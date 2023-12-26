Türkiye otomobil pazarında Çinli marka sayısı artıyor

Çinli modeller Türkiye’de kısa süre içinde başarılı satış grafiğine ulaştılar. Hatta bazıları ilk 10’a bile girdi. Markaların birçoğu ilk adımı elektrikli modellerle atsa da içten yanmalı seçeneğine sahip olanlar pastadan büyük payı aldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’ne (ODMD) kayıtlı Çinli marka sayısı 7 olurken, model sayısı ise neredeyse 15’i buldu. Çinli üreticilerin pazar payıysa %6'ya ulaştı. 2024 sonuna kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Uzak Doğulu marka sayısının 15’i geçmesi bekleniyor.
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Yılın ilk 11 ayında en çok otomobil satan Çinli üretici 35.331 araç ile Chery oldu. Onu 11.874 adet satış rakamıyla MG takip etti. Üçüncü sırada ise 2.541 adet ile Skywell yer aldı. Diğer markalar ise sırasıyla BYD, Leapmotor, Seres, Maxus ve Hongqi oldu.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.