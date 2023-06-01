ChatGPT Plus Türkiye abonelik bedeli netleşti

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce iOS uygulamasını ABD’nin ardından Türkiye’de de kullanıma sunan ChatGPT robotunun premium özellikler için istediği abonelik bedeli de belli oldu. Web üzerinde 20$ olan Plus aboneliği iOS uygulamasında biraz farklı.

ChatGPT Plus Türkiye fiyatı

ChatGPT iOS uygulaması içerisinde Plus aboneliğine yükseltme yapmak istediğiniz zaman aylık 499.99TL ödeme ile karşılaşıyorsunuz. Apple kural olarak geliştiricilerden belirli bir kesinti aldığı için fiyata bu da dahil edilmiş. Yani dolar olarak tam karşılığı 24$ civarına denk geliyor.

ChatGPT iOS uygulaması Türkiye'deki kullanıcılara açıldı 1 gün önce eklendi

Plus aboneliğine geçtiğiniz takdirde yoğunluk zamanlarında dahi kesintisiz erişim sağlayabilme, öncelikli erişim sağlayabilme, standarda göre daha fazla karakter girişi yapabilme, kullanıcıya özel destek hizmetleri şeklinde avantajlar elde edebiliyorsunuz.

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ChatGPT Plus Türkiye abonelik fiyatı ne kadar?