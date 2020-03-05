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    Coronavirüs mutasyon geçirdi

    Araştırmaya göre 2 grubu birbirinden ayıran farklılığı 28144 konumunda bulunan viral RNA genomu oluşturuyor. S tipinin daha eski suş olduğu, L tipinin ise daha agresif ve bulaşıcı olduğu belirtiliyor.
    2 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Coronavirüs mutasyon geçirdi

    Çin'li bilim insanları 2019-nCoV veya Covid 19 olarak bilinen ve uluslararası boyutta salgına yol açan etkenin mutasyon geçirdiğine ve 2 farklı alt gruba ayrıldığına ilişkin yeni makale yayımladı.

    Araştırmacıların son bulgularına göre yeni etken 149 farklı mutasyon noktası oluşturdu ve virüs L ve S alt grubu olarak adlandırılan yeni formlara evrildi. S ve L alt gruplarının ise coğrafi dağılım ve popülasyona göre büyük ölçüde farklılık gösterdiği belirtiliyor.

    Virüsün S tipinin daha eski bir suş olduğu, L tipinin ise daha agresif ve bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

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    Coronavirüs evrim geçiriyor

    Yeni araştırma ''On the origin and continuing evolution of SARS-CoV'' adlı makale adı altında National Science Review adlı dergide yayımlandı. Araştırmacılar L ve S tiplerinin neden olduğu hastalık tablosunun ağırlığı ile hastalık prognozunun ve virüsün transmisyon kabiliyetinin virüsün evrimi sebebiyle farklılık gösterdiğini düşünüyor.

    Araştırmada yer alan bilgilere göre 2 alt grubu birbirinden ayıran farklılığı 28144 konumunda bulunan viral RNA genomu oluşturuyor. Wuhan'da meydana gelen salgının ilk dönemlerinde L alt tipinin daha yaygın görüldüğü belirtilmekle birlikte yine aynı tipin görülmek sıklığının 2020 yılının başlarında azaldığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Safran tüketiminin uyku kalitesini artırdığı tespit edildi"

    Uzmanlar L subtipinin azalmasının sebebini yapılan tıbbi müdahalelere ve tedavilere bağlamakla birlikte yapılan tıbbi müdahaleler neticesinde azalan L tipi salgını neticesinde daha az agresif ve daha eski subtip olan S tipini relatif yani göreli olarak arttığını düşünüyor.

    Uzmanlar bir kişinini iki virüs alt tipiyle de enfekte olabileceğini belirtirken virüsün yeni mutasyonlar geliştirme olasılığının da bulunduğunu düşünüyor.



    https://asiatimes.com/2020/03/virus-has-mutated-into-two-strains/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Amd64x2 2 hf. en beğenilen
    BAŞLIK : Coronavirüs mutasyon geçirdi

    SONUÇ : Uzmanlar bir kişinini iki virüs alt tipiyle de enfekte olabileceğini belirtirken virüsün yeni mutasyonlar geliştirme olasılığının da bulunduğunu düşünüyor.

    Bir şeyin olabilme olasılığının düşünülmesi aslında o şeyin olmasıdır. Haberciği aştınız felsefeye de level atlattınız
    BAŞLIK : Coronavirüs mutasyon geçirdi SONUÇ : Uzmanlar bir kişinini iki virüs alt tipiyle de enfekte olabileceğini belirtirken...
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    1 Yanıt Yanıtla +74
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    Nat Alianovna 2 hf. Amd64x2
    Başlık: Mutasyon geçirdi.



    Haber: Mutasyon geçirebilir.



    Bu tarz habercilik aslında manipülasyon veya başlıkta yanlış bilgi verme kapsamına giriyor. Artık haber editörlerine veya sitede haber sorumlusu kimse söylemek lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Nat Alianovna 2 hf. Amd64x2
    Başlık: Mutasyon geçirdi.



    Haber: Mutasyon geçirebilir.



    Bu tarz habercilik aslında manipülasyon veya başlıkta yanlış bilgi verme kapsamına giriyor. Artık haber editörlerine veya sitede haber sorumlusu kimse söylemek lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    oly1786 (ca ne) 2 hf.
    Ne zamana kadar ülkemiz temiz kalabilecekki? Dünyanın öbür tarafında faredir, yarasadır her türlü pisliği yiyorlar, dönüp dolaşıp bizi vuruyor.
    Hayır, daha önce Sars ve Mers de çıktı aynı yolllardan, akıllanmadılar.. Zıkkımın kökünü yiyesiceler.
    Ne zamana kadar ülkemiz temiz kalabilecekki? Dünyanın öbür tarafında faredir, yarasadır her türlü pisliği yiyorlar, dönüp dolaşıp bizi vuruyor. Hayır, daha...
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    3 Yanıt Yanıtla +30
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    Amore 2 hf. oly1786
    Bizler şırdan yiyoruz, koç yumurtası yiyoruz, kuzu beyni yiyoruz, kuzunun toynaklı paçasını kemiriyoruz. Fransızlar salyangoz yiyor, Japonlar çiğ et İtalyanlar çiğ etin marinesini yiyor, müslüman ülke endonezya yarasa yiyor, afrika ülkelerini saymadım bile ve buna eklenecek o kadar çok örnek var ki. Global düşünememek veya cahillik böyle yorumlar yaptırıyor işte, kendimizi bir şey sanıyoruz, bunun için önce kendimize bakalım.
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    Aytegbey (Aytek Can) 2 hf.
    Yeni makyajlı kasası çıkmış.
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    kentilyon 1 hf.
    Virüslerin genel özelliği bu aşılara karşı kendini güçlendiriyor.Bu gidişat büyüyecek gibi duruyor.
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    monacomen 1 hf.
    Ya milletin yediğine laf edip durmayın sanki kuzu pirzola buldular da yemeyiz dediler, adamlar açlıktan onları yiye yiye yemek kültürü yapmış, vazgeçemiyor. Bizde de kelle paça var ki Amerikalılar kelleyi görünce iki seksen bayılıyor. Zaten şu virüs için YARASA ÇORBASI İYİ GELİYOR deseler her gün yarasa çorbası içecek ama lafa gelince burada sallayacak çok kişi var. Bakın o zaman dünyada yarasa bile kalır mı.
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    Askaparta 1 hf.
    Rna'lılarda olur böyle şeyler.
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    groll (gürol özkurt) 1 hf.
    Yok ya evrim geçirmemiş yaratılmıştır!
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    Virtüöz (Onur Aksel Büyükkan) 2 hf.
    Çirkinim zaten ben çirkinsem herkeste ölsün napim.
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 2 hf.
    Geçen rüyamda gördüm corona virüsü bulaşan ölüyordu sonra zombi olarak tekrar diriliyırdu...
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    gun (Gün Oksay) 2 hf.
    Daha bulaşıcı olması normal şanssızlığımıza salgının hemen başlarında daha bulaşıcı bir alt gruba evrimlesi olmuş.



    Olmasaydı durum buralara gelmezdi belki de.



    Tabii kışın çıkmasınında büyük etkisi var kapalı alanlar, çok sık insan, açılmayan pencereler, karışan hastalık belirtileri vs. Vs.
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    evlbleef 2 hf. yeni yorumcu
    Mutasyon geçirmesi çok kötü bir şey. Virus mutasyon geçirdikçe ona karşı aşı geliştirmek zorlaşıyor.



    HIV ve HCV'ye yıllardır bu yüzden aşı geliştirilemiyor, her an mutasyon geçiriyor virus, insanoğlu çaresiz kalıyor.
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    setcom_2000 (Hakan AK) 2 hf.
    İşte böyle böyle (öle öle, hastalana hastalana) yobazlara evrimi öğreteceğiz.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 hf.
    Yeni kasalı versiyonu, halkın anlayacağı dilde.
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    11942 kez okundu.
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