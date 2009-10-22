Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5950 ve 5970 Kasım ayında geliyor

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Çift GPU'lu Hemlock (HD 5870 X2 veya 5970) ile HD 5870 birlikte.

ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan ve en hızlı tek GPU unvanına geri alan AMD, hemen ardından Radeon HD 5700 serisi ile DirectX 11 desteğini 110$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunarak rekabette önem bir avantaj yakalamıştı. Cypress ve Juniper kod adını taşıyan ve her ikisi de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni GPU tasarımlarını ve bu GPU'ları temel alan dört yeni modelini kısa aralıklarla kullanıma sunan AMD, yüksek performans segmenti için hazırladığı çift grafik işlemcili yeni modellerini de yıl sona ermeden duyurmayı planlıyor.

AMD'nin son yayımladığı OpenCL sürücüsüne göre bir süre öncesine kadar R800 kod adıyla anılan ancak AMD'nin resmi dökümanlarında Hemlock olarak yer alan çift grafik işlemcili Radeon HD 5850 X2 ve Radeon HD 5870 X2 modelleri Radeon HD 5950 ve Radeon HD 5970 olarak pazara giriş yapacak gibi görünüyor. Her ne kadar firma şimdiye kadar resmi herhangi bir açıklamada bulunmuş olmasa da çift grafik işlemcili yeni ekran kartları için fiziksel tasarım çalışmalarının bittiği ve AMD'nin sürücü geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiği de firmaya yakın endüstri kaynakları tarafından dile getirilmekte.

Önümüzdeki ayın sonuna doğru lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5970 modelinde, RV870 kod adlı Cypress GPU'sunun çiftine yer verilmesi bekleniyor. Toplamda 3200x paralel işlem birimine ve 5 TeraFLOP'un üzerinde işlem kapasitesine sahip olacak yeni modelin GeForce GTX 295'in önünde yer alacağı ve performans liderliğini yeniden AMD'ye getireceği söyleniyor. Şimdiye kadar hazırlanan en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5970'in 12-12.1-inç boyutunda baskılı devre kullanması ve genel olarak HD 5800 serisiyle başlayan "Batmobile" tasarımını sürdürmesi bekleniyor.