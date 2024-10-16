Android 15, beklenen pil özelliğiyle gelmedi

Şarj sınırı özelliği birkaç ay sonra gelecek!
iPhone’larda da bulunan bu özellik, telefonlarının pil sağlığı konusunda endişe duyan kullanıcılar için kullanışlı bir çözüm. Her telefon bataryası, ilk kapasitesinin %80'ine ulaşmadan önce belirli sayıda şarj döngüsü için derecelendirilir. %80'e kadar şarj etmek, telefon pilinizin maruz kaldığı şarj döngüsü sayısını azaltır ve pil sağlığı normalden daha yavaş düşer.
Bilmeyenler için, QPR güncellemeleri genelde ilk kararlı Android sürümünü takip eden ufak güncellemeler oluyor. Android 14, Ekim 2023’te ve Android 14 QPR 1 Aralık 2023’te yayınlandığından, pil şarjını sınırlama özelliğinin Aralık ayında gelmesi kuvvetle muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.