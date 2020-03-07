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    Çevreci plastik yiyecek saklama kapakları üretildi

    ''Food Guard Lids'' adı verilen, ısıya dayanıklı, esnek, çevreci ve BPA içermeyen plastik koruma kapakları geliştirildi. Yeni kapaklar 5'li paketler halinde satışa sunulacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Çevreci plastik yiyecek saklama kapakları üretildi
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    Masada kalan yiyeceklerin buzdolabında saklanması her zaman kolay olmayabiliyor, yiyeceklerin saklanması için kullanılan plastik kaplar hem çevreye hem de tüketiciye zarar vermekle birlikte hem buzdolabında fazla yer kaplıyor hem de ayrı kaplar kullanıldığı zaman ykanması gereken bulaşık sayısı dolayısıyla da tüketilen su miktarı artıyor. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla bir firma ''Food Guard Lids'' adını verdiği plastik kapaklar geliştirdi. Yeni kapaklar sayesinde yiyecekler bulunduğu kapta saklanabilecek.

    Çevreci firma BPA'sız kapak geliştirdi

    Çevreci plastik yiyecek saklama kapakları üretildi
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    Geliştirilen kapaklar standart boyda bulunmakla birlikte kapakların ısıya dayanıklı, esnek ve en önemlisi BPA içermediği belirtiyor. Ayrıca kapaklar buzdolabında rahat bir biçimde yıkalanabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs mutasyon geçirdi"

    Kapaklar 5'li paket halinde 16.99 $ fiyatla satışa sunuldu.



    https://newatlas.com/deals/food-guard-reusable-lids/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Buzdolabında mı yıkanıyor
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    Askaparta 1 hf.
    Çevreci plastik cümlesini de gördük.
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