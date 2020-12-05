Çin, Ay'a bayrağını dikti! ABD'den sonra bir ilk

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Tarihi Chang'e 5 göreviyle şu sıralar uzayın gündemi haline gelen Çin, Ay'da kimsenin beklemediği çok ilginç bir işe imza attı. Bugün Chang'e 5 göreviyle ilgili bazı güncellemeler yayınlayan Uzak Doğu ülkesi, Ay yüzeyine bayrak diktiklerini açıkladı. Çin böylece ABD'nin ardından Ay'a bayrağını diken ikinci ülke olarak tarihe geçti.

Ay yüzeyindeki Çin bayrağının fotoğrafı:

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Çin'in Chang'e 5 görevi 1 Aralık tarihinde Ay yüzeyine iniş yapmıştı. Uzay aracı burada Ay'dan taş ve toprak örnek maddeleri toplayıp 3 Aralık'ta tekrar yörüngeye çıktı. Yüzeye bayrak dikme işlemi ise uzay aracı yörüngeye geri dönmeden biraz önce gerçekleştirilmiş. Chang'e 5'in bayrağı diktikten hemen sonra yukarıdaki fotoğrafı çekip yörüngeye yükseldiği belirtiliyor.

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Çin aslında daha önce Chang'e 3 ve Chang'e 4 görevlerinde de Ay'ın yüzeyine iniş yapmıştı ancak bu görevlerde herhangi bir bayrak dikme işlemi gerçekleşmemişti. Çin bunun için Chang'e 5'i bekleme kararı almış.

Ay'a daha önce yalnızca ABD'li Apollo astronotları bayrak dikmişti. 1969 yılında, Ay'a inen ilk insanlar olarak tarihe geçen Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, ABD'nin bayrağını yüzeye dikerek büyük bir şov gerçekleştirmişti. Ayrıca daha sonraki Apollo görevlerinde de beş farklı bayrak daha dikilmişti

Çin'in tarihi Chang'e 5 uzay aracı şu anda Dünya'ya geri dönmek için son hazırlıklarını yapıyor. Çinli araştırmacılar, Ay yüzeyinin iki metre altından örnek maddeler toplayan Chang'e 5'in 16-17 Aralık gibi Yeryüzü'ne dönmesini beklediklerini söyledi.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55192692

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