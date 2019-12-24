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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cep telefonu ve televizyonlarda bandrol ücreti değişmedi

    Cep telefonları, televizyonlar ve radyolar gibi tekli veya birleşik ithal elektronik ürünlerden tek seferlik Avro üzerinden alınan bandrol ücreti 2020 yılı için de değişmedi.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Cep telefonu ve televizyonlarda bandrol ücreti değişmedi
    Tam Boyutta Gör

    Cep telefonları, televizyonlar ve radyolar gibi tekli veya birleşik ithal elektronik ürünlerden tek seferlik Avro üzerinden alınan bandrol ücreti 2020 yılı için de değişmedi. Geçen yılın başlarında yayınlanan bandrol ücretleri aynen gelecek yıl da geçerli olacak. 

    Sabit vergi

    Uzun yıllardır zaten televizyon, radyo, cep telefonu gibi pek çok elektronik cihazardan TRT bandrolü tarzında sabit ücretler alınmaktaydı. Her yıl başında veya sonunda bandrol ücretleri yeniden değerlendiriliyor. 2020 yılı için alınacak bandrol ücretlerinde bir değişiklik olmadı.

    Ayrıca Bkz. "Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek"

    Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre 2020 yılından itibaren tek seferlik Avro üzerinden alınacak sabit vergiler cihazına göre şu şekilde sıralanıyor:

    Televizyon:

    51 ekrana kadar 10 Avro

    52-67 ekran arası 16 Avro

    68-85 ekran arası 22 Avro

    86-116 ekran arası 34 Avro

    117-148 ekran arası 40 Avro

    148 ve üzeri ekran 80 Avro

    Oto televizyonu 8 Avro

    Radyo:

    Cep tipi radyo 1 Avro

    Saatli radyo ve radyolu eşyalar 1 Avro

    Oto radyo 1 Avro

    Taşınabilir radyo 2 Avro

    Medya oynatıcı:

    Video cihazları 18 Avro

    Set üstü kutular 7 Avro

    Uydu alıcı 7 Avro

    Birleşik cihazlar:

    TV-radyo 9 Avro

    TV-radyo-tyep 13 Avro

    TV-video 19 Avro

    TV-radyo-video 21 Avro

    Cep tipi radyo kasetçalar 1 Avro

    Taşınabilir pilli radyo-pikap 3 Avro

    Telefonlar:

    Cep telefonları 20 Avro

    Bilgisayar 10 Avro

    Tablet 10 Avro

    Bunlar haricinde 10 Avro



    http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/resmi-gazetede-yayimlandi-tv-radyo-video-cihazi-cep-telefonu-ve-uydu-alicilarindan-ucret-alinacak-41404455 Yorum Yaz
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    Abdullah Papur 1 sa. en beğenilen
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    Abdullah Papur 1 sa. en beğenilen
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    Yanıtla +5
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    farid-m29 1 sa.
    Giriş seviye telefonların fiyatını katlayacak vergi hayırlı olsun. telefonu sadece iletişim aracı olarak kullanan ve ucuz telefon almak isteyen vatandaşlar için artık sıfır telefon almak lüks sayılacak. Aylık kullanım vergisi, tarifeler ve internete de yeni vergi zamları yolda. 365 günün her gününü yeni bir vergi günü ilan edip kutlayalım
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    captain320 1 sa.
    Artık güne vergiyle uyanıyoruz.Bu hoşuma gitmeye başladı keşke sabah uyanma vergisi akşam uyuma vergisi işe gitme vergisi iş arası dinlenme vergisi hayal kurma vergisi alsalar bunlar olursa en azından kalkınmamız hızlanır
    Yanıtla +2
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    clarq26 1 sa.
    bende diyorum neden bu kadar mutluyum meğersem bu haberi okumamışım amk
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    bkadem 1 sa.
    Yetmez! İnternete her girdiğimizde de vergi ödeyelim...
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    abraxsas 1 sa.
    Bu nedir şimdi, şakamı?
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    Mütercim Bey 1 sa.
    ohh miss ver coşkuyu ver coşkuyu... Günlük vergi dozumuzu aldık bi rahatladım yaa
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