Çıkarılan yeraltı suları, Dünya'nın eğimini değiştiriyor

Dünya'nın dönme kutbunun kayması üzerinde büyük bir etkiye sahip
Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan Güney Kore'nin Seul Ulusal Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni bir çalışma, 1993 ile 2010 yılları arasında yerden pompalanan muazzam miktardaki suyun gezegenimizin kutuplarını tam anlamıyla değiştirdiğini öne sürmekte.
Dergide yayınlanan makaleye göre araştırmacılar, Dünya'nın o yıllarda neredeyse 31,5 inç eğildiğini buldu. Jeofizikçi ve araştırma lideri Ki-Weon Seo, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Dünya'nın dönme kutbu aslında çok değişiyor ve bu yeni araştırmaya göre yer altı suyunun yeniden dağılımı aslında dönme kutbunun kayması üzerinde en büyük etkiye sahip." dedi.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D