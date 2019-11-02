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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin; Ay taşları toplamaya hazırlanıyor

    Çin; Ay’da bulunan  kayaları toplamayı ve bu kayaları Dünya'ya geri getirmeyi hedefliyor. Ay Gezegeni'ne ait son örnekler en son 1976 yılında Dünya'mızagetirilmişti.
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    Uzay
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Çin; Ay taşları toplamaya hazırlanıyor
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    Çin; Ay’da bulunan  kayaları toplamayı ve bu kayaları Dünya'ya geri getirmeyi hedefliyor. SpaceNews basın  ajansı, 2020 yılının son çeyreğinde yapılması planlanan görevin, 1976 yılındaki Sovyetler Birliği görevinden bu yana yapılan ilk Ay örnekleri getirme görevi olacağını bildiriyor. Yani başka bir deyişle Ay’a ait son örnekler en son 1976 yılında Dünya'mıza getirilmişti.

     

    Robotik teknoloji

    Çin; Ay taşları toplamaya hazırlanıyor

     

    Yeni görev için Ayyüzeyine robot indirilmesi planlanmakla birlikte taşların toplandıktan sonra robotik gezginci robotun Dünya'ya geri dönmesi bekleniyor.

    Ayrıca Çin’in; Ay’da uzun vadeli operasyonların temelini atmak istediği iddia ediliyor. Yeni görevin uzay robotları teknolojisi açısından bir çeşit test sürüşü olacağı ve gelecekteki araştırmaların da önünü açacağı düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "MIT bilim insanları CO2 gazını azaltacak yöntem keşfetti"

    Yeni görevler; bilim insanlarına Ay hakkında daha geniş bir bilgi hazinesi sağlayacak gibi görünüyor.

     



    https://futurism.com/the-byte/china-moon-coming-back-rocks Yorum Yaz
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