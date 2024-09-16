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    Cihazınızdaki yaygın Netflix hata kodlarını nasıl giderebilirsiniz? İşte detaylar

    Çok sayıda Netflix hata kodu olmasına rağmen en yaygın olanlardan bazılarını sizler için derledik ve her biri için çözümler sağladık. Bu rehber sorunları gidermenize yardımcı olacaktır.
    Cihazınızda yaygın Netflix hata kodlarını nasıl giderebilirsiniz? Tam Boyutta Gör
    Küresel yayın devi Netflix, zaman zaman kullanıcıların izleme deneyimlerini bozabilecek hata kodları gösteriyor. Bu hatalar akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda ortaya çıkabilir.

    NW-2-5: İnternet bağlantısı sorunlarının bir işareti

    İlk yaygın hata kodu, internet bağlantınızda bir sorun olduğunu belirten NW-2-5'tir. Bu hata, yavaş veya düşük internet bağlantısı ya da uygunsuz ağ bağlantısı nedeniyle cihazınızın Netflix sunucularına bağlanmasının çok uzun sürmesi durumunda oluşur.

    Bu sorunu çözmek için kullanıcıların internet bağlantılarını ve hızlarını kontrol etmeleri, cihazlarını yeniden başlatmaları, ağ yoğunluğunu ve bant genişliği kullanımını izlemeleri, ağlarında Netflix erişilebilirliğini sağlamaları ve kablosuz yönlendiricilerine yakın durmaları önerilir.

    NW-3-6: Ağ ayar değişikliklerinin sonucu

    İkinci yaygın hata kodu ise genellikle bir ağ sorunuyla ilişkilendirilen NW-3-6'dır. Bu hata, Netflix'in bağlantısını etkileyen ağınızdaki bir ayarı değiştirdikten sonra ortaya çıkabilir. Bunu düzeltmek için kullanıcıların DNS veya modem ayarlamaları gibi ağ ayarlarında yakın zamanda yapılan değişiklikleri geri almaları gerekir.

    Ayrıca, VPN hizmetlerini kapatmak ve cihazları veya yönlendiricileri yeniden başlatmak gibi genel sorun giderme adımlarını izlemek de bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

    TVQ-ST-103 ve daha fazlası: Ağ sorunları veya çerez karmaşası nedeniyle

    Yaygın hata kodlarının üçüncü kümesi TVQ-ST-103, TVQ-ST-113, TVQ-ST-115 ve TVQ-ST-122'yi içerir. Bu hatalar da genellikle ağ sorunlarıyla ilgilidir. Kullanıcılar bu sorunları çözmek için cihazlarını kapatıp tekrar açmayı deneyebilirler.

    Bu işe yaramazsa, yönlendiricilerini ve internet donanımlarını yeniden başlatabilirler veya akıllı televizyonlarında veya set üstü kutularında netflix.com/clearcookies adresini ziyaret ederek Netflix çerezlerini temizleyebilirler.

    40103: Güncel olmayan uygulama veya VPN aktivasyonu

    Dördüncü yaygın hata kodu ise Netflix uygulamanız güncel değilse veya bir VPN hizmetini etkinleştirdiyseniz oluşabilecek 40103'tür. Bu sorunu gidermek için kullanıcıların cihazlarındaki Ayarlar veya Uygulamalar ekranını kontrol ederek Netflix uygulamasının güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor. Eğer bir VPN hizmeti aktif edilmişse yayın platformunun normal işleyişine geri dönmesi için kapatılması gerekiyor.

    40102: Ağ sorunları oynatmayı engelliyor

    Beşinci yaygın hata kodu, "Seçili cihazda oynatılamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." mesajıyla birlikte görünen 40102'dir. Bu sorunu çözmek için kullanıcıların cihazlarının veya yayın çubuğunun ağlarına bağlı olup olmadığını kontrol etmeleri, cihazı kapatıp tekrar açmaları veya yakın zamanda değiştirilmişse ağ parolasını güncellemeleri gerekiyor. Ağ bağlantısını kesip tekrar bağlanmak da bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

    UI-800-3: Cihazın yeniden başlatılması gerekiyor

    Resmi Netflix yardım sayfasına göre altıncı yaygın hata kodu, "cihazınızda depolanan bilgilerin yenilenmesi gerektiği veya bir ağ sorununun Netflix'in açılmasını engellediği" anlamına gelen UI-800-3'tür.

    Bu sorunu gidermek için kullanıcıların cihazlarını veya yayın çubuğunu yeniden başlatmaları ve internete düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olmaları önerilir. Bu adımlar işe yaramazsa Netflix'ten çıkış yapıp birkaç dakika sonra tekrar giriş yapmayı deneyebilirler.

    E101 veya NQM.407 ödeme sorunları öneriyor

    E101 veya NQM.407 hata kodu, mevcut ödeme yönteminizle ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Son ödemeniz yetersiz bakiye veya son kullanma tarihi geçmiş bir kart nedeniyle başarısız olmuş olabilir. Ödeme veya kartın bloke olup olmadığını da bankanızla teyit etmelisiniz. Farklı bir karta geçmek genellikle sorunu çözer.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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