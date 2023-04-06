Tam Boyutta Gör OpenAI'nin popüler sohbet robotu ChatGPT bu kez yeni bir senaryoyla karşımıza çıktı. Tayland sosyal medyasında viral olan bir videoda Patthawikorn Boonrin isimli bir teknoloji meraklısı yapay zeka yardımıyla lotoyu tutturduğunu iddia ediyor.

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Tayland'ın Ubon Ratchathani şehrinde yaşayan Boonrin, ChatGPT'den bir dizi hesaplama yaparak kendisi için kazanan loto numaralarını tahmin etmesini istedi. Bunun için sohbet robotuna birkaç varsayımsal soru sorduğunu ve son on yılın kazanan sayılarının tarihsel istatistiklerini girdiğini söylüyor.

Yaşanan karşılıklı diyalogların ardından ChatGPT 57, 27, 29 ve 99 sayıları ile dönüş yaptı. Sohbet robotunun sunduğu rakamlar Boonrin'e para kazandırsa da bu çok büyük bir meblağ değildi. Taylandlı kullanıcı yapay zekanın tahmini sayesinde 2.000 Tayland bahtı (59 dolar) kazandı.

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"Dışarı çıkıp egzersiz yap"

Piyangodan kazanılan para astronomik bir miktar olmasa da, bunun mümkün olabileceğini gösteren olay sosyal medyadaki kullanıcıları şaşırtmaya yetti. Viral olan videoya bir kullanıcı "İşte başlıyoruz, umut geldi" yorumunu yaptı. Taylandlı adam yaptığı denemeleri açtığı TikTok hesabıyla sergilemeye devam edecek.

Boonrin hızlı para kazanma umuduyla sohbet robotuna başvurduğunda ChatGPT'nin kendisine piyangoyu kazanmanın tamamen şansla ilgili olduğunu söyledikten sonra buna çok "takıntılı" olmamasını ve dışarı çıkıp egzersiz gibi bir şey yapmasını" hatırlattığını da paylaştı.

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Taylandlı bir adam ChatGPT'nin verdiği sayılarla loto kazandı