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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, Ay'a bayrağını dikti! ABD'den sonra bir ilk

    Çin uzayda ABD egemenliğini yıkmak için ilk adımları atıyor. Uzak Doğu ülkesi şimdi de Ay'a bayrağını dikti.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    20,1b
    2
    76
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    14

    Çin, Ay'a bayrağını dikti! ABD'den sonra bir ilk
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    Tarihi Chang'e 5 göreviyle şu sıralar uzayın gündemi haline gelen Çin, Ay'da kimsenin beklemediği çok ilginç bir işe imza attı. Bugün Chang'e 5 göreviyle ilgili bazı güncellemeler yayınlayan Uzak Doğu ülkesi, Ay yüzeyine bayrak diktiklerini açıkladı. Çin böylece ABD'nin ardından Ay'a bayrağını diken ikinci ülke olarak tarihe geçti.

    Ay yüzeyindeki Çin bayrağının fotoğrafı:

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin uzayda tarih yazdı: Ay'dan toplanan taşlar Dünya'ya indi

    Çin, Ay'a bayrağını dikti! ABD'den sonra bir ilk
    Tam Boyutta Gör

    Çin'in Chang'e 5 görevi 1 Aralık tarihinde Ay yüzeyine iniş yapmıştı. Uzay aracı burada Ay'dan taş ve toprak örnek maddeleri toplayıp 3 Aralık'ta tekrar yörüngeye çıktı. Yüzeye bayrak dikme işlemi ise uzay aracı yörüngeye geri dönmeden biraz önce gerçekleştirilmiş. Chang'e 5'in bayrağı diktikten hemen sonra yukarıdaki fotoğrafı çekip yörüngeye yükseldiği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Ay toprağı toplayan Chang'e 5 tekrar yörüngeye çıktı: İşte o anlar (VİDEO)"

    Çin aslında daha önce Chang'e 3 ve Chang'e 4 görevlerinde de Ay'ın yüzeyine iniş yapmıştı ancak bu görevlerde herhangi bir bayrak dikme işlemi gerçekleşmemişti. Çin bunun için Chang'e 5'i bekleme kararı almış.

    Ay'a daha önce yalnızca ABD'li Apollo astronotları bayrak dikmişti. 1969 yılında, Ay'a inen ilk insanlar olarak tarihe geçen Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, ABD'nin bayrağını yüzeye dikerek büyük bir şov gerçekleştirmişti. Ayrıca daha sonraki Apollo görevlerinde de beş farklı bayrak daha dikilmişti

    Çin'in tarihi Chang'e 5 uzay aracı şu anda Dünya'ya geri dönmek için son hazırlıklarını yapıyor. Çinli araştırmacılar, Ay yüzeyinin iki metre altından örnek maddeler toplayan Chang'e 5'in 16-17 Aralık gibi Yeryüzü'ne dönmesini beklediklerini söyledi. 



    https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55192692 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    r.yilmaz4545 (rahmi yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu nasıl foto minecraft screenshotu gibi.
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    AR474 (armagan altinoz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hmk china .. Bizi evde tıktı kendisi ay da geziyo
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    BDGN (Berkay Doğan) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) dewre
    Dalga mı geçiyorsun kardeş? Ayda hava yok nasıl dalgalansın.
    4 Yanıt Yanıtla +27
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    Yorumlar (37) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence boş iş bayrak diktinde ne oldu .....
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    Şeref60 (Şeref Berber) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Maksat muhabbet olsun
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    dogalurunlersatis 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    çin dünyanın en ileri ülkesidir bunu benim için tekrar kanıtladı
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    xamaximax 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    , Ay yüzeyinin iki metre altından örnek maddeler toplayan Chang'e 5'in 16-17 Aralık gibi Yeryüzü'ne dönmesini beklediklerini söyledi.

    ben burdan antalyaya güzel bir yere gitsem vlog çekiyorum hikaye atıyorum bunlar dünyaya gelirken giderken bi canlı yayın açmadı ya bakardık sağa sola hayret kamerasnın pili mi bitti acaba yazık
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bayrağı kolalamışlar.
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    xamaximax 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bunu geçtim bu shop zaten size soru o kadar uydu var ayın önünden geçen bir tane uydu gördünüz mü dünyada tam karanlık bir yere denk gelirseniz yüksek ıssız bi yere gökyüsünde inanılmaz bir ışık söleni görürsünüz istanbulde evinizden havaya bakınca gördüğünüz 2 3 yıldız gibi değil bu videolarda ıssız yüksek karanlık zifiri karanlık içinde yıldızlar nerde hadi onu da geçtim psiklojik bir soru güzel bi yere giderseniz ne yaparsınız foto çekersiniz dimi bu adamlar en güzel yere gitmişler en güzel yeri dünyamızı çekmemişler neden
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    TokerCraft (Efkan TOKER) 5 gün ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    Kardeş kusura bakma shop değil photoshop o bir program adı duymuşsun bi yerlerden kullanıyorsun "montaj" diyebilecek bilgi birikime bile sahip değilsin. Türkçen kıt, geri kalan anlattığın konularıda bu iki ince detay cevaplıyor. Duymaya değil okumaya devam.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzay yalanları
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizde inandık tamam.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    60 Yıldır Aynı Hikaye, Bu sefer Çin Aya animasyonla Bayrak Dikmiş :)
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    Sisyphus (M Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnanmayın beyler, bayrak diye aya çip takmışlar.
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    chang'e 5, çin ulusal uzay dairesi ve
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