karşı güçlü bir savunma aracı olarak öne çıkıyor. 2023 yılında seri üretim çalışmalarına başlanan ALKA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tek enerji silahı olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
"Üzerinde bulunan tespit radarı ile birçok hedefi aynı anda takip edebilen ve hızla etkisiz hale getirebilen ALKA, sürü dron saldırılarına karşı savunma yapabilmesiyle öne çıkıyor. Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe Projesi'nin de bir parçası olan ALKA'nın seri üretim çalışmalarına devam ediyoruz. TSK envanterine kazandırdığımız ALKA'nın dost ve müttefik ülkelere ihracatına dair de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...