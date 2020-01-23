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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çift diyafram aralığı yöntemi Galaxy S20 ile sona eriyor

    Samsung Galaxy S20 amiral gemisi serisinde farklı ışık koşullarında diyafram aralığını iki ayrı büyüklüğe getirebilen çift diyafram aralığı teknolojisinden vazgeçiliyor.
    10 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çift diyafram aralığı yöntemi Galaxy S20 ile sona eriyor
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    Samsung'un Galaxy S9 amiral gemisi ile birlikte kullanıma sunduğu ve ışığı daha iyi kullanmasını sağladığı çift diyafram aralığı teknolojisi rafa kalkıyor. Samsung sadece iki yılda teknolojiden vazgeçti.

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    Gerek duyulmadı

    Çift diyafram aralığı teknolojisi farklı ışık ortamlarında diyaframı küçültüp büyüterek daha iyi ışık yönetimi sağlıyordu. Böylece kamera performansı gelişiyor, aşırı ışık koşullarında fazla pozlama engelleniyor ve bulanıklık efekti iyileştiriliyordu.

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    Kaynaklara göre Galaxy S20 serisinde çift diyafram aralığı teknolojisine yer verilmeyecek. Yeni seride kamera performansını daha da geliştiren Samsung'un çift diyafram teknolojisine ihtiyaç duymadığı ifade ediliyor. Ayrıca yeni amiral gemisinde çift pikselden veri elde eden çift faz algılama teknolojisinden de vazgeçildiği dile getiriliyor.

    Samsung'un bu iki teknoloji yerine neler sunacağı şimdilik bilinmiyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20 Plus modellerinde 12MP çözünürlüğünde bir sensör kullanılıyor. Galaxy S20 Ultra ise 108MP çözünürlüğünde özelleştirilmiş ana sensör ve 48MP çözünürlüğünde 10x telefoto sensör barındıracak.



    https://wccftech.com/samsung-galaxy-s20-dual-aperture-feature-excluded/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Fx_57,5 5 sa.
    nasıl saçma bir karar.
    bu özellik son yıllardaki en önemli gelişmeydi telefon lenslerindeki.
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    khytr89 7 sa.
    kendi ayağına sıkmış resmen, dual pixel ve çift diyafram olunca dslr killer seviyesine yaklaşıyor cihazlar diyorduk ama herhalde canon ve nikonu zor durumda bırakmamak için bu hamleyi geri çekmişler anladığım kadarıyla.
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    mustafabarakli23 8 sa.
    Bu renge bayılıyorum ama s9’dan sonra kullanmadılar.
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    Galatas4ray 9 sa.
    Şu video modunda pro mod olmaması tam bir aptallık zaten başlı başına.
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    V4LKyR 10 sa.
    Saçmalamışlar...
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