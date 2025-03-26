ChatGPT’de görsel devrimi: GPT-4o destekli görsel üretim başladı

Yeni özellik, ChatGPT’nin hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılarına sunuluyor. Ücretsiz kullanıcılar için belirli bir üretim sınırı olacak ancak bunun limiti o anki talebe ve yoğunluğa göre değişecek. Daha önce ücretsiz kullanıcılar DALL-E 3 aracılığıyla günde üç görsel üretebiliyordu.
GPT-4o bilindiği üzere metin, görüntü, ses ve video gibi çeşitli veri türlerini üretebilecek kapasiteye sahip. Bu da görsellerdeki detayları artırıyor. Bu modelin dikkat çeken iyileştirmelerinden biri de “bağlama doğruluğu” (binding) olarak öne çıkıyor. Bu özellik, yapay zekanın karmaşık nesne ve özellik ilişkilerini doğru bir şekilde anlamasını sağlıyor. Örneğin, çoğu görüntü modeli bir istemde verilen renk ve şekilleri karıştırabilirken, yeni sistem 15 ila 20 nesneyi doğru şekilde bağlayabiliyor. Bunun yanı sıra model, yüklenen görsellerden de öğrenebiliyor ve bunları referans olarak kullanabiliyor.
Bir diğer güçlü yön ise metin işleme tarafında. Geleneksel yapay zeka modelleri görsellerde metin oluştururken sıklıkla yazım hataları yaparken, GPT-4o bu hataları önemli ölçüde azaltıyor. OpenAI, yeni görüntü özelliğini desteklemek için GPT-4o'yu "kamuya açık veriler" ve Shutterstock gibi şirketlerle yaptığı ortaklıklardan elde ettiği tescilli veriler üzerinde eğittiğini söyledi.
Üretimde otoregresif yaklaşımı
Güvenlik ön planda
Her ne kadar görsellerde doğrudan bir filigran olmasa da, OpenAI tüm görsellerde C2PA meta verilerini kullanarak bunların yapay zeka tarafından üretildiğini işaretliyor.
4o Image Generation nasıl kullanılır?
4o Image Generation, ChatGPT'de varsayılan görüntü oluşturucu olarak bugün itibarıyla Plus, Pro, Team ve Ücretsiz kullanıcılarına sunuluyor. Hesabınızda aktif hale gelmesi biraz zaman alabilir. Yakında Enterprise ve Edu'ya da erişim sağlanacak. Ayrıca Sora'da da kullanılabilir.
Geliştiriciler ise yakında API üzerinden GPT‑4o ile görüntü üretebilecekler ve erişim önümüzdeki birkaç hafta içinde sağlanacak.
Görüntüleri oluşturmak ve özelleştirmek ChatGPT ile sohbet etmek kadar kolay. Sadece en boy oranı, hex kodları kullanarak kesin renkler veya şeffaf bir arka plan gibi herhangi bir ayrıntı dahil olmak üzere neye ihtiyacınız olduğunu açıklayarak görsel üretebilirsiniz.
Aşağıdaki galeriden örnek görsellere göz atabilirsiniz.
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