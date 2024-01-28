Çin'de Tesla sahiplerine yönelik seyahat kısıtlamaları hızla artıyor

Resmi gerekçe, Tesla'nın elektrikli araçlarının üzerinde bulunan kameraların sürekli olarak çevreyi kaydetmesi ve bu kayıtlara uzaktan gerçek zamanlı erişim imkanı olması. Yetkililer, bu kameraların bazı durumlarda "hassas bölgeleri" görüntülemesinden endişe duyuyor. Bu sebeple ülkenin belli bölgelerinde Tesla araçlara yönelik giriş kısıtlamaları getirilmekte.
Otoparklarda Tesla yasağına dair tabelalar var
Tesla otomobilleri askeri üsler, polis karakolları, hapishaneler ve devlet dairelerinin çevresinde kullanılamıyor ya da park edilemiyor. Ayrıca, hükümetle bağlantılı bazı alışveriş, kongre ve iş merkezleri de Tesla araçlara kapalı. Bu yasakların kapsamı, bölgeden bölgeye ve şehirden şehre değişiklik gösteriyor.
Çin'de bazı etkinlik organizatörlerinin konuklara ve katılımcılara Tesla ile girişin kapalı olacağına dair bildirimde bulundukları belirtiliyor. Ayrıca söz konusu mekanların otoparklarda bu kısıtlamayı belirten özel tabelalar mevcut. Asıl neden ise ABD ile Çin arasındaki gerilimle ilişkilendiriliyor.
Tesla veri güvenliği endişelerini gidermek için kameralardan gelen verilerin Çin'deki sunucularda depolandığını ve yalnızca aracın kendisinde saklandığını açıkladı. Ayrıca toplanan verilere uzaktan erişilemediğini belirtti. Ancak, bu açıklamalar Çin hükümetini ikna etmeye yetmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.