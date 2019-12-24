Cep telefonu ve televizyonlarda bandrol ücreti değişmedi

Cep telefonları, televizyonlar ve radyolar gibi tekli veya birleşik ithal elektronik ürünlerden tek seferlik Avro üzerinden alınan bandrol ücreti 2020 yılı için de değişmedi. Geçen yılın başlarında yayınlanan bandrol ücretleri aynen gelecek yıl da geçerli olacak.
Sabit vergi
Uzun yıllardır zaten televizyon, radyo, cep telefonu gibi pek çok elektronik cihazardan TRT bandrolü tarzında sabit ücretler alınmaktaydı. Her yıl başında veya sonunda bandrol ücretleri yeniden değerlendiriliyor. 2020 yılı için alınacak bandrol ücretlerinde bir değişiklik olmadı.
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Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre 2020 yılından itibaren tek seferlik Avro üzerinden alınacak sabit vergiler cihazına göre şu şekilde sıralanıyor:
Televizyon:
51 ekrana kadar 10 Avro
52-67 ekran arası 16 Avro
68-85 ekran arası 22 Avro
86-116 ekran arası 34 Avro
117-148 ekran arası 40 Avro
148 ve üzeri ekran 80 Avro
Oto televizyonu 8 Avro
Radyo:
Cep tipi radyo 1 Avro
Saatli radyo ve radyolu eşyalar 1 Avro
Oto radyo 1 Avro
Taşınabilir radyo 2 Avro
Medya oynatıcı:
Video cihazları 18 Avro
Set üstü kutular 7 Avro
Uydu alıcı 7 Avro
Birleşik cihazlar:
TV-radyo 9 Avro
TV-radyo-tyep 13 Avro
TV-video 19 Avro
TV-radyo-video 21 Avro
Cep tipi radyo kasetçalar 1 Avro
Taşınabilir pilli radyo-pikap 3 Avro
Telefonlar:
Cep telefonları 20 Avro
Bilgisayar 10 Avro
Tablet 10 Avro
Bunlar haricinde 10 Avro
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/resmi-gazetede-yayimlandi-tv-radyo-video-cihazi-cep-telefonu-ve-uydu-alicilarindan-ucret-alinacak-41404455 Yorum Yaz Paylaş Tweetle