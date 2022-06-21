Cherry yeni ince mekanik klavye tuşunu duyurdu

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Klavye tuşları konusunda lider firmalardan Cherry, dizüstü bilgisayarlar için mekanik hissiyatı yüksek tutan ancak oldukça ince profile sahip MX Ultra Low Profile Tactile tuşlarını duyurdu. Cherry MX ULP Tactile tuş gelişiminde bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Cherry MX ULP Tactile özellikleri neler?

Cherry MX ULP firmanın tuş geliştirme çalışmalarında bir dönüm noktasını temsil ediyordu. Sadece 3.5mm yükseklikte olan tuş üst seviye klavyelerin sunduğu mekanik hissiyatı aynen yansıtmayı amaçlıyordu.

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Cherry MX ULP Tactile ise yeni bir versiyon. Mekanik hissiyatını değiştirmeden çok daha sessiz bir çalışma ortamı sağlıyor. Bu bakımdan Cherry MX Brown tuş modeline benzetiliyor. Oyuncular yanında sessizliğe odaklı ofis ve ev kullanıcıları için de ideal.

Tuşun toplam seyahat mesafesi 1.8mm iken taktil hissiyat noktası da 0.8mm seviyesinde. Böylece 1 milimetrelik bir ergonomik seyahat seviyesi oluşuyor. Altın temas noktaları bozulmaya karşı dayanıklı ve yüksek hassasiyet sunuyor. Geri bildirim noktasına kadar hareket gücü 65 centinewton olarak gerçekleşiyor.

RGB veya tek LED aydınlatma doğrudan tuşun altına yerleştirilebiliyor. Doğrudan devre kartına lehimlenebildiği için yerden de kazandırıyor. MSI Titan GT77 ve Corsair Voyager a1600 bilgisayar modelleri Cherry MX ULP Tactile ile gelen ilk ürünler oldu.

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