Çin, Ay'da tarih yazmaya gidiyor: Chang'e 5 görevi resmen başladı

Tam Boyutta Gör

Çin Ulusal Uzay Dairesi, Ay'dan Dünya'ya örnek maddeler getirmek için hazırladığı Chang'e 5 misyonunu bugün resmen başlattı. Dev uzay aracı, gece saatlerinde Çin'in en güçlü roketi olan Long March 5 ile birlikte uzaya fırlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Çinli araştırmacılar, uzay aracının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve üç günlük Ay yolculuğunun başladığını söyledi.

23 günde tamamlanacak

Çin uzay ajansının yaptığı açıklamaya göre Chang'e 5 görevi toplam dört farklı modülden oluşuyor. Dört modülün 27 Kasım gibi Ay'ın yörüngesine ulaşacağı belirtildi. Sonrasında ise uzay aracından iki modül ayrılıp Ay'ın yüzeyine iniş gerçekleştirecek. Diğer iki modül ise yörüngede kalmaya devam edecek.

Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar yayınladı"

İlginizi Çekebilir

Çin, uzayda 44 yıldır yapılamayanı yapıyor: Ay'dan taşlar getirilecek

Yüzeye iniş yapan iki modülden birisinin tek amacı örnek toplamak olacak. Bu modülün yüzeyin iki metre altından yaklaşık 2 kilogram ağırlığında toprak ve taş toplaması bekleniyor. Daha sonra ise topladığı bu örnek maddeleri, yüzeye iniş yapan diğer modüle yerleştireçek. Bu ikinci aracın da örnek maddelerle birlikte yüzeyden kendini tekrar yörüngeye fırlatması ve yörüngedeki diğer iki modüle kenetlenmesi planlanıyor. Sonrasında ise geriye kalan tek şey artık Dünya'ya geri dönmek olacak.

Chang'e 5 misyonun toplamda 23 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Chang'e 5, toplanan Ay parçalarıyla birlikte 16-17 Aralık gibi Dünya'ya iniş yapmış olacak.

Örnek toplamakla görevli olan iniş modülünün hareket kabiliyeti bulunmuyor. Bu araç kameralar, yüzey altını görebilen radarlar ve spektrometrelerle donatılmış. Ancak elbette aracın asıl görevi taş ve toprak toplamak olacak. Çinli araştırmacılar, modülün güneş enerjisiyle çalışması nedeniyle görevini tamamlamak için sadece iki haftalık bir süresi olduğunu belirtti. Ay'da bir gün (veya bir gece) 14 gün sürüyor, dolayısıyla iki hafta sonra tekrar gece olacağı için bu süre limiti var.

Chang'e 5'in başarılı geri dönüşü uzay araştırmaları için tarihi bir an olarak değerlendirilebilir. Sovyetler Birliği'nin 1976 yılındaki Luna 24 görevinden bu yana benzer bir başarıya imza atan bir ülke olmamıştı. Yani tam 44 yıl sonra nihayet Dünya'da yeni Ay taşları görmüş olacağız.

Çin özellikle de son 10 yıl içerisinde Ay'da çok önemli başarılara imza attı. Uzak Doğu ülkesi son olarak 2019 yılında Ay'ın uzak tarafına iniş yapan ilk ülke olarak tarihe geçmeyi başarmıştı. Çin'in şimdiki en büyük hedefiyse Ay'ın güney kutbuna 2030 gibi bir taykonot indirmek ve burada bir uzay üssü inşaa etmek olacak.

https://www.space.com/china-chang-e-5-moon-sample-return-mission-launch

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.