Çevreci plastik yiyecek saklama kapakları üretildi

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Masada kalan yiyeceklerin buzdolabında saklanması her zaman kolay olmayabiliyor, yiyeceklerin saklanması için kullanılan plastik kaplar hem çevreye hem de tüketiciye zarar vermekle birlikte hem buzdolabında fazla yer kaplıyor hem de ayrı kaplar kullanıldığı zaman ykanması gereken bulaşık sayısı dolayısıyla da tüketilen su miktarı artıyor. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla bir firma ''Food Guard Lids'' adını verdiği plastik kapaklar geliştirdi. Yeni kapaklar sayesinde yiyecekler bulunduğu kapta saklanabilecek.

Çevreci firma BPA'sız kapak geliştirdi

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Geliştirilen kapaklar standart boyda bulunmakla birlikte kapakların ısıya dayanıklı, esnek ve en önemlisi BPA içermediği belirtiyor. Ayrıca kapaklar buzdolabında rahat bir biçimde yıkalanabiliyor.

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Kapaklar 5'li paket halinde 16.99 $ fiyatla satışa sunuldu.

https://newatlas.com/deals/food-guard-reusable-lids/

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