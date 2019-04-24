Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar yayınladı

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"Çin'den iddialı uzay projesi: 10 yıllık 'asteroit-kuyruklu yıldız' görevi"

https://gizmodo.com/new-images-of-the-moon-s-far-side-released-as-chinese-l-1834213911

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Çin'in bu yılın başlarında Ay'ın uzak yüzüne indirdiği Chang'e 4 ve Yutu 2 uzay araçları, Dünya'ya ilginç bilgiler ve fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Görevin son durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerdee bir güncelleme yazısı paylaşan Çin uzay ajansı, Ay'ın uzak yüzünden çok güzel yeni fotoğraflar yayınladı.Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Chang'e 4 ve Yutu 2, şu ana kadar Ay'da dört gece ve dört gündüz geçirmiş. Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürdüğü için burada gece-gündüz süreleri Dünya'ya göre epey uzun. 14 gün gece ve 14 gün gündüz yaşanıyor.Gücünü güneş panellerinden sağlayan Chang'e 4 ve Yutu 2 için 14 günlük soğuk geceler biraz zorlu geçiyor. Uzay araçları bu nedenle geceleri genellikle uyku modunda minimum seviyede enerji harcayarak atlatıyor. Çinli araştırmacılar, 12 Nisan'da beşinci gecenin başladığını ve Chang'e 4 ve Yutu 2'nin şu anda yine uyku modunda olduğu söyledi.Chang'e 4 iniş aracının bildiğiniz gibi hareket etme kabiliyeti yok. Yüzeyde seyahat edip gözlem yapma görevlerini tamamıyla Yutu 2 üstleniyor. Yutu 2 şu ana kadar Ay yüzeyinde 178,9 metre hareket etmiş. Chang'e 3 misyonuyla 2013'te Ay'a indirilen Yutu 1 gözlem aracı ise 114 metre yol kat edebilmişti. Yani Yutu 2 şimdiden selefini geride bırakmış durumda.Çin Ulusal Uzay Dairesi son olarak Chang'e 4 misyonu çerçevesinde Ay'a gönderilen tüm uzay araçlarının şu anda kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi. İniş aracı Chang'e 4, gözlem aracı Yutu 2 ve yörüngede Dünya'yla iletişimi sağlayan Queqiao uydusunun sağlık durumu gayet iyi.