Çıkarılan yeraltı suları, Dünya'nın eğimini değiştiriyor

Dünyada çıkarılan yeraltı sularının %65’i tarımsal sulamada, %25’i içme ve kullanma suyunda, %10’u ise endüstri suyu olarak kullanılmakta. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre insanların son yıllarda çıkardığı yeraltı suyu çok fazla olduğu için Dünya'nın eğimi değişmiş ve hatta deniz seviyelerinin yükselmesine neden olmuş olabilir.

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Dünya'nın dönme kutbunun kayması üzerinde büyük bir etkiye sahip

Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan Güney Kore'nin Seul Ulusal Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni bir çalışma, 1993 ile 2010 yılları arasında yerden pompalanan muazzam miktardaki suyun gezegenimizin kutuplarını tam anlamıyla değiştirdiğini öne sürmekte.

Tam Boyutta Gör Jeofizikçiler, yalnızca buz tabakaları ve buzullar gibi büyük buz yapılarının erimesinden ne kadar su kaydığına bakmak için ilk iklim modellerinden veri aldılar ve ardından çeşitli seviyelerde yeraltı suyu çıkarma işlemine eklediler. İklim modellerine dayanarak, bilim insanları daha önce insanların 1993'ten 2010'a kadar 6 milimetreden fazla deniz seviyesi artışına eşdeğer 2.150 gigaton yeraltı suyu pompaladığını tahmin ediyor.

Dergide yayınlanan makaleye göre araştırmacılar, Dünya'nın o yıllarda neredeyse 31,5 inç eğildiğini buldu. Jeofizikçi ve araştırma lideri Ki-Weon Seo, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Dünya'nın dönme kutbu aslında çok değişiyor ve bu yeni araştırmaya göre yer altı suyunun yeniden dağılımı aslında dönme kutbunun kayması üzerinde en büyük etkiye sahip." dedi.

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