Cihazınızdaki yaygın Netflix hata kodlarını nasıl giderebilirsiniz? İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Küresel yayın devi Netflix, zaman zaman kullanıcıların izleme deneyimlerini bozabilecek hata kodları gösteriyor. Bu hatalar akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda ortaya çıkabilir.

NW-2-5: İnternet bağlantısı sorunlarının bir işareti

İlk yaygın hata kodu, internet bağlantınızda bir sorun olduğunu belirten NW-2-5'tir. Bu hata, yavaş veya düşük internet bağlantısı ya da uygunsuz ağ bağlantısı nedeniyle cihazınızın Netflix sunucularına bağlanmasının çok uzun sürmesi durumunda oluşur.

Bu sorunu çözmek için kullanıcıların internet bağlantılarını ve hızlarını kontrol etmeleri, cihazlarını yeniden başlatmaları, ağ yoğunluğunu ve bant genişliği kullanımını izlemeleri, ağlarında Netflix erişilebilirliğini sağlamaları ve kablosuz yönlendiricilerine yakın durmaları önerilir.

NW-3-6: Ağ ayar değişikliklerinin sonucu

İkinci yaygın hata kodu ise genellikle bir ağ sorunuyla ilişkilendirilen NW-3-6'dır. Bu hata, Netflix'in bağlantısını etkileyen ağınızdaki bir ayarı değiştirdikten sonra ortaya çıkabilir. Bunu düzeltmek için kullanıcıların DNS veya modem ayarlamaları gibi ağ ayarlarında yakın zamanda yapılan değişiklikleri geri almaları gerekir.

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Ayrıca, VPN hizmetlerini kapatmak ve cihazları veya yönlendiricileri yeniden başlatmak gibi genel sorun giderme adımlarını izlemek de bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

TVQ-ST-103 ve daha fazlası: Ağ sorunları veya çerez karmaşası nedeniyle

Yaygın hata kodlarının üçüncü kümesi TVQ-ST-103, TVQ-ST-113, TVQ-ST-115 ve TVQ-ST-122'yi içerir. Bu hatalar da genellikle ağ sorunlarıyla ilgilidir. Kullanıcılar bu sorunları çözmek için cihazlarını kapatıp tekrar açmayı deneyebilirler.

Bu işe yaramazsa, yönlendiricilerini ve internet donanımlarını yeniden başlatabilirler veya akıllı televizyonlarında veya set üstü kutularında netflix.com/clearcookies adresini ziyaret ederek Netflix çerezlerini temizleyebilirler.

40103: Güncel olmayan uygulama veya VPN aktivasyonu

Dördüncü yaygın hata kodu ise Netflix uygulamanız güncel değilse veya bir VPN hizmetini etkinleştirdiyseniz oluşabilecek 40103'tür. Bu sorunu gidermek için kullanıcıların cihazlarındaki Ayarlar veya Uygulamalar ekranını kontrol ederek Netflix uygulamasının güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor. Eğer bir VPN hizmeti aktif edilmişse yayın platformunun normal işleyişine geri dönmesi için kapatılması gerekiyor.

40102: Ağ sorunları oynatmayı engelliyor

Beşinci yaygın hata kodu, "Seçili cihazda oynatılamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." mesajıyla birlikte görünen 40102'dir. Bu sorunu çözmek için kullanıcıların cihazlarının veya yayın çubuğunun ağlarına bağlı olup olmadığını kontrol etmeleri, cihazı kapatıp tekrar açmaları veya yakın zamanda değiştirilmişse ağ parolasını güncellemeleri gerekiyor. Ağ bağlantısını kesip tekrar bağlanmak da bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

UI-800-3: Cihazın yeniden başlatılması gerekiyor

Resmi Netflix yardım sayfasına göre altıncı yaygın hata kodu, "cihazınızda depolanan bilgilerin yenilenmesi gerektiği veya bir ağ sorununun Netflix'in açılmasını engellediği" anlamına gelen UI-800-3'tür.

Bu sorunu gidermek için kullanıcıların cihazlarını veya yayın çubuğunu yeniden başlatmaları ve internete düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olmaları önerilir. Bu adımlar işe yaramazsa Netflix'ten çıkış yapıp birkaç dakika sonra tekrar giriş yapmayı deneyebilirler.

E101 veya NQM.407 ödeme sorunları öneriyor

E101 veya NQM.407 hata kodu, mevcut ödeme yönteminizle ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Son ödemeniz yetersiz bakiye veya son kullanma tarihi geçmiş bir kart nedeniyle başarısız olmuş olabilir. Ödeme veya kartın bloke olup olmadığını da bankanızla teyit etmelisiniz. Farklı bir karta geçmek genellikle sorunu çözer.

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