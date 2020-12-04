Ay toprağı toplayan Chang'e 5 tekrar yörüngeye çıktı: İşte o anlar (VİDEO)

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Çin'in tarihi Chang'e 5 görevinde çok önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. 1 Aralık'ta Ay'ın yüzeyine iniş yapan uzay aracı, sadece iki günde görevini tamamlayıp tekrar yörüngeye çıktı. Çinli araştırmacılar, Chang'e 5'in planladığı gibi başarıyla Ay'dan taş ve toprak örnekleri topladığını ve yakında Dünya'ya geri döneceğini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video"

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Chang'e 5'in yüzeyden havalandığı anlar (13.saniyede başlıyor):

Çin'in Chang'e 5 görevi toplam dört farklı modülden oluşuyor. Modüllerden ikisi yüzeyde ikisi ise yörüngede yer alıyordu. Çinli araştırmacılar, Ay örneklerini toplayan modülün başarıyla yörüngeye ulaştığını ancak henüz diğer iki modüle kenetlenmediğini söyledi. Bu kenetlenme süreci de yine oldukça zorlu bir iş olarak belirtiliyor. Ay ve Dünya arasında yaklaşık 2 saniyelik bir iletişim gecikmesi olduğu için kenetlenme işlemleri de tamamıyla otonom olarak gerçekleşecek.

Chang'e 5'in Dünya'ya geri dönüşü ise şu anda 16-17 Aralık gibi planlanıyor. Ay yörüngesindeki kenetlenme süreci tamamlandıktan sonra da uzay aracının Dünya'ya dönüş yapmadan önce en uygun aralık için belli bir süre beklemesi gerekecek.

Chang'e 5'in başarılı geri dönüşü uzay araştırmaları için tarihi bir an olarak değerlendirilebilir. Sovyetler Birliği'nin 1976 yılındaki Luna 24 görevinden bu yana benzer bir başarıya imza atan bir ülke olmamıştı. Yani tam 44 yıl sonra nihayet Dünya'da yeni Ay taşları görmüş olacağız.

https://www.space.com/china-chang-e-5-moon-lander-launches-from-lunar-surface

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