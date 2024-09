En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix, Stephenie Meyer'in 2020 yılında kaleme aldığı Midnight Sun kitabındaki olayları konu alacak bir Alacakaranlık animasyon dizisine onay verdi. Netflix, X hesabından yaptığı bir paylaşımla kitabın adını taşıyan bir uyarlama üzerinde çalışılmaya başlandığını söyledi.

Alacakaranlık dizisi "Midnight Sun" artık yapım aşamasında

Dizinin, olayları Netflix izleyicisine nasıl taşıyacağına dair ayrıntılar henüz açıklanmadı ancak en azından temel aldığı orijinal romanın Alacakaranlık hikayesini vampir Edward Cullen'ın gözünden anlattığını biliyoruz. Animasyon Midnight Sun dizisi için henüz açıklanan bir yayın tarihi bulunmuyor.

Netflix'in Eylül ayında yayınlanacak film ve dizileri belli oldu 1 hf. önce eklendi

Netflix, web sitesinde yayınladığı yazıda Midnight Sun dizisi hakkında başka bilgiler de paylaştı. Meyer projede baş yapımcı olarak yer alıyor. Wyck Godfrey ve Marty Bowen ile Picturestart'tan Erik Feig ve Samie Kim Falvey'in yanı sıra Tell Me Lies ve The Walking Dead: World Beyond'un deneyimli oyuncusu Sinead Daly de yürütücü yapımcı ve yazar olarak dizide görev alacak.

2000’lerin popüler Alacakaranlık efsanesi beş filmden oluşuyordu. 2008 ve 2012 yılları arasında gösterime giren filmler gişede toplamda 3 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner gibi başrol oyuncularını yıldızlaştırdı.

Twilight animasyon dizisi Midnight Sun Netflix’ten onay aldı