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    ChatGPT iOS uygulaması Türkiye'deki kullanıcılara açıldı

    OpenAI, ChatGPT iOS uygulamasını dünya genelinde indirmeye açtı. ChatGPT artık Türkiye'deki iPhone kullanıcıları tarafından da indirilebiliyor.                  
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    chatgpt ios uygulaması türkiye indir Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka uygulamasını Türkiye’deki kullanıcılara da açtı. Ses tabanlı giriş, GPT-4 desteği, hızlı yanıt süresi ile ChatGPT iOS uygulaması, Türkiye App Store’dan indirilebiliyor.

    6 günde 500 bin indirme!

    ChatGPT mobil uygulaması, ilk olarak 18 Mayıs’da Amerika’da kullanıma açıldı ve ilk altı gün içinde 500 bin indirme sınırını aştı. Data.ai verilerine göre, indirme açısından diğer yapay zeka ve sohbet botu uygulamalarından daha iyi performans gösterdi.

    Ücretsiz olarak indirilebilen ve reklam içermeyen ChatGPT uygulaması, kullanıcıların iPhone’larını kullanarak üretken yapay zeka tabanlı sohbet botuyla etkileşime geçmesine izin veriyor. OpenAI’nin konuşma tanıma sistemi Whisper aracılığıyla ses girişini destekliyor ve ChatGPT Plus kullanıcılarının GPT-4 aracılığıyla gelişmiş özelliklere erişmesine olanak tanıyor. ChatGPT Plus, aylık 20 dolar ve doğrudan iOS uygulaması üzerinden abone olunabiliyor.

    ChatGPT ChatGPT ChatGPT ChatGPT Productivity Ücretsiz 16,3 MB

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