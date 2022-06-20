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    Çin'de Tesla modelleri için bir yasak daha gündemde

    Yerel bir polis memurundan alınan bilgiye göre Tesla modellerinin Pekin'in doğusundaki bir sahil beldesi olan Beidaihe'ye girişi en az iki ay süreyle yasaklanacak. İşte detaylar:
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    Çin'de Tesla modelleri için bir yasak daha gündemde
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    Reuters'ın adı açıklanmayan bir polis memurundan aldığı bilgiye göre Tesla modellerinin Çin'in bir sahil beldesi olan Beidaihe'ye girişi yasaklanacak. Söz konusu yasağın 1 Temmuz'da başlayacağı ve en az 2 ay süreceği belirtiliyor.

    Üst düzey yetkililer burada toplanıyor

    Habere göre konuyla ilgili bilgi paylaşan polis memuru yasağın nedenini tam olarak belirtmedi ancak "milli meseleler" ile alakalı olduğunu ve resmi duyurunun yakında yapılacağını söyledi. Reuters'ın haberine göre Pekin'in doğusundaki Beideihe, geleneksel olarak Çin'in üst düzey liderlerinin kapalı kapılar ardında politika fikirlerini tartıştıkları bir yaz toplantısına ev sahipliği yapıyor. Aslında bu durum yasağın nedenini açıkça ortaya koyuyor.

    Aslına bakılırsa bu durum sürpriz değil çünkü Tesla modellerinin casusluk için kullanılabileceği geçtiğimiz yıldan bu yana Çin'de sık sık dile getiriliyor. Otomobillerde pek çok kamera mevcut ve bu kameralardan elde edilen görüntüler ABD'de depolanıyor. Bu nedenle 2021'de Çin yönetimi Tesla modellerinin askeri alanların ve önemli devlet binalarının yakınına park edilmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

    Elon Musk konuyla ilgili açıklamasında Tesla modellerinin casusluk amacıyla kullanılmadığını bildirmiş, anlaşmazlığın ortadan kaldırılması için Çin'de sattığı otomobillerin tüm verilerinin ülke içerisinde saklanacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan birkaç ay sonra da Çin'de yeni bir veri merkezi duyurmuştu. Ancak görünen o ki bu durum da endişelerin giderilmesine yeterli olmamış.

    Tesla, Çin'de tamamı kendisine ait olan bir fabrikaya sahip ilk yabancı otomotiv üreticisi ve buradaki üretim şirketin yıllık kapasitesinin neredeyse yarısını karşılıyor. Çin Tesla için en önemli pazar konumunda ve şirket buradaki fabrikayı büyütmeyi hedefliyor. 

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