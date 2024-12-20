- En İyi 10 Kişisel Gelişim Filmi 🍿
- 1️⃣ Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness)
- 2️⃣ Kelebek ve Dalgıç (The Diving Bell and the Butterfly)
- 3️⃣ Frances Ha
- 4️⃣ Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı (The Secret Life of Walter Mitty)
- 5️⃣ Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day)
- 6️⃣ Can Dostum (Good Will Hunting)
- 7️⃣ Jobs
- 8️⃣ 3 Aptal (3 Idiots)
- 9️⃣ Ters Yüz (Inside Out)
- 🔟 Milyoner (Slumdog Millionaire)
- Yorumlar
Özellikle dijital platformların yükselişiyle birlikte filmler sanat eseri kategorisinden biraz uzaklaşıp, "içerik" olmaya doğru gidiyor olsalar da izleyici üzerinde derin etkiler yaratma kapasitelerini hâlâ koruyorlar. İzlediğiniz bir film üzerinizde derin etkiler bırakabiliyor, hatta hayata bakışınızı değiştirebiliyor. Bu listemizde, bu yönüyle akıllarda yer etmiş, gerek hikâyeleri gerek duygularıyla izleyiciye ilham veren en iyi kişisel gelişim filmlerini derledik.
En İyi 10 Kişisel Gelişim Filmi 🍿
Listede hem The Pursuit of Happyness ve Jobs gibi kişisel gelişim meselesini hikâyesinin merkezine yerleştiren filmlere, hem de doğrudan bu konuyu ele almıyor olsa da izleyicide yarattığı hislerle kişisel gelişim konusunda bize ilham veren yapımlara yer verdik. İşte hayata bakışınızı değiştirecek en iyi kişisel gelişim filmleri:
1️⃣ Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness)
- Yapım yılı: 2006
- Yönetmen: Gabriele Muccino
- Oyuncular: Will Smith, Jaden Smith, Thandiwe Newton
Gerçek bir hayat hikâyesini ekrana taşıyan film, Chris Gardner'ın ilham verici yaşamına odaklanıyor. Varını yoğunu yanlış bir yatırımda kaybettikten sonra evsiz kalan Chris, ufak oğluyla birlikte bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen umudunu hiçbir zaman kaybetmeyen Chris'in mücadelesi, herkese umut aşılayabilecek etkileyici bir başarı hikâyesi ortaya çıkarıyor.
2️⃣ Kelebek ve Dalgıç (The Diving Bell and the Butterfly)
- Yapım yılı: 2007
- Yönetmen: Julian Schnabel
- Oyuncular: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze
Umudunu Kaybetme gibi Kelebek ve Dalgıç da gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyor. Geçirdiği inme sonası vücudu neredeyse tamamen felç kalan Jean-Dominique Bauby, sadece sol gözünü oynatabiliyor. Ancak bu Bauby'nun pes edip kabuğuna çekileceği anlamına gelmiyor. Aksine yaşama tutunmaya devam eden Bauby, sadece sol gözünün hareketleriyle iletişim kurarak yazarlık mesleğini devam ettiriyor.
3️⃣ Frances Ha
- Yapım yılı: 2013
- Yönetmen: Noah Baumbach
- Oyuncular: Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver, Michael Zegen
New York'ta yaşayan genç bir kadın olan Frances, son derece renkli bir kişiliğe sahiptir. Frances'in muzip hâlleri, özgür ruhu gençlik yıllarında çevresi tarafından hoş karşılansa da zaman geçip sıra büyümeye geldiğinde Frances çevresiyle uyum sağlamakta zorluk çekmeye başlar. Yetişkin hayatına adapte olmak Frances için diğerleri kadar kolay değildir. Hayatta kendi yolunu bulmaktan, kendince büyüyüp gelişmekten korkmayan Frances'in hikâyesi, son yılların en akılda kalıcı bağımsız filmlerinden birini ortaya çıkarıyor.
4️⃣ Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı (The Secret Life of Walter Mitty)
- Yapım yılı: 2013
- Yönetmen: Ben Stiller
- Oyuncular: Ben Stiller, Kristen Wiig, Jon Daly, Adam Scott, Kathryn Hahn
- İzlenebileceği Dijital Platform: Disney+
Ofis hayatının bunaltıcı atmosferinden çıkıp dünyanın farklı köşelerine seyahat eden Walter, bu sırada gençliğindeki hayallerini ve geride bıraktığı hayatı hatırlamaya, gerçekte kim olduğunu tekrar keşfetmeye başlar. Walter Mitty'nin gerçek benliğini bulma hikâyesini izlediğimiz bu eğlenceli film, özellikle kendileri için hayal ettikleri hayattan uzaklaştıklarını düşünenlere ilham verebilecek bir hikâye sunuyor.
5️⃣ Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day)
- Yapım yılı: 1993
- Yönetmen: Harold Ramis
- Oyuncular: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott
- İzlenebileceği Dijital Platform: Netflix, TV+
Etrafındakileri küçük gören, kendini beğenmiş bir hava durumu sunucusu olan Phil, bir haber için ufak bir kasabaya gönderilir. Bu ufak kasabaya ve orada yaşayan insanlara üstten bakan Phil, buradaki işini bitirip bir an önce şehre dönmek için sabırsızlanıyordur. Bir sonraki sabah uyanıp kendisini aynı günü tekrar tekrar yaşarken bulunca, kendisini bu küçük kasabaya sıkışıp kaldığı bir kabusun içinde bulur. Ne var ki bu kabus, Phil'in kendisini dönüp bakması, insan olarak büyümesi için tam da ihtiyaç duyduğu şeydir.
6️⃣ Can Dostum (Good Will Hunting)
- Yapım yılı: 1997
- Yönetmen: Gus Van Sant
- Oyuncular: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck
Filmde Robin Williams, son derece yetenekli olmasına rağmen hayatta yolunu kaybetmiş olan bir gence rehberlik eden, nevi şahsına münhasır bir psikoloğa hayat veriyor. Dr. Maguire ile rehberlik ettiği genç arasındaki ilişki yavaş yavaş bir dostluğa dönüşürken, genç adamın hayata dair öğrendiği dersler izleyici için de ilham verici bir büyüme hikâyesinin kapısını aralıyor.
7️⃣ Jobs
- Yapım yılı: 2013
- Yönetmen: Joshua Michael Stern
- Oyuncular: Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Josh Gad
Steve Jobs'un ilham verici hayat hikâyesi, 2010'ların başında kısa arayla çıkan iki filme konu oldu. Jobs (2013) ve Steve Jobs (2015). Jobs bu iki film arasından daha zayıf olanı belki ama izleyenlere ilham verme konusunda çok daha başarılı bir film. Çünkü Steve Jobs'un hayatını gençlik yıllarından itibaren anlatarak, basamakları nasıl tırmandığını adım adım anlatıyor.
8️⃣ 3 Aptal (3 Idiots)
- Yapım yılı: 2009
- Yönetmen: Rajkumar Hirani
- Oyuncular: Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh
Aamir Khan'ın etkileyici performansından güç alan 3 Aptal, yıllardır görüşmedikleri dostlarını arayan iki üniversite arkadaşına odaklanıyor. Bu arayış için üniversite günlerine geri dönen ikili, arkadaşlarının kendilerine nasıl ilham verdiğini, hayata bakışlarını nasıl değiştirdiğini hatırlıyor. Bu üç kafadarın hikâyesi, bizi de hayata farklı yönlerden bakmaya itiyor.
9️⃣ Ters Yüz (Inside Out)
- Yapım yılı: 2015
- Yönetmen: Pete Docter, Ronnie Del Carmen
- Oyuncular: Amy Poehler, Bill Hader, Mindy Kaling, Richard Kind
Bu yıl çıkan devam filmi de bir o kadar iyi olan Ters Yüz, ailesinin yeni bir şehre taşınma kararı almasıyla birlikte hayatında pek çok değişiklik yaşanan Riley'nin büyüme hikâyesini anlatıyor. Film izleyicileri Riley'in zihninin içine götürüyor ve Neşe, Korku, Öfke, Tiksinti ve Üzüntü duygularını ete kemiğe büründürerek, her gün hayatımıza nasıl etki ettiklerini eğlenceli bir dille anlatıyor.
🔟 Milyoner (Slumdog Millionaire)
- Yapım yılı: 2008
- Yönetmen: Danny Boyle
- Oyuncular: Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor
Hindistan'da çocukluğundan itibaren son derece zorlu bir hayat geçiren Jamal, bir gün Kim Milyoner Olmak İster programına katılıyor. Soruların cevaplarını kendi hikâyesinde bulan Jamal, en karanlık anlarının bile daha büyük bir resmin içinde aydınlığa yol açabileceğini fark ediyor.
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