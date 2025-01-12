Kalsiyum zengini süt tüketimi, kolon kanseri riskini büyük oranda azaltıyor

Diyetle alınan kalsiyumun kolon kanseri üzerindeki koruyucu etkisi kanıtlandı
Araştırmacılar, Milyon Kadın Çalışması kapsamında 542.000'den fazla kadının diyet alışkanlıklarını ve sağlık durumlarını ortalama 16 yıl boyunca takip etti. Bu süre zarfında 12.251 kadına kolorektal kanser teşhisi kondu. Çalışmada 97 farklı besinin bağırsak kanseri riski üzerindeki etkileri detaylı olarak incelendi. Demografik özellikler, yaşam tarzı, vücut kitle indeksi ve aile öyküsü gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılan analizlerde, kalsiyumun koruyucu etkisi net bir şekilde ortaya kondu.
Çalışmanın dikkat çekici bulgularından biri, kalsiyumun kaynağının önemli olmadığının tespit edilmesi oldu. Süt ve süt ürünlerinin yanı sıra, yapraklı yeşil sebzeler ve tofu gibi bitkisel kaynaklardan alınan kalsiyumun da benzer koruyucu etkilere sahip olduğu görüldü. Ancak, dondurma ve peynir gibi işlenmiş süt ürünlerinden alınan kalsiyumun aynı koruyucu etkiyi göstermediği belirlendi.
Araştırma, alkol ve kırmızı et tüketiminin kolon kanseri riskini artırdığına dair mevcut bilgileri de doğruladı. Günlük 100 gram kırmızı et tüketiminin riski %29, günlük 20 gram alkol tüketiminin ise riski %15 artırdığı tespit edildi. Bu bulgular, dengeli beslenmenin ve yaşam tarzı seçimlerinin kolon kanseri riskini yönetmedeki önemini bir kez daha vurguluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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