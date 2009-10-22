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Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5950 ve 5970 Kasım ayında geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,7b
1
63
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5950 ve 5970 Kasım ayında geliyor
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Çift GPU'lu Hemlock (HD 5870 X2 veya 5970) ile HD 5870 birlikte.

ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan ve en hızlı tek GPU unvanına geri alan AMD, hemen ardından Radeon HD 5700 serisi ile DirectX 11 desteğini 110$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunarak rekabette önem bir avantaj yakalamıştı. Cypress ve Juniper kod adını taşıyan ve her ikisi de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni GPU tasarımlarını ve bu GPU'ları temel alan dört yeni modelini kısa aralıklarla kullanıma sunan AMD, yüksek performans segmenti için hazırladığı çift grafik işlemcili yeni modellerini de yıl sona ermeden duyurmayı planlıyor.

AMD'nin son yayımladığı OpenCL sürücüsüne göre bir süre öncesine kadar R800 kod adıyla anılan ancak AMD'nin resmi dökümanlarında Hemlock olarak yer alan çift grafik işlemcili Radeon HD 5850 X2 ve Radeon HD 5870 X2 modelleri Radeon HD 5950 ve Radeon HD 5970 olarak pazara giriş yapacak gibi görünüyor. Her ne kadar firma şimdiye kadar resmi herhangi bir açıklamada bulunmuş olmasa da çift grafik işlemcili yeni ekran kartları için fiziksel tasarım çalışmalarının bittiği ve AMD'nin sürücü geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiği de firmaya yakın endüstri kaynakları tarafından dile getirilmekte.

Önümüzdeki ayın sonuna doğru lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5970 modelinde, RV870 kod adlı Cypress GPU'sunun çiftine yer verilmesi bekleniyor. Toplamda 3200x paralel işlem birimine ve 5 TeraFLOP'un üzerinde işlem kapasitesine sahip olacak yeni modelin GeForce GTX 295'in önünde yer alacağı ve performans liderliğini yeniden AMD'ye getireceği söyleniyor. Şimdiye kadar hazırlanan en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5970'in 12-12.1-inç boyutunda baskılı devre kullanması ve genel olarak HD 5800 serisiyle başlayan "Batmobile" tasarımını sürdürmesi bekleniyor.


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CoreXXX 10 yıl
herkes bişeyler yazıp şaka bi yana yazmış:))
ati 6000 serisi ocakda çıkıyormuş,şaka bi yana:)))
harbiden şakası bi yana fermi çıkana kadar ati bi kaç seri daha çıkaracak ,fermi abimiz çıkmazsa bu ati fiyatda kırmaz bizde alamayın, hadi nvidia ne varsa sende var:D
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baycalh 10 yıl
Benim dedeye bir tane bunlardan alsam baston niyetine rahatlıkla kullanır herhalde. O ne ya öyle fırıncı küreği gibi.
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mamad 10 yıl
baycalh

Benim dedeye bir tane bunlardan alsam baston niyetine rahatlıkla kullanır herhalde. O ne ya öyle fırıncı küreği gibi.




Buarada dostlar, şu ilk mesajlar neydi? Vallahi merak ettim!
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alito 10 yıl
ati o kartlara 1024 bitte denemiştir mimariden dolayı faydası olmadığını görerek yeteri kadarını kullanmıştır. atinin bunları göremeyecek kadar aptal olduğunu sanmıyorum :D
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Timeguard 10 yıl

alito

ati o kartlara 1024 bitte denemiştir mimariden dolayı faydası olmadığını görerek yeteri kadarını kullanmıştır. atinin bunları göremeyecek kadar aptal olduğunu sanmıyorum :D


aptal değin ama gerçekten 256bit 5870 i biraz frenlemekte ..
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yekoo 10 yıl
"Her ne kadar firma şimdiye kadar resmi herhangi bir açıklamada bulunmuş olmasa da çift grafik işlemcili yeni ekran kartları için fiziksel tasarım çalışmalarının bittiği ve AMD'nin sürücü geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiği de firmaya yakın endüstri kaynakları tarafından dile getirilmekte."
sırf şu kısma bakarak resimdeki x2 nin sahte olduğunu söyleyebiliriz sanırım? yanlışmıyım??
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orc123456 10 yıl

yekoo

"Her ne kadar firma şimdiye kadar resmi herhangi bir açıklamada bulunmuş olmasa da çift grafik işlemcili yeni ekran kartları için fiziksel tasarım çalışmalarının bittiği ve AMD'nin sürücü geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiği de firmaya yakın endüstri kaynakları tarafından dile getirilmekte."

sırf şu kısma bakarak resimdeki x2 nin sahte olduğunu söyleyebiliriz sanırım? yanlışmıyım??


yanlışsın
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ahrimar 10 yıl
gelsin gelsin, yeterki ucuz olsun yaaa.. satın alamadıktan sonra ne önemi var ki... ciğere bakan kedi misali..
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genelkurmay89 10 yıl
F.@.T.İ.H

<<< long vehicle >>>



kartın uzerine bu şekilde bi sticker filan yapıştırmak lazım...




koptum hocam


hakkaten bu kartlar amma büyüdü bu kartın diğer tarafını desteklemek için de bi parça monte etmek lazım
artık küçültün şu kartları kasanın neresine takacak millet bunu... kolum kadar maşallah


birde diğer merak ettiğim konu fiyatı ne kadar olucak ??

bazıları na da '' kedi ulaşamadığı ciğere pis dermiş'' atasözünü armağan ediyorum
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Netscout 10 yıl
Fermi doğmadan ölecek diyen arkadaşa,
Fermi çıktığında ATI ölecek sen merak etme :D
vede 2 sene sonra oturacak bir standart için (dx11) hemen atlamak abartı olur.
Saygılar
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Zimmerit 10 yıl

Netscout

Fermi doğmadan ölecek diyen arkadaşa,

Fermi çıktığında ATI ölecek sen merak etme :D



vede 2 sene sonra oturacak bir standart için (dx11) hemen atlamak abartı olur.



Saygılar


Sen öyle zannet AMD fermi çıktıktan bir kaç ay sonra HD6000 serisini sunar üzerinde çoktan çalışmaya başlamışlar bile.Yeni mimari ve ciddi olarak yeni teknolojilerle gelmesi bekleniyor AMD nin 50 başlı canavarları.
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Poyri 10 yıl
Bunu uzay sistemidir nedir ondan asagisi kurtarmaz kasaya taksak bir ucu bosta sallanir valla yada kolibandi cozer :)
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Timeguard 10 yıl
one be abi
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Timeguard 10 yıl
pardon yanlıs yere yanlıs mesajı atmısım .
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simplethinks 10 yıl
30 cm uzunlukta bir kart bunu pcı slota takarken alttan destek koyarız artık kasadaki hdd kızakları sökmek lazım olcak ama en önemlisi performansı 5870 gtx 295 yakın bi performans gösterdiğine göre bunlar %80 daha fazla performans verir AMD İŞLEMCİLERDE 50usd indirim yaptı bunlarla beraber gelsin 26 inç monitör vay be paraya bak
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TURK-ŞAD 10 yıl
Böyle bir kartı hakkını verecek ebatlarda monitorler ile kullanmak şart, bunu alıpta 22" monitor kullanan olursa aklına şaşarım..
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UzmaN345 10 yıl
Kart çok uzun ikitane fan şart bence suna 70-75 c oluyor yazın en az 8-7 c artar ikitane fan şart ve nvisiayı beklemek lazım bence bakalım o napıcak onuda görmek lazım tabiki ama suan ati fiyatları fena deyil hemde dx11 destegi mevcut nvidianın kartlar hala ucuk fiyatlı indirime gitmiyorlar ati baya çıkış yakalar bence uzun lafın kısası ihitiyacı olanlar suan atiyi tercih etmeli daha kartı idare edenler nvidiayı beklemeli
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