Coronavirüs mutasyon geçirdi

Çin'li bilim insanları 2019-nCoV veya Covid 19 olarak bilinen ve uluslararası boyutta salgına yol açan etkenin mutasyon geçirdiğine ve 2 farklı alt gruba ayrıldığına ilişkin yeni makale yayımladı.

Araştırmacıların son bulgularına göre yeni etken 149 farklı mutasyon noktası oluşturdu ve virüs L ve S alt grubu olarak adlandırılan yeni formlara evrildi. S ve L alt gruplarının ise coğrafi dağılım ve popülasyona göre büyük ölçüde farklılık gösterdiği belirtiliyor.

Virüsün S tipinin daha eski bir suş olduğu, L tipinin ise daha agresif ve bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

Yeni araştırma ''On the origin and continuing evolution of SARS-CoV'' adlı makale adı altında National Science Review adlı dergide yayımlandı. Araştırmacılar L ve S tiplerinin neden olduğu hastalık tablosunun ağırlığı ile hastalık prognozunun ve virüsün transmisyon kabiliyetinin virüsün evrimi sebebiyle farklılık gösterdiğini düşünüyor.

Araştırmada yer alan bilgilere göre 2 alt grubu birbirinden ayıran farklılığı 28144 konumunda bulunan viral RNA genomu oluşturuyor. Wuhan'da meydana gelen salgının ilk dönemlerinde L alt tipinin daha yaygın görüldüğü belirtilmekle birlikte yine aynı tipin görülmek sıklığının 2020 yılının başlarında azaldığı belirtiliyor.

Uzmanlar L subtipinin azalmasının sebebini yapılan tıbbi müdahalelere ve tedavilere bağlamakla birlikte yapılan tıbbi müdahaleler neticesinde azalan L tipi salgını neticesinde daha az agresif ve daha eski subtip olan S tipini relatif yani göreli olarak arttığını düşünüyor.

Uzmanlar bir kişinini iki virüs alt tipiyle de enfekte olabileceğini belirtirken virüsün yeni mutasyonlar geliştirme olasılığının da bulunduğunu düşünüyor.

