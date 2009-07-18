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Chrome OS, ARM tabanlı netbook satışlarına hız kazandırabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Chrome OS, ARM tabanlı netbook satışlarına hız kazandırabilir
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Atom platformuyla Intel'in kontrolü altında olan netbook pazarında dengeler değişebilir. Google'ın resmi duyurusunu geçtiğimiz günlerde yaptığı Linux tabanlı yeni işletim sistemi Chrome OS ile birlikte netbook ve nettop sistemleri hedef alması ile ARM tabanlı sistemlere olan ilginin artabileceği belirtiliyor. 2009 yılı satış beklentisi 23.5 milyon olan netbook pazarında %80+ pazar payına sahip olan Intel'in 96 milyon netbook satışının ön görüldüğü 2012 yılında pozisyonunu ARM'a (%55 pazar payı ile) kaptırabileceği iddia ediliyor.

The Information Network firmasının başkanı Dr. Robert Castellano yaptığı açıklamasında makroekonomik dengelerdeki zayıflığın ARM platformunu ve bulut bilgi işlem yaklaşımını bir araya getirdiğini ifade ediyor. Chrome OS'un bulut bilgi işlem yaklaşımını akıllara getiren ilk işletim sistemini olduğunu belirten Castellano, ARM'ın da Cortex-9 mimarisiyle öne çıkacağını dile getiriyor. İlk örneklerinin önümüzdeki yıl hazır olması beklenen Chrome OS tabanlı netbook'larda zamanla ARM platformunun yaygınlaşabileceği de bu kapsamda konuşulmakta.

Bilindiği üzere ARM tabanlı işlemci ve platform çözümleri x86 uyumlu olmamalarından ötürü Windows işletim sistemleriyle çalışamıyor ancak düşük güç tüketim seviyelerine rağmen Linux ile yüksek performans sergileyebiliyorlar. İşte bu durum ARM tabanlı sistemler için biri olumlu biri olumsuz iki önemli gelişmeyi de beraberinde getiriyor. ARM tabanlı ve Linux'lu netbook'larda işletim sistemi maliyeti (35$) üreticiler için söz konusu olmaz iken yazılım çeşitliliğinin Linux tabanlı sistemlerde tercihi olumsuz etkileyebildiği belirtiliyor.


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kalamarr 10 yıl
linux üzerinde amsn adlı uygulama bence windows üzerindeki wlmden daha stabil çalışıyor. amsn de messenger ağına bağlanmakta hiç sorun yaşamıyorum. ama ile windows üzerindeki wlm ise kafasına göre ya açılıyor yada ben açılamadım sorun kodum bilmemne diyor.
kullanıcıların netbooklarda bile windowsu tercih etmesinin asıl nedeni ALIŞKANLIK.
Adam internetten bir linux için kaynak kodu indiriyor. kurmaya çalışıyor. kuramayınca ise bunca yazılımı konsoldan mı kuracağız diyor. aslında internetten yazılım arama mantığı windowsa ait bir mantıktır.
halbuki adam kendi dağıtımının paket yazılımını kullansa.(windows taki ekle kaldır gibi bir yer.) on binlerce programın pakedini tek tıklama ile kurabileceğinin farkında değil.
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resler 10 yıl
Bana göre bizi windowsa bağlıyan oyunlardan sonra ikinci sebep live messenger. Google önce Gtalk yazılımını bütün platformlar için Live messenger kadar yaygın kullanılacak ve kabul görecek seviyeye getirsin bakın 1 dakika windowsta duruyormuyum.
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sertacarslan 10 yıl
Az kullanılan bir işletim sistemi için nasıl ve neden yazılım geliştirilsin ki? Linux bu pazar payı problemini bir aşabilse çığ gibi büyüyecek. Mini notebook pazarında Chrome OS ile linux'un da ciddi bir pazar payına ulaşacağını ve yazılım firmalarının dikkatini çekmeye başlayacağını umuyoruz...
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