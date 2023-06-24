200 bin dolarlık indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, hayatı kurtuldu

Jay Bloom, OceanGate Expeditions'ın kurucusu Stockton Rush'ın kendisini uzun süre 150 bin dolar gibi daha düşük bir fiyata bilet almaya ikna etmek için uğraştığını ve keşif gezisinin "Karşıdan karşıya geçmekten daha güvenli olduğu" konusunda güvence verdiğini belirtti.
Bilet başka bir baba-oğula satıldı
Tüm bu ikna çabalarına rağmen iş insanı defalarca denizaltı ile dalma konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade ediyor. Ancak Rush kendisine Titanik'e yapılacak gezinin "helikopterde uçmak ve hatta tüplü dalıştan" daha güvenli olduğunu söylemeye devam etmiş.
Bir milisaniyede ölüm
Titan deniz aracında talihsiz baba-oğul ile birlikte OceanGate Expeditions'ın Stockton Rush, Fransız derin deniz kaşifi Paul-Henri Nargeolet ve İngiliz milyarder Hamish Harding de vardı. Toplam beş kişi okyanusun derinliklerinde feci şekilde can verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D