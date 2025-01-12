Kalsiyum zengini süt tüketimi, kolon kanseri riskini büyük oranda azaltıyor

Tam Boyutta Gör İngiltere'de yapılan yeni diyet ve kolon kanseri araştırmasında, kalsiyum açısından zengin besinlerin tüketiminin kolon kanseri riskini önemli ölçüde azalttığı ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmada, günlük 300 mg kalsiyum alımının kolon kanseri riskini ortalama %17 oranında düşürdüğü belirlendi. Bu miktar, yaklaşık bir bardak sütten alınabilecek kalsiyuma denk geliyor.

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Diyetle alınan kalsiyumun kolon kanseri üzerindeki koruyucu etkisi kanıtlandı

Araştırmacılar, Milyon Kadın Çalışması kapsamında 542.000'den fazla kadının diyet alışkanlıklarını ve sağlık durumlarını ortalama 16 yıl boyunca takip etti. Bu süre zarfında 12.251 kadına kolorektal kanser teşhisi kondu. Çalışmada 97 farklı besinin bağırsak kanseri riski üzerindeki etkileri detaylı olarak incelendi. Demografik özellikler, yaşam tarzı, vücut kitle indeksi ve aile öyküsü gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılan analizlerde, kalsiyumun koruyucu etkisi net bir şekilde ortaya kondu.

Çalışmanın dikkat çekici bulgularından biri, kalsiyumun kaynağının önemli olmadığının tespit edilmesi oldu. Süt ve süt ürünlerinin yanı sıra, yapraklı yeşil sebzeler ve tofu gibi bitkisel kaynaklardan alınan kalsiyumun da benzer koruyucu etkilere sahip olduğu görüldü. Ancak, dondurma ve peynir gibi işlenmiş süt ürünlerinden alınan kalsiyumun aynı koruyucu etkiyi göstermediği belirlendi.

Tam Boyutta Gör Yapılan araştırmada, kalsiyumun kolon kanseri riskini azaltma mekanizmaları da ele alındı. Araştırmacılar, kalsiyumun kolondaki safra asitlerine bağlanarak bunların kanserojen etkilerini azaltabileceğini ve kolon zarını zararlı maddelerden koruyabileceğini öne sürüyor. Ayrıca kalsiyumun, hücre yenilenmesi ve programlı hücre ölümü (apoptoz) süreçlerini destekleyerek koruyucu etki gösterebileceği düşünülüyor.

Araştırma, alkol ve kırmızı et tüketiminin kolon kanseri riskini artırdığına dair mevcut bilgileri de doğruladı. Günlük 100 gram kırmızı et tüketiminin riski %29, günlük 20 gram alkol tüketiminin ise riski %15 artırdığı tespit edildi. Bu bulgular, dengeli beslenmenin ve yaşam tarzı seçimlerinin kolon kanseri riskini yönetmedeki önemini bir kez daha vurguluyor.

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Kalsiyum zengini süt tüketimi, kolon kanseri riskini azaltıyor