Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerin yayınlaşmasıyla atağa kalkan Çinli üreticiler ülkemizde de boy göstermeye başladı. Yılın ilk 11 ayında 841 bin adede ulaşan sıfır otomobil pazarında 7 markayla boy gösteren Çinli üreticilerin toplam satış rakamı 51 bini geçti.

Çinli modeller Türkiye’de kısa süre içinde başarılı satış grafiğine ulaştılar. Hatta bazıları ilk 10’a bile girdi. Markaların birçoğu ilk adımı elektrikli modellerle atsa da içten yanmalı seçeneğine sahip olanlar pastadan büyük payı aldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’ne (ODMD) kayıtlı Çinli marka sayısı 7 olurken, model sayısı ise neredeyse 15’i buldu. Çinli üreticilerin pazar payıysa %6'ya ulaştı. 2024 sonuna kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Uzak Doğulu marka sayısının 15’i geçmesi bekleniyor.

Chery Fengyun A8 sedan Çin'de ön satışa sunuldu 18 sa. önce eklendi



Yılın ilk 11 ayında en çok otomobil satan Çinli üretici 35.331 araç ile Chery oldu. Onu 11.874 adet satış rakamıyla MG takip etti. Üçüncü sırada ise 2.541 adet ile Skywell yer aldı. Diğer markalar ise sırasıyla BYD, Leapmotor, Seres, Maxus ve Hongqi oldu.

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Türkiye otomobil pazarında Çinli marka sayısı artıyor