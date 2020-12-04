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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ay toprağı toplayan Chang'e 5 tekrar yörüngeye çıktı: İşte o anlar (VİDEO)

    Geçtiğimiz günlerde Ay yüzeyine iniş yapan Chang'e 5, kısa sürede örnek maddelerini topladı ve tekrar yörüngeye çıktı. Uzay aracının havalandığı anlara ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Ay toprağı toplayan Chang'e 5 tekrar yörüngeye çıktı: İşte o anlar (VİDEO)
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    Çin'in tarihi Chang'e 5 görevinde çok önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. 1 Aralık'ta Ay'ın yüzeyine iniş yapan uzay aracı, sadece iki günde görevini tamamlayıp tekrar yörüngeye çıktı. Çinli araştırmacılar, Chang'e 5'in planladığı gibi başarıyla Ay'dan taş ve toprak örnekleri topladığını ve yakında Dünya'ya geri döneceğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video"

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin, Ay'a bayrağını dikti! ABD'den sonra bir ilk

    Chang'e 5'in yüzeyden havalandığı anlar (13.saniyede başlıyor):

     

    Çin'in Chang'e 5 görevi toplam dört farklı modülden oluşuyor. Modüllerden ikisi yüzeyde ikisi ise yörüngede yer alıyordu. Çinli araştırmacılar, Ay örneklerini toplayan modülün başarıyla yörüngeye ulaştığını ancak henüz diğer iki modüle kenetlenmediğini söyledi. Bu kenetlenme süreci de yine oldukça zorlu bir iş olarak belirtiliyor. Ay ve Dünya arasında yaklaşık 2 saniyelik bir iletişim gecikmesi olduğu için kenetlenme işlemleri de tamamıyla otonom olarak gerçekleşecek.

    Chang'e 5'in Dünya'ya geri dönüşü ise şu anda 16-17 Aralık gibi planlanıyor. Ay yörüngesindeki kenetlenme süreci tamamlandıktan sonra da uzay aracının Dünya'ya dönüş yapmadan önce en uygun aralık için belli bir süre beklemesi gerekecek. 

    Chang'e 5'in başarılı geri dönüşü uzay araştırmaları için tarihi bir an olarak değerlendirilebilir. Sovyetler Birliği'nin 1976 yılındaki Luna 24 görevinden bu yana benzer bir başarıya imza atan bir ülke olmamıştı. Yani tam 44 yıl sonra nihayet Dünya'da yeni Ay taşları görmüş olacağız.



    https://www.space.com/china-chang-e-5-moon-lander-launches-from-lunar-surface Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    cin showunu yapmis. uzay calismalari teknolojinin endustriyel gucun en uc noktasi oldugu icin bu alanda kendini gosteren ulus direk dunya liderligine oynamis oluyor.
    cin showunu yapmis. uzay calismalari teknolojinin endustriyel gucun en uc noktasi oldugu icin bu alanda kendini gosteren ulus direk dunya liderligine oynamis ol...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Editör arkadaşım bu konudaki bütün haberlerinin içerisine "Yani tam 44 yıl sonra nihayet Dünya'da yeni Ay taşları görmüş olacağız." cümlesini kopyalama alışkanlığını ne zaman bırakacaksın merak ediyorum.
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Sarper Yasin Mutlubay
    Ahahaha. Bir süre daha devam edeceğim gibi görünüyor :)
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    darkaura 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    cin showunu yapmis. uzay calismalari teknolojinin endustriyel gucun en uc noktasi oldugu icin bu alanda kendini gosteren ulus direk dunya liderligine oynamis oluyor.
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    Elektrikliarabasever 2 hf. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    ABD'nin 1960 da yaptığını yaparak şov yapmış kısaca ama ekonomik olarak 2040 da bile Hindistan'ın birinci olacağı konuşuluyor yine Doğuya kayıyor güç...
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    vs-fb (Vn S) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar bildiğin 1960 Larda kullanilan yöntemin aynısını kullanmışlar. Tam çin işi. Bu bile kopya.:))( İşin mantığından, yöntemden bahsediyorum.) Helal olsun yine de.
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    Hüseyin Ayoğlu (Hüseyin Ayoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beni de fırlatsalar ya şöyle herşeyden uzak kafa dinlesem ordan burdan toprak alsam
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