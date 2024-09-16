Cihazınızdaki yaygın Netflix hata kodlarını nasıl giderebilirsiniz? İşte detaylar

- NW-2-5: İnternet bağlantısı sorunlarının bir işareti
- TVQ-ST-103 ve daha fazlası: Ağ sorunları veya çerez karmaşası nedeniyle
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NW-2-5: İnternet bağlantısı sorunlarının bir işareti
İlk yaygın hata kodu, internet bağlantınızda bir sorun olduğunu belirten NW-2-5'tir. Bu hata, yavaş veya düşük internet bağlantısı ya da uygunsuz ağ bağlantısı nedeniyle cihazınızın Netflix sunucularına bağlanmasının çok uzun sürmesi durumunda oluşur.
Bu sorunu çözmek için kullanıcıların internet bağlantılarını ve hızlarını kontrol etmeleri, cihazlarını yeniden başlatmaları, ağ yoğunluğunu ve bant genişliği kullanımını izlemeleri, ağlarında Netflix erişilebilirliğini sağlamaları ve kablosuz yönlendiricilerine yakın durmaları önerilir.
NW-3-6: Ağ ayar değişikliklerinin sonucu
İkinci yaygın hata kodu ise genellikle bir ağ sorunuyla ilişkilendirilen NW-3-6'dır. Bu hata, Netflix'in bağlantısını etkileyen ağınızdaki bir ayarı değiştirdikten sonra ortaya çıkabilir. Bunu düzeltmek için kullanıcıların DNS veya modem ayarlamaları gibi ağ ayarlarında yakın zamanda yapılan değişiklikleri geri almaları gerekir.
Ayrıca, VPN hizmetlerini kapatmak ve cihazları veya yönlendiricileri yeniden başlatmak gibi genel sorun giderme adımlarını izlemek de bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
TVQ-ST-103 ve daha fazlası: Ağ sorunları veya çerez karmaşası nedeniyle
Yaygın hata kodlarının üçüncü kümesi TVQ-ST-103, TVQ-ST-113, TVQ-ST-115 ve TVQ-ST-122'yi içerir. Bu hatalar da genellikle ağ sorunlarıyla ilgilidir. Kullanıcılar bu sorunları çözmek için cihazlarını kapatıp tekrar açmayı deneyebilirler.
Bu işe yaramazsa, yönlendiricilerini ve internet donanımlarını yeniden başlatabilirler veya akıllı televizyonlarında veya set üstü kutularında netflix.com/clearcookies adresini ziyaret ederek Netflix çerezlerini temizleyebilirler.
40103: Güncel olmayan uygulama veya VPN aktivasyonu
Dördüncü yaygın hata kodu ise Netflix uygulamanız güncel değilse veya bir VPN hizmetini etkinleştirdiyseniz oluşabilecek 40103'tür. Bu sorunu gidermek için kullanıcıların cihazlarındaki Ayarlar veya Uygulamalar ekranını kontrol ederek Netflix uygulamasının güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor. Eğer bir VPN hizmeti aktif edilmişse yayın platformunun normal işleyişine geri dönmesi için kapatılması gerekiyor.
40102: Ağ sorunları oynatmayı engelliyor
Beşinci yaygın hata kodu, "Seçili cihazda oynatılamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." mesajıyla birlikte görünen 40102'dir. Bu sorunu çözmek için kullanıcıların cihazlarının veya yayın çubuğunun ağlarına bağlı olup olmadığını kontrol etmeleri, cihazı kapatıp tekrar açmaları veya yakın zamanda değiştirilmişse ağ parolasını güncellemeleri gerekiyor. Ağ bağlantısını kesip tekrar bağlanmak da bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
UI-800-3: Cihazın yeniden başlatılması gerekiyor
Resmi Netflix yardım sayfasına göre altıncı yaygın hata kodu, "cihazınızda depolanan bilgilerin yenilenmesi gerektiği veya bir ağ sorununun Netflix'in açılmasını engellediği" anlamına gelen UI-800-3'tür.
Bu sorunu gidermek için kullanıcıların cihazlarını veya yayın çubuğunu yeniden başlatmaları ve internete düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olmaları önerilir. Bu adımlar işe yaramazsa Netflix'ten çıkış yapıp birkaç dakika sonra tekrar giriş yapmayı deneyebilirler.
E101 veya NQM.407 ödeme sorunları öneriyor
E101 veya NQM.407 hata kodu, mevcut ödeme yönteminizle ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Son ödemeniz yetersiz bakiye veya son kullanma tarihi geçmiş bir kart nedeniyle başarısız olmuş olabilir. Ödeme veya kartın bloke olup olmadığını da bankanızla teyit etmelisiniz. Farklı bir karta geçmek genellikle sorunu çözer.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.