Chrome OS, ARM tabanlı netbook satışlarına hız kazandırabilir

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Atom platformuyla Intel'in kontrolü altında olan netbook pazarında dengeler değişebilir. Google'ın resmi duyurusunu geçtiğimiz günlerde yaptığı Linux tabanlı yeni işletim sistemi Chrome OS ile birlikte netbook ve nettop sistemleri hedef alması ile ARM tabanlı sistemlere olan ilginin artabileceği belirtiliyor. 2009 yılı satış beklentisi 23.5 milyon olan netbook pazarında %80+ pazar payına sahip olan Intel'in 96 milyon netbook satışının ön görüldüğü 2012 yılında pozisyonunu ARM'a (%55 pazar payı ile) kaptırabileceği iddia ediliyor.

The Information Network firmasının başkanı Dr. Robert Castellano yaptığı açıklamasında makroekonomik dengelerdeki zayıflığın ARM platformunu ve bulut bilgi işlem yaklaşımını bir araya getirdiğini ifade ediyor. Chrome OS'un bulut bilgi işlem yaklaşımını akıllara getiren ilk işletim sistemini olduğunu belirten Castellano, ARM'ın da Cortex-9 mimarisiyle öne çıkacağını dile getiriyor. İlk örneklerinin önümüzdeki yıl hazır olması beklenen Chrome OS tabanlı netbook'larda zamanla ARM platformunun yaygınlaşabileceği de bu kapsamda konuşulmakta.

Bilindiği üzere ARM tabanlı işlemci ve platform çözümleri x86 uyumlu olmamalarından ötürü Windows işletim sistemleriyle çalışamıyor ancak düşük güç tüketim seviyelerine rağmen Linux ile yüksek performans sergileyebiliyorlar. İşte bu durum ARM tabanlı sistemler için biri olumlu biri olumsuz iki önemli gelişmeyi de beraberinde getiriyor. ARM tabanlı ve Linux'lu netbook'larda işletim sistemi maliyeti (35$) üreticiler için söz konusu olmaz iken yazılım çeşitliliğinin Linux tabanlı sistemlerde tercihi olumsuz etkileyebildiği belirtiliyor.