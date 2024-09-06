Twilight animasyon dizisi Midnight Sun Netflix’ten onay aldı

Alacakaranlık dizisi "Midnight Sun" artık yapım aşamasında
Dizinin, olayları Netflix izleyicisine nasıl taşıyacağına dair ayrıntılar henüz açıklanmadı ancak en azından temel aldığı orijinal romanın Alacakaranlık hikayesini vampir Edward Cullen'ın gözünden anlattığını biliyoruz. Animasyon Midnight Sun dizisi için henüz açıklanan bir yayın tarihi bulunmuyor.
Netflix, web sitesinde yayınladığı yazıda Midnight Sun dizisi hakkında başka bilgiler de paylaştı. Meyer projede baş yapımcı olarak yer alıyor. Wyck Godfrey ve Marty Bowen ile Picturestart'tan Erik Feig ve Samie Kim Falvey'in yanı sıra Tell Me Lies ve The Walking Dead: World Beyond'un deneyimli oyuncusu Sinead Daly de yürütücü yapımcı ve yazar olarak dizide görev alacak.
2000’lerin popüler Alacakaranlık efsanesi beş filmden oluşuyordu. 2008 ve 2012 yılları arasında gösterime giren filmler gişede toplamda 3 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner gibi başrol oyuncularını yıldızlaştırdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.