Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5950 ve 5970 Kasım ayında geliyor

Çift GPU'lu Hemlock (HD 5870 X2 veya 5970) ile HD 5870 birlikte.
ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan ve en hızlı tek GPU unvanına geri alan AMD, hemen ardından Radeon HD 5700 serisi ile DirectX 11 desteğini 110$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunarak rekabette önem bir avantaj yakalamıştı. Cypress ve Juniper kod adını taşıyan ve her ikisi de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni GPU tasarımlarını ve bu GPU'ları temel alan dört yeni modelini kısa aralıklarla kullanıma sunan AMD, yüksek performans segmenti için hazırladığı çift grafik işlemcili yeni modellerini de yıl sona ermeden duyurmayı planlıyor.
AMD'nin son yayımladığı OpenCL sürücüsüne göre bir süre öncesine kadar R800 kod adıyla anılan ancak AMD'nin resmi dökümanlarında Hemlock olarak yer alan çift grafik işlemcili Radeon HD 5850 X2 ve Radeon HD 5870 X2 modelleri Radeon HD 5950 ve Radeon HD 5970 olarak pazara giriş yapacak gibi görünüyor. Her ne kadar firma şimdiye kadar resmi herhangi bir açıklamada bulunmuş olmasa da çift grafik işlemcili yeni ekran kartları için fiziksel tasarım çalışmalarının bittiği ve AMD'nin sürücü geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiği de firmaya yakın endüstri kaynakları tarafından dile getirilmekte.
Önümüzdeki ayın sonuna doğru lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5970 modelinde, RV870 kod adlı Cypress GPU'sunun çiftine yer verilmesi bekleniyor. Toplamda 3200x paralel işlem birimine ve 5 TeraFLOP'un üzerinde işlem kapasitesine sahip olacak yeni modelin GeForce GTX 295'in önünde yer alacağı ve performans liderliğini yeniden AMD'ye getireceği söyleniyor. Şimdiye kadar hazırlanan en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5970'in 12-12.1-inç boyutunda baskılı devre kullanması ve genel olarak HD 5800 serisiyle başlayan "Batmobile" tasarımını sürdürmesi bekleniyor.
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ati 6000 serisi ocakda çıkıyormuş,şaka bi yana:)))
harbiden şakası bi yana fermi çıkana kadar ati bi kaç seri daha çıkaracak ,fermi abimiz çıkmazsa bu ati fiyatda kırmaz bizde alamayın, hadi nvidia ne varsa sende var:D
Buarada dostlar, şu ilk mesajlar neydi? Vallahi merak ettim!
aptal değin ama gerçekten 256bit 5870 i biraz frenlemekte ..
sırf şu kısma bakarak resimdeki x2 nin sahte olduğunu söyleyebiliriz sanırım? yanlışmıyım??
yanlışsın
koptum hocam
hakkaten bu kartlar amma büyüdü bu kartın diğer tarafını desteklemek için de bi parça monte etmek lazım
artık küçültün şu kartları kasanın neresine takacak millet bunu... kolum kadar maşallah
birde diğer merak ettiğim konu fiyatı ne kadar olucak ??
bazıları na da '' kedi ulaşamadığı ciğere pis dermiş'' atasözünü armağan ediyorum
Fermi çıktığında ATI ölecek sen merak etme :D
vede 2 sene sonra oturacak bir standart için (dx11) hemen atlamak abartı olur.
Saygılar
Sen öyle zannet AMD fermi çıktıktan bir kaç ay sonra HD6000 serisini sunar üzerinde çoktan çalışmaya başlamışlar bile.Yeni mimari ve ciddi olarak yeni teknolojilerle gelmesi bekleniyor AMD nin 50 başlı canavarları.