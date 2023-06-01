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    ChatGPT Plus Türkiye abonelik bedeli netleşti

    ChatGPT iOS uygulamasının Türkiye’ye açılması ile birlikte Plus abonelik fiyatı da belli oldu. Kullanıcılara belirli avantajlar sunan abonelik yurtdışı fiyatının da üzerinde. 
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    ChatGPT Plus Türkiye abonelik Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce iOS uygulamasını ABD’nin ardından Türkiye’de de kullanıma sunan ChatGPT robotunun premium özellikler için istediği abonelik bedeli de belli oldu. Web üzerinde 20$ olan Plus aboneliği iOS uygulamasında biraz farklı.

    ChatGPT Plus Türkiye fiyatı

    ChatGPT iOS uygulaması içerisinde Plus aboneliğine yükseltme yapmak istediğiniz zaman aylık 499.99TL ödeme ile karşılaşıyorsunuz. Apple kural olarak geliştiricilerden belirli bir kesinti aldığı için fiyata bu da dahil edilmiş. Yani dolar olarak tam karşılığı 24$ civarına denk geliyor.

    Plus aboneliğine geçtiğiniz takdirde yoğunluk zamanlarında dahi kesintisiz erişim sağlayabilme, öncelikli erişim sağlayabilme, standarda göre daha fazla karakter girişi yapabilme, kullanıcıya özel destek hizmetleri şeklinde avantajlar elde edebiliyorsunuz.

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