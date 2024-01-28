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    Anlık Bildirim

    Çin'de Tesla sahiplerine yönelik seyahat kısıtlamaları hızla artıyor

    Tesla otomobillerin Çin'deki belirli caddelere, güzergahlara ve otoparklara girişi yasaklanıyor. Güvenlik endişelerine bağlanan bu kısıtlamalar hızla artmaya başladı.

    Çin'de Tesla sahiplerine yönelik seyahat kısıtlamaları artıyor Tam Boyutta Gör
    Çin'de Tesla elektrikli otomobiller, ulusal güvenlik riskleri nedeniyle giderek daha fazla alanda yasaklanmaya başladı. Bu kısıtlamalar belirli caddelere, güzergahlara ve otoparklara kadar uzanıyor. Daha önce sadece askeri üslerle sınırlıydı. Nikkei Asia tarafından servis edilen haber, bu konuda önemli detaylara ışık tuttu.

    Resmi gerekçe, Tesla'nın elektrikli araçlarının üzerinde bulunan kameraların sürekli olarak çevreyi kaydetmesi ve bu kayıtlara uzaktan gerçek zamanlı erişim imkanı olması. Yetkililer, bu kameraların bazı durumlarda "hassas bölgeleri" görüntülemesinden endişe duyuyor. Bu sebeple ülkenin belli bölgelerinde Tesla araçlara yönelik giriş kısıtlamaları getirilmekte.

    Çin'de Tesla sahiplerine yönelik seyahat kısıtlamaları artıyor

    Otoparklarda Tesla yasağına dair tabelalar var

    Tesla otomobilleri askeri üsler, polis karakolları, hapishaneler ve devlet dairelerinin çevresinde kullanılamıyor ya da park edilemiyor. Ayrıca, hükümetle bağlantılı bazı alışveriş, kongre ve iş merkezleri de Tesla araçlara kapalı. Bu yasakların kapsamı, bölgeden bölgeye ve şehirden şehre değişiklik gösteriyor.

    Çin'de bazı etkinlik organizatörlerinin konuklara ve katılımcılara Tesla ile girişin kapalı olacağına dair bildirimde bulundukları belirtiliyor. Ayrıca söz konusu mekanların otoparklarda bu kısıtlamayı belirten özel tabelalar mevcut. Asıl neden ise ABD ile Çin arasındaki gerilimle ilişkilendiriliyor.

    Tesla veri güvenliği endişelerini gidermek için kameralardan gelen verilerin Çin'deki sunucularda depolandığını ve yalnızca aracın kendisinde saklandığını açıkladı. Ayrıca toplanan verilere uzaktan erişilemediğini belirtti. Ancak, bu açıklamalar Çin hükümetini ikna etmeye yetmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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