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    200 bin dolarlık indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, hayatı kurtuldu

    Amerikalı iş insanı Jay Bloom, kendisine 200 bin dolar indirim teklif edilmesine rağmen Titanik'in enkazını görmek için yapılan dalışa katılmayı reddettiğini açıkladı. Bloom ve oğlunun hayatı kurtuldu
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    200 bin $ indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, kurtuldu Tam Boyutta Gör
    Las Vegaslı yatırımcı ve emlak danışmanı Jay Bloom, koltuk başına 100 bin dolar indirim yapılmasına rağmen oğlu Sean ile birlikte Titan denizaltısına binmeyi reddettiğini açıkladı. Bloom güvenli bulmadığı için Titanik'in enkazına dalmayı kabul etmediğini söylüyor.

    Jay Bloom, OceanGate Expeditions'ın kurucusu Stockton Rush'ın kendisini uzun süre 150 bin dolar gibi daha düşük bir fiyata bilet almaya ikna etmek için uğraştığını ve keşif gezisinin "Karşıdan karşıya geçmekten daha güvenli olduğu" konusunda güvence verdiğini belirtti.

    200 bin $ indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, kurtuldu Tam Boyutta Gör

    Bilet başka bir baba-oğula satıldı

    Tüm bu ikna çabalarına rağmen iş insanı defalarca denizaltı ile dalma konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade ediyor. Ancak Rush kendisine Titanik'e yapılacak gezinin "helikopterde uçmak ve hatta tüplü dalıştan" daha güvenli olduğunu söylemeye devam etmiş.

    200 bin $ indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, kurtuldu
    Bloom'un 1912 tarihinde batan gemiyi görmeyi reddetmesi üzerine Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve Glasgow'daki Strathclyde Üniversitesi'nde öğrenci olan oğlu Süleyman enkazı görme fırsatını yakaladı. Başka bir deyişle ölüm bileti bu isimlere satıldı.

    Bir milisaniyede ölüm

    Titan deniz aracında talihsiz baba-oğul ile birlikte OceanGate Expeditions'ın Stockton Rush, Fransız derin deniz kaşifi Paul-Henri Nargeolet ve İngiliz milyarder Hamish Harding de vardı. Toplam beş kişi okyanusun derinliklerinde feci şekilde can verdi.

    200 bin $ indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, kurtuldu Tam Boyutta Gör
    Enkazı 22 Haziran'da Atlantik'te bulunan Titan'daki yolcuların hızlı ve acısız bir şekilde öldüğü bildirildi. Florida Uluslararası Üniversitesi profesörü Aileen Maria Marty, içe doğru patlamanın inanılmaz derecede hızlı, sadece bir milisaniye gibi kısa bir sürede gerçekleştiğini söylüyor.
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    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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