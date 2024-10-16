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    Android 15, beklenen pil özelliğiyle gelmedi

    Google, yakın zamanda Android 15 güncellemesini sundu ancak final sürümü yükleyen kullanıcılar, betada gördükleri kullanışlı pil özelliğinin gelmediğini fark etti.
    android 15 pil şarj sınırı özelliği yok Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel telefonları Android 15’i yayınladı, diğer üreticiler de Android 15 beta programını açtı. Güncelleme, şarj sınırı gibi çok faydalı bir özellik getiriyor ancak ilginç olarak final sürümde bu özellik sunulmadı.

    Şarj sınırı özelliği birkaç ay sonra gelecek!

    android 15 pil şarj sınırı özelliği Tam Boyutta Gör
    Telefonun pil yüzdesi %80’e ulaştığında şarjın durdurulmasını sağlayan şarj sınırı özelliği standart Android 15 beta sürümlerinde değil, Android 15 QPR1 beta sürümlerinde vardı. Google, final sürümünde eklememe kararı aldı.

    iPhone’larda da bulunan bu özellik, telefonlarının pil sağlığı konusunda endişe duyan kullanıcılar için kullanışlı bir çözüm. Her telefon bataryası, ilk kapasitesinin %80'ine ulaşmadan önce belirli sayıda şarj döngüsü için derecelendirilir. %80'e kadar şarj etmek, telefon pilinizin maruz kaldığı şarj döngüsü sayısını azaltır ve pil sağlığı normalden daha yavaş düşer.

    Bilmeyenler için, QPR güncellemeleri genelde ilk kararlı Android sürümünü takip eden ufak güncellemeler oluyor. Android 14, Ekim 2023’te ve Android 14 QPR 1 Aralık 2023’te yayınlandığından, pil şarjını sınırlama özelliğinin Aralık ayında gelmesi kuvvetle muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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