Citroen e-C3 Aircross'un uzun menzilli versiyonu Avrupa'da satışa çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Citroen, elektrikli C3 Aircross modelinin daha uzun menzilli versiyonunu piyasaya sürdü. Mevcut versiyona göre yaklaşık 100 kilometre daha fazla menzil sunan bu uzun menzilli versiyonun fiyatı 30.690 eurodan başlıyor.

Ülkemizde de satılan standart e-C3 Aircross'ta 44 kWsa LFP batarya bulunuyor. Yeni satışa sunulan uzun menzilli seçenekte ise 50 kWsa net kapasiteye sahip batarya mevcut. Bu sayede birleşik WLTP menzili 400 kilometreye kadar çıkıyor. DC şarj tarafında ise %20-80 arası dolum 28 dakika sürüyor.

Katı hal bataryalarda yarış: Elektrikli araçlarda yeni dönem 19 sa. önce eklendi

Motor tarafında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. 83 kW (113 hp) güç ve 125 Nm tork üreten elektrik motoru bu versiyonda da mevcut. Son hızı 143 km/s ile sınırlı olan modelin maksimum römork çekme kapasitesi de 550 kg olarak açıklandı.

Elektrikli e-C3 Aircross'un 300 km menzil sunan 44 kWsa bataryalı versiyonu Türkiye'de Max donanım seviyesiyle 1.327.000 TL'den satılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Citroen e-C3 Aircross'un uzun menzilli versiyonu satışa çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: