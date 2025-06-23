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    Tesla, Çin’in en büyük enerji depolama tesisini inşa ediyor

    ABD ve Çin arasındaki gergin ticari ilişkilere rağmen Tesla, Çin'de şebeke ölçeğinde devasa bir enerji depolama santrali inşa etmek için ilk anlaşmasını imzaladı.

    Tesla, Çin’in en büyük enerji depolama tesisini inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç ve enerji depolama çözümlerinde boy gösteren Tesla, Çin’de şimdiye kadarki en büyük şebeke ölçekli batarya enerji depolama santralini inşa etmek üzere ilk anlaşmasını gerçekleştirdi. Bu adım, ABD ile Çin arasındaki gerilimli ticari ilişkiler devam ederken dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

    Tesla, Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, tamamlandığında bu projenin ülkenin en büyük batarya santrali olacağını duyurdu. Şebeke ölçekli batarya sistemleri, elektrik arz ve talebini dengeleyerek özellikle güneş ve rüzgâr gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının yarattığı dalgalanmaların üstesinden gelinmesine yardımcı oluyor.

    Tesla’ya Çin’de büyük iş

    Çin medyasına göre yaklaşık 4 milyar yuan (556 milyon dolar) değerindeki anlaşma Tesla, Şanghay yerel yönetimi ve finansman firması China Kangfu International Leasing arasında imzalandı. Tesla’nın Şanghay’daki batarya fabrikası, bu yılın ilk çeyreğinde 100’den fazla Megapack üretti. Her bir Megapack, dört saat boyunca 1 megavatlık güç sağlayabiliyor. Şirket, projenin tamamlanmasının şehirlerin elektrik arzı üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltacağını ve güvenli, stabil, verimli elektrik talebini sağlayacağını vurguladı.

    ABD’de bir Megapack’in satış fiyatı yaklaşık 1 milyon dolar seviyesinde olsa da, Çin fiyatlandırması henüz açıklanmadı. Tesla’nın bu anlaşması, Çinli devler CATL ve BYD’nin benzer batarya ürünlerine sahip olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. CATL, dünya batarya pazarının yaklaşık yüzde 40’ını elinde bulundurarak sektörde lider konumda. Öte yandan CATL’nin Tesla’nın Megapack’lerinde kullanılan batarya hücreleri ve paketlerini tedarik edeceğini belirtiliyor.

    Çin, 2025 sonuna kadar batarya kaynaklı elektrik üretim kapasitesini 5 gigavat artırmayı hedefleyerek toplam kapasiteyi 40 gigavata çıkarmayı planlıyor. Tesla ise Şanghay fabrikasında ürettiği Megapack’leri Avrupa ve Asya pazarlarına ihraç ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, 2023 yılında küresel batarya enerji depolama sistemlerinin kapasitesi 42 gigavat artarak, bir önceki yılın neredeyse iki katına ulaştı.

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