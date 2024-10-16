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Tam Boyutta Gör Google, Pixel telefonları Android 15’i yayınladı, diğer üreticiler de Android 15 beta programını açtı. Güncelleme, şarj sınırı gibi çok faydalı bir özellik getiriyor ancak ilginç olarak final sürümde bu özellik sunulmadı.

Android 15, Pixel telefon ve tabletler için kullanıma sunuldu 15 sa. önce eklendi

Şarj sınırı özelliği birkaç ay sonra gelecek!

Tam Boyutta Gör Telefonun pil yüzdesi %80’e ulaştığında şarjın durdurulmasını sağlayan şarj sınırı özelliği standart Android 15 beta sürümlerinde değil, Android 15 QPR1 beta sürümlerinde vardı. Google, final sürümünde eklememe kararı aldı.

iPhone’larda da bulunan bu özellik, telefonlarının pil sağlığı konusunda endişe duyan kullanıcılar için kullanışlı bir çözüm. Her telefon bataryası, ilk kapasitesinin %80'ine ulaşmadan önce belirli sayıda şarj döngüsü için derecelendirilir. %80'e kadar şarj etmek, telefon pilinizin maruz kaldığı şarj döngüsü sayısını azaltır ve pil sağlığı normalden daha yavaş düşer.

Bilmeyenler için, QPR güncellemeleri genelde ilk kararlı Android sürümünü takip eden ufak güncellemeler oluyor. Android 14, Ekim 2023’te ve Android 14 QPR 1 Aralık 2023’te yayınlandığından, pil şarjını sınırlama özelliğinin Aralık ayında gelmesi kuvvetle muhtemel.

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Android 15, beklenen pil özelliğiyle gelmedi