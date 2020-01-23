Çift diyafram aralığı yöntemi Galaxy S20 ile sona eriyor

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Samsung'un Galaxy S9 amiral gemisi ile birlikte kullanıma sunduğu ve ışığı daha iyi kullanmasını sağladığı çift diyafram aralığı teknolojisi rafa kalkıyor. Samsung sadece iki yılda teknolojiden vazgeçti.

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Çift diyafram aralığı teknolojisi farklı ışık ortamlarında diyaframı küçültüp büyüterek daha iyi ışık yönetimi sağlıyordu. Böylece kamera performansı gelişiyor, aşırı ışık koşullarında fazla pozlama engelleniyor ve bulanıklık efekti iyileştiriliyordu.

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Kaynaklara göre Galaxy S20 serisinde çift diyafram aralığı teknolojisine yer verilmeyecek. Yeni seride kamera performansını daha da geliştiren Samsung'un çift diyafram teknolojisine ihtiyaç duymadığı ifade ediliyor. Ayrıca yeni amiral gemisinde çift pikselden veri elde eden çift faz algılama teknolojisinden de vazgeçildiği dile getiriliyor.

Samsung'un bu iki teknoloji yerine neler sunacağı şimdilik bilinmiyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20 Plus modellerinde 12MP çözünürlüğünde bir sensör kullanılıyor. Galaxy S20 Ultra ise 108MP çözünürlüğünde özelleştirilmiş ana sensör ve 48MP çözünürlüğünde 10x telefoto sensör barındıracak.

https://wccftech.com/samsung-galaxy-s20-dual-aperture-feature-excluded/

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