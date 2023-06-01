ChatGPT Plus Türkiye abonelik bedeli netleşti

ChatGPT Plus Türkiye fiyatı
ChatGPT iOS uygulaması içerisinde Plus aboneliğine yükseltme yapmak istediğiniz zaman aylık 499.99TL ödeme ile karşılaşıyorsunuz. Apple kural olarak geliştiricilerden belirli bir kesinti aldığı için fiyata bu da dahil edilmiş. Yani dolar olarak tam karşılığı 24$ civarına denk geliyor.
Plus aboneliğine geçtiğiniz takdirde yoğunluk zamanlarında dahi kesintisiz erişim sağlayabilme, öncelikli erişim sağlayabilme, standarda göre daha fazla karakter girişi yapabilme, kullanıcıya özel destek hizmetleri şeklinde avantajlar elde edebiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)