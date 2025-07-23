Citroen e-C3 Aircross'un uzun menzilli versiyonu Avrupa'da satışa çıktı

Ülkemizde de satılan standart e-C3 Aircross'ta 44 kWsa LFP batarya bulunuyor. Yeni satışa sunulan uzun menzilli seçenekte ise 50 kWsa net kapasiteye sahip batarya mevcut. Bu sayede birleşik WLTP menzili 400 kilometreye kadar çıkıyor. DC şarj tarafında ise %20-80 arası dolum 28 dakika sürüyor.
Motor tarafında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. 83 kW (113 hp) güç ve 125 Nm tork üreten elektrik motoru bu versiyonda da mevcut. Son hızı 143 km/s ile sınırlı olan modelin maksimum römork çekme kapasitesi de 550 kg olarak açıklandı.
Elektrikli e-C3 Aircross'un 300 km menzil sunan 44 kWsa bataryalı versiyonu Türkiye'de Max donanım seviyesiyle 1.327.000 TL'den satılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
gözüm bozuldu sandım ya