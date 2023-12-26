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    Türkiye otomobil pazarında Çinli marka sayısı artıyor

    Yılın ilk 11 ayında 841 bin adede ulaşan sıfır otomobil pazarında 7 markayla boy gösteren Çinli üreticilerin toplam satış rakamı 51 bini geçti, pazar payları ise %6'yı buldu.
    Türkiye otomobil pazarında Çinli marka sayısı artıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerin yayınlaşmasıyla atağa kalkan Çinli üreticiler ülkemizde de boy göstermeye başladı. Yılın ilk 11 ayında 841 bin adede ulaşan sıfır otomobil pazarında 7 markayla boy gösteren Çinli üreticilerin toplam satış rakamı 51 bini geçti.

    Çinli modeller Türkiye’de kısa süre içinde başarılı satış grafiğine ulaştılar. Hatta bazıları ilk 10’a bile girdi. Markaların birçoğu ilk adımı elektrikli modellerle atsa da içten yanmalı seçeneğine sahip olanlar pastadan büyük payı aldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’ne (ODMD) kayıtlı Çinli marka sayısı 7 olurken, model sayısı ise neredeyse 15’i buldu. Çinli üreticilerin pazar payıysa %6'ya ulaştı. 2024 sonuna kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Uzak Doğulu marka sayısının 15’i geçmesi bekleniyor. 



    Yılın ilk 11 ayında en çok otomobil satan Çinli üretici 35.331 araç ile Chery oldu. Onu 11.874 adet satış rakamıyla MG takip etti. Üçüncü sırada ise 2.541 adet ile Skywell yer aldı. Diğer markalar ise sırasıyla BYD, Leapmotor, Seres, Maxus ve Hongqi oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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