Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka uygulamasını Türkiye’deki kullanıcılara da açtı. Ses tabanlı giriş, GPT-4 desteği, hızlı yanıt süresi ile ChatGPT iOS uygulaması, Türkiye App Store’dan indirilebiliyor.

Apple, çalışanlarının ChatGPT kullanımını yasakladı 1 hf. önce eklendi

6 günde 500 bin indirme!

ChatGPT mobil uygulaması, ilk olarak 18 Mayıs’da Amerika’da kullanıma açıldı ve ilk altı gün içinde 500 bin indirme sınırını aştı. Data.ai verilerine göre, indirme açısından diğer yapay zeka ve sohbet botu uygulamalarından daha iyi performans gösterdi.

Ücretsiz olarak indirilebilen ve reklam içermeyen ChatGPT uygulaması, kullanıcıların iPhone’larını kullanarak üretken yapay zeka tabanlı sohbet botuyla etkileşime geçmesine izin veriyor. OpenAI’nin konuşma tanıma sistemi Whisper aracılığıyla ses girişini destekliyor ve ChatGPT Plus kullanıcılarının GPT-4 aracılığıyla gelişmiş özelliklere erişmesine olanak tanıyor. ChatGPT Plus, aylık 20 dolar ve doğrudan iOS uygulaması üzerinden abone olunabiliyor.

ChatGPT Productivity Ücretsiz 16,3 MB

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ChatGPT iOS uygulaması Türkiye'deki kullanıcılara açıldı