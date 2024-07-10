Galaxy AI ile portre fotoğrafları 3D avatara dönüştürebileceksiniz

Tam Boyutta Gör Galaxy AI’nin yeni özelliklerinden portre stüdyo, Galaxy kullanıcılarının 3D animasyon veya sulu boya gibi farklı portre stilleri oluşturmasına olanak tanıyor. Bu özellik internet bağlantısı gerektiriyor ve kullanıcının Samsung Hesabına giriş yapmış olması gerekiyor.

Galaxy AI, bu yıl 200 milyondan fazla cihazda kullanılabilecek 1 sa. önce eklendi

Galaxy AI portre stüdyo özelliği

Samsung'un yapay zeka destekli 3D avatar oluşturucusu JPG, HEIC (HEIF), BMP ve PNG dosyalarını destekliyor. Arka planın transparan olmaması gerekiyor. Samsung, ayrıca düzenleme sonrası fotoğrafın 12 MP'e kadar yeniden boyutlandırıldığını belirtiyor. Önceki Galaxy AI özelliklerine benzer şekilde, kaydetme sonrasında fotoğrafa görünür bir filigran yerleştiriliyor. Bu, tahmin edeceğiniz üzere fotoğrafın Samsung Galaxy AI tarafından oluşturulduğunu belirtmek için.

Samsung, yapay zeka avatarları üzerinde çalışan tek teknoloji şirketi değil. WhatsApp, yapay zeka tarafından oluşturulan çıkartmaları test ederken, TikTok, yapay zeka dijital avatarlar sunuyor.

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Galaxy AI artık portre fotoğrafları 3D avatara dönüştürüyor