Cep telefonu ve televizyonlarda bandrol ücreti değişmedi

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Cep telefonları, televizyonlar ve radyolar gibi tekli veya birleşik ithal elektronik ürünlerden tek seferlik Avro üzerinden alınan bandrol ücreti 2020 yılı için de değişmedi. Geçen yılın başlarında yayınlanan bandrol ücretleri aynen gelecek yıl da geçerli olacak.

Sabit vergi

Uzun yıllardır zaten televizyon, radyo, cep telefonu gibi pek çok elektronik cihazardan TRT bandrolü tarzında sabit ücretler alınmaktaydı. Her yıl başında veya sonunda bandrol ücretleri yeniden değerlendiriliyor. 2020 yılı için alınacak bandrol ücretlerinde bir değişiklik olmadı.

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Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre 2020 yılından itibaren tek seferlik Avro üzerinden alınacak sabit vergiler cihazına göre şu şekilde sıralanıyor:

Televizyon:

51 ekrana kadar 10 Avro

52-67 ekran arası 16 Avro

68-85 ekran arası 22 Avro

86-116 ekran arası 34 Avro

117-148 ekran arası 40 Avro

148 ve üzeri ekran 80 Avro

Oto televizyonu 8 Avro

Radyo:

Cep tipi radyo 1 Avro

Saatli radyo ve radyolu eşyalar 1 Avro

Oto radyo 1 Avro

Taşınabilir radyo 2 Avro

Medya oynatıcı:

Video cihazları 18 Avro

Set üstü kutular 7 Avro

Uydu alıcı 7 Avro

Birleşik cihazlar:

TV-radyo 9 Avro

TV-radyo-tyep 13 Avro

TV-video 19 Avro

TV-radyo-video 21 Avro

Cep tipi radyo kasetçalar 1 Avro

Taşınabilir pilli radyo-pikap 3 Avro

Telefonlar:

Cep telefonları 20 Avro

Bilgisayar 10 Avro

Tablet 10 Avro

Bunlar haricinde 10 Avro

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/resmi-gazetede-yayimlandi-tv-radyo-video-cihazi-cep-telefonu-ve-uydu-alicilarindan-ucret-alinacak-41404455