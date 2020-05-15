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    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çift Nvidia ekran kartlı Alienware Aurora R11 oyuncu kasası tanıtıldı

    Alienware Aurora R11 oyuncu kasası 64GB’a kadar DDR4 RAM, çift GeForce RTX 2080 Ti 8 GB ekran kartı, 10 çekirdekli onuncu nesil Intel işlemci gibi özellikler barındırıyor.
    1 gün
    2,5b
    3
    13
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çift Nvidia ekran kartlı Alienware Aurora R11 oyuncu kasası tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bu hafta oyuncu ve standart bilgisayar sistemlerini komple güncelleyen Dell’in ürün yelpazesinde yeni bir ürün daha yer alıyordu. Alienware Aurora R11 kule oyuncu kasası şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Alienware Aurora R11 özellikleri ve fiyatı

    Alienware Aurora R11 markanın tasarımlarından alışık olduğumuz üzere oval görünümlü bir yapıya sahip, Ön kısımda, logoda ve Alienware yazısında RGB aydınlatma yer alıyor. Kasa özelleştirilebilir donanımıyla üst seviye oyunların ihtiyaçlarına hitap etmeyi amaçlıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Apple uyumlu SteelSeries Nimbus+ kontrolcüsü tanıtıldı"

    Donanım tarafında 6 çekirdekli Intel Core i5 10400F işlemcisinden 10 çekirdekli Intel Core i9 10900KF işlemcisine kadar seçenekler mevcut. Ekran kartı tarafında ise GeForce GTX 1650 4 GB modelinde NVLink SL açık çift GeForce RTX 2080 Ti 8 GB ekran kartına kadar seçenekler yer alıyor.

    Çift Nvidia ekran kartlı Alienware Aurora R11 oyuncu kasası tanıtıldı

    8GB/16GB/32GB/64GB HyperX Fury DDR4 RAM bellek seçenekleri sunan sistemde başlatma için 1TB/2TB SSD seçenekleri ve depolama için de 2TB 7200RPM SATA 6 GB/s HDD sürücü kullanılmış.

    GeForce RTX 2080 Super, Intel Core i9-10980HK işlemci, 16GB HyperX Fury DDR4 RAM, 1000W güç kaynağı olan ilk konfigürasyon 1130$ fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. Ay sonunda 880$ başlangıç fiyatı ile birkaç tane daha konfigürasyon gelecek.



    https://www.tomsguide.com/news/alienware-aurora-r11 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Steelo (Fatih Koyuncu) 1 gün en beğenilen
    Şuraya bak adamlar bir aylık maaşının yarısıyla en üst seviye sistemi alıyorlar. Biz ise 10 aylık maaşımızın yarısıyla alabiliyoruz. Allah bu memleketi bu hale getirenleri ve onları sahiplenenleri acı içinde süründürsün inşallah.
    Şuraya bak adamlar bir aylık maaşının yarısıyla en üst seviye sistemi alıyorlar. Biz ise 10 aylık maaşımızın yarısıyla alabiliyoruz. Allah bu memleketi bu hale ...
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    Yanıtla +12
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    jac0B0 1 gün
    1130 dolares diyor.

    1130x7,23tl=8,170tl

    8,170tlx%18kdv=9,640tl

    Düz 10 bin tl ye gelir i9-2080s sistemi için gayet iyi fiyat bence, toplamaya uğraşmak beyhude.
    1130 dolares diyor. 1130x7,23tl=8,170tl 8,170tlx%18kdv=9,640tl Düz 10 bin tl ye gelir i9-2080s sistemi için gayet iyi fiyat bence, toplama...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Mion 1 gün jac0B0
    dolar 7 değil artık
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 gün jac0B0
    ötv + gümrük + trt + telsiz + ekp + zrx + ismini hatırlamadığım vergileri unutma.
    Yanıtla +3
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    einhander (Erdem ) 20 sa.
    kasa tasarımını begendım
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    TheJudgé 21 sa.
    Dyson'un vantilatörü gibi olmuş ...
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    DH Misafiri 23 sa.
    en dolu hali 1000 kusur dolar degıl $5,054.99
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    sercanigma (Sercan Özyazıcı) 1 gün
    Fiyatları sanki yanlış yazmışsınız..

    http://prnt.sc/sh8ezc
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    f.saricam 1 gün
    Türkiyeden alınabilme gibi bir imkan var mı ki ? Resmi olarak .
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    DH Misafiri 1 gün
    2080Ti 8GB değil yalnız, 11 GB
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 1 gün en beğenilen
    Şuraya bak adamlar bir aylık maaşının yarısıyla en üst seviye sistemi alıyorlar. Biz ise 10 aylık maaşımızın yarısıyla alabiliyoruz. Allah bu memleketi bu hale getirenleri ve onları sahiplenenleri acı içinde süründürsün inşallah.
    Yanıtla +12
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    jac0B0 1 gün
    1130 dolares diyor.

    1130x7,23tl=8,170tl

    8,170tlx%18kdv=9,640tl

    Düz 10 bin tl ye gelir i9-2080s sistemi için gayet iyi fiyat bence, toplamaya uğraşmak beyhude.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Mion 1 gün jac0B0
    dolar 7 değil artık
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 gün jac0B0
    ötv + gümrük + trt + telsiz + ekp + zrx + ismini hatırlamadığım vergileri unutma.
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