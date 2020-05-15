Çift Nvidia ekran kartlı Alienware Aurora R11 oyuncu kasası tanıtıldı

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Bu hafta oyuncu ve standart bilgisayar sistemlerini komple güncelleyen Dell’in ürün yelpazesinde yeni bir ürün daha yer alıyordu. Alienware Aurora R11 kule oyuncu kasası şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Alienware Aurora R11 özellikleri ve fiyatı

Alienware Aurora R11 markanın tasarımlarından alışık olduğumuz üzere oval görünümlü bir yapıya sahip, Ön kısımda, logoda ve Alienware yazısında RGB aydınlatma yer alıyor. Kasa özelleştirilebilir donanımıyla üst seviye oyunların ihtiyaçlarına hitap etmeyi amaçlıyor.

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Donanım tarafında 6 çekirdekli Intel Core i5 10400F işlemcisinden 10 çekirdekli Intel Core i9 10900KF işlemcisine kadar seçenekler mevcut. Ekran kartı tarafında ise GeForce GTX 1650 4 GB modelinde NVLink SL açık çift GeForce RTX 2080 Ti 8 GB ekran kartına kadar seçenekler yer alıyor.

8GB/16GB/32GB/64GB HyperX Fury DDR4 RAM bellek seçenekleri sunan sistemde başlatma için 1TB/2TB SSD seçenekleri ve depolama için de 2TB 7200RPM SATA 6 GB/s HDD sürücü kullanılmış.

GeForce RTX 2080 Super, Intel Core i9-10980HK işlemci, 16GB HyperX Fury DDR4 RAM, 1000W güç kaynağı olan ilk konfigürasyon 1130$ fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. Ay sonunda 880$ başlangıç fiyatı ile birkaç tane daha konfigürasyon gelecek.

https://www.tomsguide.com/news/alienware-aurora-r11

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