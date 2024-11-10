Yeni nesil Renault Clio'nun ilk casus fotoğrafları yayınlandı: Nasıl olacak?

Hatırlayacağınız üzere Renault Clio, Nisan 2023'te kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirilmişti. Aradan geçen bir buçuk yılın ardından Clio'nun yeni nesline ait ilk casus fotoğraflar ortaya çıktı. 2026'nın başlarında tanıtılması beklenen model, popüler otomobilin altıncı nesli olarak karşımıza çıkacak.
Şu an için elimizde çok fazla bilgi yok, ancak Autocar internet sitesine göre yeni Clio’da yalnızca hibrit motor seçenekleri sunulacak. Yani tamamen benzinli veya dizel motor seçenekleri bulunmayacak. Bunun yerine, hafif hibrit ve tam hibrit gibi elektrik desteğiyle çalışan motor seçenekleri olacak. Görünüşe bakılırsa yüzde 100 elektrikli bir model de planlanmış değil.
Casus fotoğraflardaki araç yoğun kamuflaj altında test ediliyor. Yine de aracın bazı detaylarını seçmek mümkün. Genel hatlar olarak, mevcut Clio'ya oldukça benzer olduğu söylenebilir. Ön tarafta Renault logosunu andıran elmas desenli ızgara dikkat çekiyor. Araç, aerodinamik performansı artırılmış alaşım jantlara sahip.
Yan profilde hafifçe eğim verilen tavan çizgisi, araca sportif bir görünüm kazandırmış. Arka kısımda mevcut modele göre daha eğimli bir arka cam göze çarpıyor. Ayrıca, yatay olarak konumlandırılmış LED'ler de yeni modelin fark yaratan bir diğer özelliği. Görünüşe bakılırsa yeni nesilde daha sportif bir arka tasarım sunulacak.
İç mekanda da yenilikler bekleniyor
Casus fotoğraflar otomobilin iç mekanını göstermiyor. Ancak yeni nesil Clio'nun iç tasarımında da bazı önemli güncellemeler bekleniyor. Kokpit bölümü daha gelişmiş dijital göstergeler ve Renault'nun Android Automotive tabanlı yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ile evrim geçirmiş bir şekilde karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.
Özetle, yeni Renault Clio hem tasarım hem de motor seçenekleri açısından önemli yeniliklerle gelecek. Otomobilde sadece hibrit motor seçeneklerinin sunulacak olması hem yakıt tüketimi düşürülecek, hem de emisyon değerlerini önemli ölçüde azaltacak. Bu yaklaşım, Fransız markanın Avrupa Birliği'nin giderek daha sıkı hale gelen emisyon standartlarına uyum sağlamasına yardımcı olacak.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über