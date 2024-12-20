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    Hayata bakışınızı değiştirecek en iyi kişisel gelişim filmleri

    Gerek işledikleri konuyla, gerekse izleyicide uyandırdıkları hislerle yaşama dair bakışımızı değiştiren, kişisel gelişimimize ilham verebilecek en iyi 10 filmi listeledik.

    Özellikle dijital platformların yükselişiyle birlikte filmler sanat eseri kategorisinden biraz uzaklaşıp, "içerik" olmaya doğru gidiyor olsalar da izleyici üzerinde derin etkiler yaratma kapasitelerini hâlâ koruyorlar. İzlediğiniz bir film üzerinizde derin etkiler bırakabiliyor, hatta hayata bakışınızı değiştirebiliyor. Bu listemizde, bu yönüyle akıllarda yer etmiş, gerek hikâyeleri gerek duygularıyla izleyiciye ilham veren en iyi kişisel gelişim filmlerini derledik.

    En İyi 10 Kişisel Gelişim Filmi 🍿

    Listede hem The Pursuit of Happyness ve Jobs gibi kişisel gelişim meselesini hikâyesinin merkezine yerleştiren filmlere, hem de doğrudan bu konuyu ele almıyor olsa da izleyicide yarattığı hislerle kişisel gelişim konusunda bize ilham veren yapımlara yer verdik. İşte hayata bakışınızı değiştirecek en iyi kişisel gelişim filmleri:

    1️⃣ Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness)

    Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness) Tam Boyutta Gör
    Kişisel gelişim filmi denince pek çok kişi için akla gelen ilk film Umudunu Kaybetme oluyor.
    • Yapım yılı: 2006
    • Yönetmen: Gabriele Muccino
    • Oyuncular: Will Smith, Jaden Smith, Thandiwe Newton

    Gerçek bir hayat hikâyesini ekrana taşıyan film, Chris Gardner'ın ilham verici yaşamına odaklanıyor. Varını yoğunu yanlış bir yatırımda kaybettikten sonra evsiz kalan Chris, ufak oğluyla birlikte bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen umudunu hiçbir zaman kaybetmeyen Chris'in mücadelesi, herkese umut aşılayabilecek etkileyici bir başarı hikâyesi ortaya çıkarıyor.

    2️⃣ Kelebek ve Dalgıç (The Diving Bell and the Butterfly)

    Kelebek ve Dalgıç (The Diving Bell and the Butterfly) Tam Boyutta Gör
    Azmin ve umudun her türlü zorluğa karşı bir ışık yakabileceğini gösteren bir diğer film de Kelebek ve Dalgıç.
    • Yapım yılı: 2007
    • Yönetmen: Julian Schnabel
    • Oyuncular: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze 

    Umudunu Kaybetme gibi Kelebek ve Dalgıç da gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyor. Geçirdiği inme sonası vücudu neredeyse tamamen felç kalan Jean-Dominique Bauby, sadece sol gözünü oynatabiliyor. Ancak bu Bauby'nun pes edip kabuğuna çekileceği anlamına gelmiyor. Aksine yaşama tutunmaya devam eden Bauby, sadece sol gözünün hareketleriyle iletişim kurarak yazarlık mesleğini devam ettiriyor.

    3️⃣ Frances Ha

    Frances Ha Tam Boyutta Gör
    Noah Baumbach ve Greta Gerwig ikilisinin elinden çıkan Frances Ha, kişisel gelişimin herkese uyan tek bir kalıbı olmadığını ve bazen en iyi yolun kendi yolun olduğunu hatırlatmasıyla kıymetli bir film.
    • Yapım yılı: 2013
    • Yönetmen: Noah Baumbach
    • Oyuncular: Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver, Michael Zegen

    New York'ta yaşayan genç bir kadın olan Frances, son derece renkli bir kişiliğe sahiptir. Frances'in muzip hâlleri, özgür ruhu gençlik yıllarında çevresi tarafından hoş karşılansa da zaman geçip sıra büyümeye geldiğinde Frances çevresiyle uyum sağlamakta zorluk çekmeye başlar. Yetişkin hayatına adapte olmak Frances için diğerleri kadar kolay değildir. Hayatta kendi yolunu bulmaktan, kendince büyüyüp gelişmekten korkmayan Frances'in hikâyesi, son yılların en akılda kalıcı bağımsız filmlerinden birini ortaya çıkarıyor.

    4️⃣ Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı (The Secret Life of Walter Mitty)

    Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı (The Secret Life of Walter Mitty) Tam Boyutta Gör
    Frances Ha gibi Walter Mitty de yetişkin hayatına adapte olmakta zorluk yaşayan bir karakter. Çalıştığı ofis işinde gündüz düşleri kurarak günlerini geçiren Walter, işini kaybedeceğini öğrenince hayal bile edemeyeceği kadar çılgınca bir maceraya atılır.
    • Yapım yılı: 2013
    • Yönetmen: Ben Stiller
    • Oyuncular: Ben Stiller, Kristen Wiig, Jon Daly, Adam Scott, Kathryn Hahn
    • İzlenebileceği Dijital Platform: Disney+

    Ofis hayatının bunaltıcı atmosferinden çıkıp dünyanın farklı köşelerine seyahat eden Walter, bu sırada gençliğindeki hayallerini ve geride bıraktığı hayatı hatırlamaya, gerçekte kim olduğunu tekrar keşfetmeye başlar. Walter Mitty'nin gerçek benliğini bulma hikâyesini izlediğimiz bu eğlenceli film, özellikle kendileri için hayal ettikleri hayattan uzaklaştıklarını düşünenlere ilham verebilecek bir hikâye sunuyor.

    5️⃣ Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day)

    Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day) Tam Boyutta Gör
    90'ların en sevilen filmlerinden olan Bugün Aslında Dündü, kişisel gelişimi, kendinin daha iyi bir versiyonu olmayı, doğrudan hikâyesinin merkezine yerleştiriyor
    • Yapım yılı: 1993
    • Yönetmen: Harold Ramis
    • Oyuncular: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott
    • İzlenebileceği Dijital Platform: Netflix, TV+

    Etrafındakileri küçük gören, kendini beğenmiş bir hava durumu sunucusu olan Phil, bir haber için ufak bir kasabaya gönderilir. Bu ufak kasabaya ve orada yaşayan insanlara üstten bakan Phil, buradaki işini bitirip bir an önce şehre dönmek için sabırsızlanıyordur. Bir sonraki sabah uyanıp kendisini aynı günü tekrar tekrar yaşarken bulunca, kendisini bu küçük kasabaya sıkışıp kaldığı bir kabusun içinde bulur. Ne var ki bu kabus, Phil'in kendisini dönüp bakması, insan olarak büyümesi için tam da ihtiyaç duyduğu şeydir.

    6️⃣ Can Dostum (Good Will Hunting)

    Can Dostum (Good Will Hunting) Tam Boyutta Gör
    Robin Williams'ın unutulmaz performansıyla akıllara kazınan Can Dostum, izleyicide uyandırdığı derin hislerle sinema tarihinin en etkileyici, en ilham verici filmleri arasında yer alıyor.
    • Yapım yılı: 1997
    • Yönetmen: Gus Van Sant
    • Oyuncular: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck

    Filmde Robin Williams, son derece yetenekli olmasına rağmen hayatta yolunu kaybetmiş olan bir gence rehberlik eden, nevi şahsına münhasır bir psikoloğa hayat veriyor. Dr. Maguire ile rehberlik ettiği genç arasındaki ilişki yavaş yavaş bir dostluğa dönüşürken, genç adamın hayata dair öğrendiği dersler izleyici için de ilham verici bir büyüme hikâyesinin kapısını aralıyor.

     7️⃣ Jobs

    Jobs Tam Boyutta Gör
    Apple'ın kurucusu olan Steve Jobs'un hikâyesi kadar ilham verici çok az hikâye vardır herhâlde. Arkadaşı ile birlikte evinin garajında kurduğu Apple'ı dünyanın en büyük şirketine dönüştüren Jobs, bu yüzden kişisel gelişim konusunda da önemli bir rol modele dönüştü.
    • Yapım yılı: 2013
    • Yönetmen: Joshua Michael Stern
    • Oyuncular: Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Josh Gad

    Steve Jobs'un ilham verici hayat hikâyesi, 2010'ların başında kısa arayla çıkan iki filme konu oldu. Jobs (2013) ve Steve Jobs (2015). Jobs bu iki film arasından daha zayıf olanı belki ama izleyenlere ilham verme konusunda çok daha başarılı bir film. Çünkü Steve Jobs'un hayatını gençlik yıllarından itibaren anlatarak, basamakları nasıl tırmandığını adım adım anlatıyor.

    8️⃣ 3 Aptal (3 Idiots)

    3 Aptal (3 Idiots) Tam Boyutta Gör
    En iyi Bollywood filmleri arasında yer alan 3 Aptal, ilham verici hikâyesiyle ülkemizde de sağlam bir hayran kitlesini oluşturmayı başarmış yapımlardan.
    • Yapım yılı: 2009
    • Yönetmen: Rajkumar Hirani
    • Oyuncular: Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh

    Aamir Khan'ın etkileyici performansından güç alan 3 Aptal, yıllardır görüşmedikleri dostlarını arayan iki üniversite arkadaşına odaklanıyor. Bu arayış için üniversite günlerine geri dönen ikili, arkadaşlarının kendilerine nasıl ilham verdiğini, hayata bakışlarını nasıl değiştirdiğini hatırlıyor. Bu üç kafadarın hikâyesi, bizi de hayata farklı yönlerden bakmaya itiyor.

    9️⃣ Ters Yüz (Inside Out)

    Ters Yüz (Inside Out) Tam Boyutta Gör
    En başarılı Pixar filmlerinden biri olan Ters Yüz, hem bize yön veren duyguları anlamamız açısından, hem de çevremizdeki insanların da kendi iç dünyaları olduğunu hatırlatmasıyla hayata dair bakışınızı değiştirebilecek bir film.
    • Yapım yılı: 2015
    • Yönetmen: Pete Docter, Ronnie Del Carmen
    • Oyuncular: Amy Poehler, Bill Hader, Mindy Kaling, Richard Kind

    Bu yıl çıkan devam filmi de bir o kadar iyi olan Ters Yüz, ailesinin yeni bir şehre taşınma kararı almasıyla birlikte hayatında pek çok değişiklik yaşanan Riley'nin büyüme hikâyesini anlatıyor. Film izleyicileri Riley'in zihninin içine götürüyor ve Neşe, Korku, Öfke, Tiksinti ve Üzüntü duygularını ete kemiğe büründürerek, her gün hayatımıza nasıl etki ettiklerini eğlenceli bir dille anlatıyor.

    🔟 Milyoner (Slumdog Millionaire)

    Milyoner (Slumdog Millionaire) Tam Boyutta Gör
    En iyi Oscar ödüllü filmler arasında yer alan Milyoner, acısıyla tatlısıyla hayatın her anının daha büyük bir hikâyenin parçası olabileceğini hatırlatan etkileyici bir hikâyeye sahip.
    • Yapım yılı: 2008
    • Yönetmen: Danny Boyle
    • Oyuncular: Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor

    Hindistan'da çocukluğundan itibaren son derece zorlu bir hayat geçiren Jamal, bir gün Kim Milyoner Olmak İster programına katılıyor. Soruların cevaplarını kendi hikâyesinde bulan Jamal, en karanlık anlarının bile daha büyük bir resmin içinde aydınlığa yol açabileceğini fark ediyor.

    En İyi Kişisel Gelişim Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2148

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    lavaboya sıcak su dökmek günah mi abound kullanıcı yorumları sgk hizmet dökümü isteyen işveren sabun saç döker mi mahalle arasında ne dükkanı açılır

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