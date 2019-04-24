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Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar yayınladı

Çin Ulusal Uzay Dairesi'nin Ay'ın uzak yüzünde görev yapan gözlem aracı Yutu 2, Dünya'ya yeni fotoğraflar gönderdi. İşte Chang'e 4 misyonunun son durumu ve paylaşılan yeni fotoğraflar:
4 hf.
14,9b
2
14
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in bu yılın başlarında Ay'ın uzak yüzüne indirdiği Chang'e 4 ve Yutu 2 uzay araçları, Dünya'ya ilginç bilgiler ve fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Görevin son durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerdee bir güncelleme yazısı paylaşan Çin uzay ajansı, Ay'ın uzak yüzünden çok güzel yeni fotoğraflar yayınladı.

Ayrıca Bkz. "Çin'den iddialı uzay projesi: 10 yıllık 'asteroit-kuyruklu yıldız' görevi"
Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Chang'e 4 ve Yutu 2, şu ana kadar Ay'da dört gece ve dört gündüz geçirmiş. Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürdüğü için burada gece-gündüz süreleri Dünya'ya göre epey uzun. 14 gün gece ve 14 gün gündüz yaşanıyor.

Gücünü güneş panellerinden sağlayan Chang'e 4 ve Yutu 2 için 14 günlük soğuk geceler biraz zorlu geçiyor. Uzay araçları bu nedenle geceleri genellikle uyku modunda minimum seviyede enerji harcayarak atlatıyor. Çinli araştırmacılar, 12 Nisan'da beşinci gecenin başladığını ve Chang'e 4 ve Yutu 2'nin şu anda yine uyku modunda olduğu söyledi.

Chang'e 4 iniş aracının bildiğiniz gibi hareket etme kabiliyeti yok. Yüzeyde seyahat edip gözlem yapma görevlerini tamamıyla Yutu 2 üstleniyor. Yutu 2 şu ana kadar Ay yüzeyinde 178,9 metre hareket etmiş. Chang'e 3 misyonuyla 2013'te Ay'a indirilen Yutu 1 gözlem aracı ise 114 metre yol kat edebilmişti. Yani Yutu 2 şimdiden selefini geride bırakmış durumda.

Çin Ulusal Uzay Dairesi son olarak Chang'e 4 misyonu çerçevesinde Ay'a gönderilen tüm uzay araçlarının şu anda kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi. İniş aracı Chang'e 4, gözlem aracı Yutu 2 ve yörüngede Dünya'yla iletişimi sağlayan Queqiao uydusunun sağlık durumu gayet iyi. 
https://gizmodo.com/new-images-of-the-moon-s-far-side-released-as-chinese-l-1834213911 Yorum Yaz
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KaleyDeskop 3 hf. en beğenilen
60 yıl önce uzaya adam yollamış abd şimdi diğer ülkeler zar zor araç yolluyor. Bu nasıl teknolojik farktır anlam vermek zor. Belki de hiç aya gidilmedi, çinliler ayın karanlık yüzüne araç göndereceğine direk abd bayrağına yollasaydı daha çok ses getirirdi.
60 yıl önce uzaya adam yollamış abd şimdi diğer ülkeler zar zor araç yolluyor. Bu nasıl teknolojik farktır anlam vermek zor. Belki de hiç aya gidilmedi, çinlile...
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5 Yanıt Yanıtla +19
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darkaura 3 hf. KaleyDeskop
60yil once yapilipda bugun yapilamayan bir kac seye ornek verelim isterseniz, sesten hizli yolcu ucagi concorde. 60larin teknolojisiyle yapildi, bugun onun hizinin yarisina bile yaklasabilen bir yolcu ucagi yok. sesten 3kat hizli ucan sr-71 black bird casus ucagi. bugun o hiza ulasabilen modern bir jet yok. hic bir ulkenin elinde yok. 110metre boyunda saturn 5 roketi. saturn 5 den sonra 60 yildir hic bir roket ne onun kadar buyuk oldu, nede onun itis gucune yaklasabildi. bir sorun yasanmazsa 2020de sapacex in bfr roketi ancak gecebilcek. simdi 1960larda teknoloji daha mi ileriydide o gunku araclarin performanslari hala gecilemiyor. tabiyki hayir. nedeni kazanc maliyet iliskisi. ne kazaniyorsun ne harciyorsun. harcama nedir, amerika aya gitmek icin gdp sinin %2.5 unu harcadi. %2.5 demek ortalama bir ulkenin deniz kara hava tum askeri harcamalarinin, ordularinin donanmalarinin toplam maliyeti demek. inanilmaz bir rakam. kazanc nedir, soguk savas rekabetinde ilk olmanin prestiji. bugun aya gidilmek istense gelisen teknolojiyle tabiyki daha dusuk bir maliyeti olacaktir ama ilk olmanin prestiji olmadigi bu kadar buyuk bir yukun altina girmek kimse icin bir anlam tasimiyor. teknoloji iyice ilerleyip, aya ulasmak makul fiyatlara indiginde o zaman tekrardan ay yolculuklari baslayacaktir. yakin gelecekde belki bfr ile bu mumkun olabilir.
60yil once yapilipda bugun yapilamayan bir kac seye ornek verelim isterseniz, sesten hizli yolcu ucagi concorde. 60larin teknolojisiyle yapildi, bugun onun hizi...
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SEO-Uzmanı 3 hf.
içinde uzaylı olmayan fotoğraf ; uzay fotoğrafı değildir.
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alfa-x 3 hf.
capricorn one filmini lütfen izleyin o zaman kim nereye gitmiş yoksa gitmemiş mi anlarsınız şansa denk geldi izledim tüm bu olayları çok güzel işlemiş 1977 abd yapımı.Diyaloglarda müthiş.
imdb.com/...
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DH Misafiri 3 hf.
saçma bir yorum olmuş.ABD'nin ay'a adam yolladığı bile şaibeliyken her gördüğünüz ve okuduğunuz haberi 10 kere araştırmadan iki ülkenin teknolojik farkını ABD'nin insan yollama haberi ile kıyaslamayalım.
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Darknesia 3 hf.
Meah bir Death Star değil :/
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fatihsngr77 3 hf. yeni yorumcu
Bizim arka bahçeye brnziyor buradı yahu
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10ur 3 hf.
Amerika'nın aya ayak bastığı zamanlar Rusya ile çılgın bir güç gösterisi/ rekabet ortamı vardı. Bir ay yolculuğu çok büyük maliyetler. Kaldı ki 6 kez gitmişsin orada ne var ne yok bilgi sahibisin neden yüksek maaliyetlere tekrar katlanıp tekrar gidesin bildiğin taşı toprağı görmeye. Gücünü kanıtlamışsın galip gelmişsin o zamanların sidik yarışında çünkü. Günümüzde nasa ay yolculuğu yapıldığı dönemlerdeki kadar ödenek alamıyor kongreden. Ayın karanlık tarafında -180 dereceye varan sıcaklık düşüşleri var. Amerika da çin de orada extrem sıcaklık farklılıklarından başka aydınlık yüzünden farklı bir şey bulacağını sanmıyor. Sadece yakın geleceği süper gücü çin, uzay teknolojilerini denemek için kendini test ediyor ayın karanlik tarafıyla..
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C0MPUTER 3 hf.
1969-1972 arasında Ay'a bir kez değil, 6 kez gidildi. Toplam 12 insan Ay yürüyüşü yaptı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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RaptorFX 3 hf.
yanlarında p30pro olsaydı daha net foto çekerlerdi. Sanırsın ayfonla çekilmiş.
Hadi bakalım linçten linçe koşacak mıyız görelim...
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SEO-Uzmanı 3 hf.
içinde uzaylı olmayan fotoğraf ; uzay fotoğrafı değildir.
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KaleyDeskop 3 hf. en beğenilen
60 yıl önce uzaya adam yollamış abd şimdi diğer ülkeler zar zor araç yolluyor. Bu nasıl teknolojik farktır anlam vermek zor. Belki de hiç aya gidilmedi, çinliler ayın karanlık yüzüne araç göndereceğine direk abd bayrağına yollasaydı daha çok ses getirirdi.
5 Yanıt Yanıtla +19
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astegon 3 hf. KaleyDeskop
Bu konuda çok fazla tartışma var. Ancak o zamanlar bu savaşın galibi olmak, yani ay'a adam yollamak, bilek gücünde rakibini yenmek gibi bir şeydi. Hesapsızca paralar harcandı.
Şimdilerde o rekabet yok. Başka yerlere kaydı ve o paraları harcamak istemiyor kimse.
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deoks 3 hf. KaleyDeskop
KaleyDeskop
60 yıl önce uzaya adam yollamış abd şimdi diğer ülkeler zar zor araç yolluyor. Bu nasıl teknolojik farktır anlam vermek zor. Belki de hiç aya gidilmedi, çinliler ayın karanlık yüzüne araç göndereceğine direk abd bayrağına yollasaydı daha çok ses getirirdi.

Zamanında abd uzay yarışı için kendi koca ekonomisini sarsacak kadar para ayırdı. Neredeyse 6 ayda bir koca satürn 5 roketleri uçurdular. Emin ol aynı eforu Çin sarfetse idi 1 yola kalmaz batarlardı. Ayrıca Alman roket mühendislerinin de katkısı büyük.
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netstat 3 hf. KaleyDeskop
60 yıl önce aya gitmişler bugün hala anca fotoğraflarını çekiyorlar o da gerçek mi yalan mı belli değil. yani 60 yılda teknoloji bu kadar gelişmişken haftalık turlarla aya seyahat edilirdi bence. o yüzden abd nin olay bana yalan geliyor.
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, uzay araştırmaları ve
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