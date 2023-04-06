Taylandlı bir adam ChatGPT'nin verdiği sayılarla loto kazandı

Tayland'ın Ubon Ratchathani şehrinde yaşayan Boonrin, ChatGPT'den bir dizi hesaplama yaparak kendisi için kazanan loto numaralarını tahmin etmesini istedi. Bunun için sohbet robotuna birkaç varsayımsal soru sorduğunu ve son on yılın kazanan sayılarının tarihsel istatistiklerini girdiğini söylüyor.
Yaşanan karşılıklı diyalogların ardından ChatGPT 57, 27, 29 ve 99 sayıları ile dönüş yaptı. Sohbet robotunun sunduğu rakamlar Boonrin'e para kazandırsa da bu çok büyük bir meblağ değildi. Taylandlı kullanıcı yapay zekanın tahmini sayesinde 2.000 Tayland bahtı (59 dolar) kazandı.
"Dışarı çıkıp egzersiz yap"
Piyangodan kazanılan para astronomik bir miktar olmasa da, bunun mümkün olabileceğini gösteren olay sosyal medyadaki kullanıcıları şaşırtmaya yetti. Viral olan videoya bir kullanıcı "İşte başlıyoruz, umut geldi" yorumunu yaptı. Taylandlı adam yaptığı denemeleri açtığı TikTok hesabıyla sergilemeye devam edecek.
Boonrin hızlı para kazanma umuduyla sohbet robotuna başvurduğunda ChatGPT'nin kendisine piyangoyu kazanmanın tamamen şansla ilgili olduğunu söyledikten sonra buna çok "takıntılı" olmamasını ve dışarı çıkıp egzersiz gibi bir şey yapmasını" hatırlattığını da paylaştı.Kaynakça https://sea.mashable.com/life/22983/lucky-guy-apparently-wins-lottery-with-numbers-provided-by-chatgpt https://www.facebook.com/patthawikorn.boonrin/posts/pfbid02jzwYPztFojsfLuaMrEEgX7WBxn81UZvyvvScKKm5agE9YSYU1ZRvqSE9GgvPMwPHl Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı