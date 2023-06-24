Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çıkarılan yeraltı suları, Dünya'nın eğimini değiştiriyor

    Yapılan yeni bir araştırmaya göre insanlar o kadar çok yeraltı suyu çıkardı ki bu tüm gezegenin eğimini değiştirmiş ve hatta deniz seviyelerinin yükselmesine neden olmuş olabilir. İşte detaylar:
    3
    Çıkarılan yeraltı suları, Dünya'nın eğimini değiştiriyor
    Dünyada çıkarılan yeraltı sularının %65’i tarımsal sulamada, %25’i içme ve kullanma suyunda, %10’u ise endüstri suyu olarak kullanılmakta. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre insanların son yıllarda çıkardığı yeraltı suyu çok fazla olduğu için Dünya'nın eğimi değişmiş ve hatta deniz seviyelerinin yükselmesine neden olmuş olabilir.

    Dünya'nın dönme kutbunun kayması üzerinde büyük bir etkiye sahip

    Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan Güney Kore'nin Seul Ulusal Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni bir çalışma, 1993 ile 2010 yılları arasında yerden pompalanan muazzam miktardaki suyun gezegenimizin kutuplarını tam anlamıyla değiştirdiğini öne sürmekte.

    Çıkarılan yeraltı suları, Dünya'nın eğimini değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Jeofizikçiler, yalnızca buz tabakaları ve buzullar gibi büyük buz yapılarının erimesinden ne kadar su kaydığına bakmak için ilk iklim modellerinden veri aldılar ve ardından çeşitli seviyelerde yeraltı suyu çıkarma işlemine eklediler. İklim modellerine dayanarak, bilim insanları daha önce insanların 1993'ten 2010'a kadar 6 milimetreden fazla deniz seviyesi artışına eşdeğer 2.150 gigaton yeraltı suyu pompaladığını tahmin ediyor. 

    Dergide yayınlanan makaleye göre araştırmacılar, Dünya'nın o yıllarda neredeyse 31,5 inç eğildiğini buldu. Jeofizikçi ve araştırma lideri Ki-Weon Seo, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Dünya'nın dönme kutbu aslında çok değişiyor ve bu yeni araştırmaya göre yer altı suyunun yeniden dağılımı aslında dönme kutbunun kayması üzerinde en büyük etkiye sahip." dedi. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pencereye kumru konması ne anlama gelir ekte nasıl yazılır atarax kullananlar yorumları magnum mini reklamında oynayan kadın metatime yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A34 5G
    Samsung Galaxy A34 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 &#231;ipli MacBook Air
    Apple 2022 M2 çipli MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız