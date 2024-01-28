Çin'de Tesla sahiplerine yönelik seyahat kısıtlamaları hızla artıyor

Tam Boyutta Gör Çin'de Tesla elektrikli otomobiller, ulusal güvenlik riskleri nedeniyle giderek daha fazla alanda yasaklanmaya başladı. Bu kısıtlamalar belirli caddelere, güzergahlara ve otoparklara kadar uzanıyor. Daha önce sadece askeri üslerle sınırlıydı. Nikkei Asia tarafından servis edilen haber, bu konuda önemli detaylara ışık tuttu.

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Resmi gerekçe, Tesla'nın elektrikli araçlarının üzerinde bulunan kameraların sürekli olarak çevreyi kaydetmesi ve bu kayıtlara uzaktan gerçek zamanlı erişim imkanı olması. Yetkililer, bu kameraların bazı durumlarda "hassas bölgeleri" görüntülemesinden endişe duyuyor. Bu sebeple ülkenin belli bölgelerinde Tesla araçlara yönelik giriş kısıtlamaları getirilmekte.

Otoparklarda Tesla yasağına dair tabelalar var

Tesla otomobilleri askeri üsler, polis karakolları, hapishaneler ve devlet dairelerinin çevresinde kullanılamıyor ya da park edilemiyor. Ayrıca, hükümetle bağlantılı bazı alışveriş, kongre ve iş merkezleri de Tesla araçlara kapalı. Bu yasakların kapsamı, bölgeden bölgeye ve şehirden şehre değişiklik gösteriyor.

Çin'de bazı etkinlik organizatörlerinin konuklara ve katılımcılara Tesla ile girişin kapalı olacağına dair bildirimde bulundukları belirtiliyor. Ayrıca söz konusu mekanların otoparklarda bu kısıtlamayı belirten özel tabelalar mevcut. Asıl neden ise ABD ile Çin arasındaki gerilimle ilişkilendiriliyor.

Tesla veri güvenliği endişelerini gidermek için kameralardan gelen verilerin Çin'deki sunucularda depolandığını ve yalnızca aracın kendisinde saklandığını açıkladı. Ayrıca toplanan verilere uzaktan erişilemediğini belirtti. Ancak, bu açıklamalar Çin hükümetini ikna etmeye yetmedi.

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